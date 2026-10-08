เจแปน กราบขอโทษ ‘แม่ภัทร’ รับผิดปล่อยทนทุกข์ 2 ปี เป็นแผลที่จะจำจนตาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 16:33 น.
เจแปน ลูกชายป้าแมว ขอโทษแม่ภัทร

เจแปนยกมือไหว้ขอโทษ ‘แม่ภัทร’ กลางโหนกระแส ยอมรับผิดปล่อยทนทุกข์ 2 ปี ลั่นเป็นบาดแผลจำไปจนตาย

วันนี้ (8 ตุลาคม 2569) เจแปน ลูกชายป้าแมว เจ้าของโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม จ.กาญจนบุรี ขอชี้แจงข้อเท็จจริงหลังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงถูกสั่งปิดและเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้แล้ว

เจแปน อธิบายกรณีของ แม่ภัทร บุคคลแรกที่ร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสอ้างถูกลูกชายจ้างคนอุ้มมาไว้ที่ศูนย์ดูแลแห่งนี้ ลูกชายป้าแมวเผยว่าหลังจากทราบว่าอีกฝ่ายเข้ามาอยู่โดยไม่มีใบรับรองแพทย์จึงประสานเรื่องไปหาทางครอบครัวให้รับตัวกลับ แต่ลูกชายของอีกฝ่ายปฏิเสธ อ้างว่ากลัวเป็นอัตรายและขอเวลาหาศูนย์ดูแลใหม่คุณแม่ไปอยู่

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อย่างไรก็ดี แม่ภัทร ได้เล่าย้อนไปถึงช่วงที่ได้พูดคุยกับเจแปน ตอนนั้นเธอขอคุยอีกฝ่ายโดยอธิบายว่าตนปกติดี ไม่ได้มีอาการป่วยใด ๆ วันนั้นเธอคิดว่าอีกฝ่ายสามารถช่วยเหลือให้ออกไปจากสถานดูแลแห่งนี้ได้แล้ว แต่อีกฝ่ายดันเดินทางไปต่างประเทศเสียก่อน

เจแปนขอโทษแม่ภัทร
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ช่วงท้ายรายการโหนกระแสวันนี้ เจแปนยกมือไหว้ขอโทษแม่ภัทร เพื่อนร่วมวิชาชีพ และญาติคนไข้ที่เคยดูแล ระบุว่า

“วันนี้ผมมาเป็นตัวแทนตัวเองและคุณแม่อยากจะกราบขอโทษพี่น้องทุกคนที่ติดตามรายการนี้มาโดยตลอด และเพื่อนร่วมวิชาชีพ รวมทั้งญาติคนไข้ที่ไว้ใจเรา จริง ๆ ก็อยากขอบคุณด้วยที่ส่งกำลังใจมาเยอะ

ขอโทษคุณณภัทร ความผิดพลาดของเราในอดีต ผมรู้ว่าความผิดพลาด 2 ปีครั้งที่คุณมาอยู่ที่ศูนย์ฯ ผมไม่สามารถลบล้างมันด้วยความตั้งใจดี ๆ ที่ผมทำให้เพียง 1 เดือนสุดท้าย

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ผมกับแม่จะทบทวนเรื่องนี้ก็จะเป็นบาดแผลที่เราจะจำไปจนวันตาย

หลังจากนี้ขอให้แม่ภัทรใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้มีความหมาย อย่างที่เราเคยคุยกัน

เจแปนและแม่ภัทร
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 16:33 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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