เจแปน กราบขอโทษ ‘แม่ภัทร’ รับผิดปล่อยทนทุกข์ 2 ปี เป็นแผลที่จะจำจนตาย
เจแปนยกมือไหว้ขอโทษ ‘แม่ภัทร’ กลางโหนกระแส ยอมรับผิดปล่อยทนทุกข์ 2 ปี ลั่นเป็นบาดแผลจำไปจนตาย
วันนี้ (8 ตุลาคม 2569) เจแปน ลูกชายป้าแมว เจ้าของโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม จ.กาญจนบุรี ขอชี้แจงข้อเท็จจริงหลังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงถูกสั่งปิดและเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้แล้ว
เจแปน อธิบายกรณีของ แม่ภัทร บุคคลแรกที่ร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสอ้างถูกลูกชายจ้างคนอุ้มมาไว้ที่ศูนย์ดูแลแห่งนี้ ลูกชายป้าแมวเผยว่าหลังจากทราบว่าอีกฝ่ายเข้ามาอยู่โดยไม่มีใบรับรองแพทย์จึงประสานเรื่องไปหาทางครอบครัวให้รับตัวกลับ แต่ลูกชายของอีกฝ่ายปฏิเสธ อ้างว่ากลัวเป็นอัตรายและขอเวลาหาศูนย์ดูแลใหม่คุณแม่ไปอยู่
อย่างไรก็ดี แม่ภัทร ได้เล่าย้อนไปถึงช่วงที่ได้พูดคุยกับเจแปน ตอนนั้นเธอขอคุยอีกฝ่ายโดยอธิบายว่าตนปกติดี ไม่ได้มีอาการป่วยใด ๆ วันนั้นเธอคิดว่าอีกฝ่ายสามารถช่วยเหลือให้ออกไปจากสถานดูแลแห่งนี้ได้แล้ว แต่อีกฝ่ายดันเดินทางไปต่างประเทศเสียก่อน
ช่วงท้ายรายการโหนกระแสวันนี้ เจแปนยกมือไหว้ขอโทษแม่ภัทร เพื่อนร่วมวิชาชีพ และญาติคนไข้ที่เคยดูแล ระบุว่า
“วันนี้ผมมาเป็นตัวแทนตัวเองและคุณแม่อยากจะกราบขอโทษพี่น้องทุกคนที่ติดตามรายการนี้มาโดยตลอด และเพื่อนร่วมวิชาชีพ รวมทั้งญาติคนไข้ที่ไว้ใจเรา จริง ๆ ก็อยากขอบคุณด้วยที่ส่งกำลังใจมาเยอะ
ขอโทษคุณณภัทร ความผิดพลาดของเราในอดีต ผมรู้ว่าความผิดพลาด 2 ปีครั้งที่คุณมาอยู่ที่ศูนย์ฯ ผมไม่สามารถลบล้างมันด้วยความตั้งใจดี ๆ ที่ผมทำให้เพียง 1 เดือนสุดท้าย
ผมกับแม่จะทบทวนเรื่องนี้ก็จะเป็นบาดแผลที่เราจะจำไปจนวันตาย
หลังจากนี้ขอให้แม่ภัทรใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้มีความหมาย อย่างที่เราเคยคุยกัน“
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