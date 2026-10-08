ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 18 รัฐมนตรีอนุทิน ชูปม “ฮั้ว สว.-ระบอบสีน้ำเงิน”
เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นำฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 18 คน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 พุ่งเป้ารัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย ตั้งแต่อนุทิน ชาญวีรกูล ไปจนถึงรัฐมนตรีช่วยฯ โดยฝ่ายค้านหยิบข้อกล่าวหาเรื่องการเลือก สว. การใช้อำนาจในระบบราชการ ผลประโยชน์ทับซ้อน ทุนสีเทา เศรษฐกิจ และการบริหารวิกฤตขึ้นเป็นแกนหลัก
วันที่ 8 ตุลาคม 2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นำตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 151 ล่าสุดบัญชีซักฟอกมีรัฐมนตรีรวม 18 คน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด
ก่อนหน้านี้จำนวนรัฐมนตรีที่ถูกจับตายังไม่นิ่ง มีรายงานตั้งแต่ 10 กว่าคนจนถึง 12 คน แต่หลังฝ่ายค้านยื่นญัตติในช่วงบ่ายวันนี้ จำนวนสุดท้ายเพิ่มเป็น 18 คน โดยไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย รวมถึง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีทั้ง 18 คนที่ปรากฏในญัตติ ประกอบด้วย
- อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
- ทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี
- เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี
- พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
- นภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- สุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รายชื่อตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันสอดคล้องกับข้อมูลทำเนียบรัฐบาล ขณะที่เอกสารญัตติที่นำมาประกอบข่าวระบุรัฐมนตรีทั้ง 18 คนพร้อมข้อกล่าวหาเป็นรายบุคคล
ใจความสำคัญของญัตติอยู่ที่ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “ระบบสีน้ำเงิน” และ “ระบบ น.หนู” โดยฝ่ายค้านกล่าวหาว่ามีการใช้เครือข่ายทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การจัดสรรงบประมาณและโครงการของรัฐ รวมถึงการสร้างเครือข่ายอำนาจที่เชื่อมโยงระหว่างฝ่ายการเมือง ระบบราชการ และกลไกตรวจสอบ
อีกแกนสำคัญคือกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 ซึ่งฝ่ายค้านนำข้อกล่าวหาเรื่องการจัดตั้งหรือแทรกแซงกระบวนการเลือก สว. มาเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีหลายคน พร้อมตั้งคำถามต่อบทบาทของบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนขยายไปถึงข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงองค์กรตรวจสอบและกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม สถานะทางคดีต้องแยกออกจากข้อกล่าวหาในญัตติอย่างชัดเจน เพราะ กกต. มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา 77 คน ในสำนวนการเลือก สว. โดยในกลุ่มดังกล่าวมี สว. ขณะถูกร้อง 26 คน ผู้มีสิทธิเลือก สว. 36 คน และบุคคลอื่น 15 คน แต่ไม่มี สส. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคอยู่ในกลุ่ม 77 คนที่ กกต. มีมติให้ดำเนินคดี
ดังนั้น การระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง 18 คน “ร่วมโกงการเลือก สว.” ในญัตติจึงเป็น ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่เตรียมนำมาอภิปรายและแสดงหลักฐานในสภา ไม่ใช่ข้อยุติว่าบุคคลเหล่านี้กระทำความผิดแล้ว
นอกเหนือจากเรื่อง สว. ญัตติยังครอบคลุมการบริหารเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ปัญหาทุนสีเทา การทุจริตหรือความไม่โปร่งใสในโครงการรัฐ การสอบเข้าราชการ การแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ ปัญหาน้ำท่วม การบริหารภัยพิบัติ ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐมนตรีบางราย ซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามกระทรวงและหน้าที่ของแต่ละคน
สำหรับนายอนุทิน ฝ่ายค้านวางข้อกล่าวหาไว้กว้างที่สุด ทั้งเรื่องความรับผิดชอบในฐานะผู้นำรัฐบาล การบริหารกระทรวงมหาดไทย ระบบราชการ และข้อกล่าวหาเรื่องเครือข่ายทางการเมือง โดยเป็นบุคคลหลักที่เชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ของญัตติเข้าด้วยกัน
นายไชยชนกถูกตั้งคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและกิจการที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐ ขณะที่ พล.ต.ท.รุทธพล ถูกตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานบุคคล ส่วนกลุ่มรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฝ่ายค้านเพ่งเล็งเรื่องงบประมาณและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเครือข่ายการเลือก สว.
ฝ่ายค้านยังกล่าวหารัฐมนตรีบางรายเรื่องความล้มเหลวในการบริหาร เช่น นางศุภจีในเรื่องค่าครองชีพและการค้า นายเอกนิติในเรื่องเศรษฐกิจและการจัดการทุนสีเทา รวมถึง พล.ท.อดุลย์ ในเรื่องการบริหารกระทรวงกลาโหม โดยทุกประเด็นยังเป็นข้อกล่าวหาที่ฝ่ายรัฐมนตรีมีสิทธิชี้แจงและนำข้อมูลหักล้างระหว่างการอภิปราย
มาตรา 151 กำหนดให้ สส. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่สามารถเข้าชื่อเสนอญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได้ หลังยื่นญัตติแล้วจะยุบสภาไม่ได้ เว้นแต่มีการถอนญัตติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนด และเมื่ออภิปรายเสร็จ การลงมติจะต้องเกิดในวันถัดไปเป็นอย่างเร็ว หากต้องการให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง มติไม่ไว้วางใจต้องได้เสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สส. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ขั้นตอนต่อจากนี้ ประธานสภาจะตรวจสอบความถูกต้องของญัตติและรายชื่อผู้เข้าชื่อ ก่อนประสานฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันและกรอบเวลาอภิปราย หากญัตติผ่านการตรวจสอบ การอภิปรายจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านนำข้อกล่าวหาและหลักฐานเข้าสู่ที่ประชุม ขณะที่รัฐมนตรีทั้ง 18 คนสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งข้อกล่าวหา ก่อนเข้าสู่การลงมติเป็นรายบุคคล
ตารางสรุปรายชื่อและสาระสำคัญข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีทั้ง 18 คน
|ลำดับ
|รายชื่อรัฐมนตรี
|ตำแหน่ง
|สรุปสาระสำคัญของข้อกล่าวหาตามญัตติ
|1
|นายอนุทิน ชาญวีรกูล
|นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
|ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์, ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง, สร้าง “ระบบสีน้ำเงิน/น.หนู” กินรวบประเทศ, แทรกแซงระบบราชการ/ยุติธรรม/องค์กรอิสระ, โกงการเลือก สว./สส./สอบข้าราชการ/งบประมาณ, เป็นหุ่นเชิดทางการเมือง
|2
|นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
|รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
|ทุจริตต่อหน้าที่, เอื้อประโยชน์จากวิกฤตชาติและวางนโยบายเอื้อทุนใหญ่, ละเลยความทุกข์ยากประชาชน, ร่วมโกงการเลือก สว. และแทรกแซงการตรวจสอบเพื่อลอยนวลพ้นผิด
|3
|นายทรงศักดิ์ ทองศรี
|รองนายกรัฐมนตรี
|ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง, ไร้ความซื่อสัตย์สุจริต, รู้เห็นเป็นใจและร่วมขบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบ, ร่วมโกงการเลือก สว. ทำลายกลไกตรวจสอบ
|4
|นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
|รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
|บริหารประเทศและเศรษฐกิจผิดพลาดอย่างร้ายแรง, ปล่อยปละละเลยการทุจริต, ละเลยการจัดการทุนเทาและสนิทสนมแนบแน่นกับขบวนการทุนเทา
|5
|นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
|รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
|ไร้ภาวะผู้นำ, ไร้ตัวตนในการแก้ไขวิกฤต, บริหารราชการผิดพลาด, ปล่อยประชาชนแบกรับภาระค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น
|6
|นายปกรณ์ นิลประพันธ์
|รองนายกรัฐมนตรี
|มีผลประโยชน์ทับซ้อน, ทุจริตคอร์รัปชัน, ขาดธรรมาภิบาลและความโปร่งใส, ทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักจริยธรรม, ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี
|7
|พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ
|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
|ทุจริตต่อหน้าที่, ขาดระเบียบวินัย ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี, ไร้ภาวะผู้นำ, ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเอื้อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง
|8
|นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
|บริหารล้มเหลว, ทุจริตเชิงนโยบาย, มีพฤติกรรมเสพติดการทุจริตเป็นอาจิณ, เอื้อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง, ร่วมโกงการเลือก สว.
|9
|นายไชยชนก ชิดชอบ
|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
|ผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง, ไร้ความเกรงกลัว ไร้ความวุฒิภาวะ, ประกอบธุรกิจทับซ้อนที่ดินรัฐ, ร่วมมือเอกชนเลี่ยงภาษี, ยึดประโยชน์ครอบครัวเหนือชาติ, ร่วมโกงการเลือก สว.
|10
|นายสุชาติ ชมกลิ่น
|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
|มีผลประโยชน์ทับซ้อน, ใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย, ขาดความซื่อสัตย์สุจริต, ขาดธรรมาภิบาลและความโปร่งใส, ปล่อยปละละเลยให้ทุจริต
|11
|พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์
|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
|ทุจริตคอร์รัปชัน, ปฏิบัติหน้าที่สองมาตรฐาน, ยอมตนเป็นเครื่องมือบุคคลภายนอก, แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม โยกย้ายกลั่นแกล้งข้าราชการสุจริต และตอบแทนข้าราชการที่เอื้อพวกพ้อง
|12
|นายนภินทร ศรีสรรพางค์
|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
|ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง, ก่ออาชญากรรมต่อระบบประชาธิปไตย, ได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย, ร่วมโกงการเลือก สว.
|13
|นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
|ทุจริตคอร์รัปชันเป็นขบวนการ, ล็อกโครงการเอื้อกลุ่มทุนและพรรคพวกระเบียบสีน้ำเงิน, ทำลายระบบราชการ, มีพฤติกรรมความผิดลักษณะเช่นเดียวกับองค์กรอาชญากรรม
|14
|นายภราดร ปริศนานันทกุล
|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
|ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง, สร้างกลไกยึดอำนาจรัฐ, มือถือสากปากถือศีล, ไร้ความซื่อสัตย์สุจริต, ร่วมโกงการเลือก สว.
|15
|นางสุขสมรวย วันทนียกุล
|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
|มุ่งใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง, ได้อำนาจโดยมิชอบ, ร่วมโกงการเลือก สว. และแทรกแซงการตรวจสอบการเลือก สว./สส. เพื่อลอยนวลพ้นผิด
|16
|นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
|ทุจริตฉ้อฉลคดโกง, ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง, มีผลประโยชน์ทับซ้อน, ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี
|17
|นายเจษฎ์ ไทยเศรษฐ์
|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
|ไร้ภาวะผู้นำ, ขาดความโปร่งใส, มีผลประโยชน์ทับซ้อน, ปล่อยปละละเลยให้ทุจริต, ร่วมโกงการเลือก สว.
|18
|นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
|ทำลายระบบราชการและระบบคุณธรรม, แสวงหาประโยชน์จากประชาชนในภาวะวิกฤต, มีพฤติกรรมเนรคุณแผ่นดิน, เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ญาติ มิตร สหาย, ร่วมโกงการเลือก สว.
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