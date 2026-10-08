ผู้ประกันตนเช็กด่วน! กกต.เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค.นี้ รวม 32 แห่ง
ผู้ประกันตนและนายจ้าง เช็กด่วน! กกต. แจ้งเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. นี้ รวม 32 แห่ง
วันที่ 8 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ประกาศเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 69 นี้ ระบุว่า
สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงระบบ e-Service (นายจ้าง) และ e-Self Service (ผู้ประกันตน) ตลอดจนแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @ssothai หรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
จากสถานการณ์อุทกภัย ส่งผลกระทบต่อสถานที่เลือกตั้งบางแห่ง ทำให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง จำนวน 32 แห่ง โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2569 สำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิที่เคยแจ้งความประสงค์ระบุพื้นที่ที่ใช้สิทธิ เลือกตั้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมทราบอีกครั้ง
สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทุกท่าน ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และพร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิของตนเอง เพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตน นายจ้าง และประชาชนอย่างยั่งยืน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน (ศอ.ลต.) โทรศัพท์ 0 2956 2929 หรือสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 กด 9 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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อ้างอิงจาก : FB สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office