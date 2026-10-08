นาทีสลด! คนงานถูกสลิงดึง ร่างขาดสองท่อน ใช้เฮือกสุดท้าย โทรหาแม่ก่อนสิ้นใจ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 15:55 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:55 น.
นาทีสลด! คนงานถูกสลิงดึง ร่างขาดสองท่อน ใช้เฮือกสุดท้าย โทรหาแม่ก่อนสิ้นใจ

นาทีสลด! คนงานบนไซต์ก่อสร้างลื่นล้ม ถูกสลิงดึงรัดจนร่างขาดเป็นสองท่อน ก่อนใช้เฮือกสุดท้าย โทรหาแม่ก่อนสิ้นใจอย่างสงบ

8 ตุลาคม 2569 มีรายงานว่า ณ บริเวณไซต์งานก่อสร้างชั้นดาดฟ้า โรงพยาบาลเวชธานีวัฒนวิภา (ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยผู้เสียชีวิตคือ นายวาสนันท์ เทียนแก้ว อายุ 33 ปี

จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า วันเกิดเหตุเป็นวันครบรอบกำหนดการตรวจเช็กระบบงาน นายวาสนันท์จึงได้เดินขึ้นไปตรวจเช็กความเรียบร้อยของเครนและสายสลิงตามปกติ แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อผู้ตายเกิดลื่นล้มพลัดเข้าไปในจุดทำงานของสายสลิง ทำให้สายสลิงขนาดใหญ่ดึงร่างและพันเข้าอย่างจัง

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นายสุขใจ ราชภักดี คนขับเครนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าด้วยความตกใจว่า ทันทีที่เห็นเหตุผิดปกติได้รีบทำการหยุดการทำงานของเครนลงทันที และรีบวิ่งเข้าไปช่วย แต่ก็ต้องพบกับภาพสุดสะเทือนใจ เมื่อสลิงได้รัดและดึงร่างของนายวาสนันท์จนขาดออกจากกันเป็น 2 ท่อน บริเวณช่วงเอว

ช่วงวินาทีชีวิตหลังเกิดเหตุ น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่า นายวาสนันท์ยังมีสติอยู่ช่วงหนึ่ง และได้ใช้แรงกายเฮือกสุดท้ายกดโทรศัพท์สายตรงหาผู้เป็นแม่เพื่อพูดคุยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและสิ้นใจลงอย่างสงบภายในเวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อมา

หลังเกิดเหตุ คนงานและเจ้าหน้าที่ประจำไซต์ก่อสร้างได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและประสานหน่วยกู้ภัยเข้าระดับเหตุอย่างเร่งด่วน โดยทาง พ.ต.อ.ยุทธศิลป์ การินทร์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุชิต เอี่ยมชูชาติ ร้อยเวรสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ เกิดเหตุร่วมกับแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัย เพื่อชันสูตรพลิกศพ รวบรวมพยานหลักฐาน และสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 15:55 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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