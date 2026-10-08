สิ้น ตำนานบอลลีวูด วัย 75 ปี วูบดับคาบ้าน ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไร้ปาฏิหาริย์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 19:30 น.
นานา ปาเตการ์ นักแสดงวัย 75 ปี เสียชีวิต

อาลัย นานา ปาเตการ์ นักแสดงอินเดียวัย 75 ปี หมดสติที่บ้านพัก แพทย์เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตก่อนจากไปสงบ ตำนานรางวัลระดับชาติและนักเคลื่อนไหวเพื่อเกษตรกร

วงการภาพยนตร์อินเดียสูญเสียครั้งใหญ่ “นานา ปาเตการ์” (Nana Patekar) นักแสดงรุ่นเก๋าผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านการถ่ายทอดอารมณ์และบทสนทนาอันดุดัน ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 75 ปี ที่รัฐกัว (Goa) โดย “มัลฮาร์” ลูกชายของเขาได้ยืนยันข่าวเศร้านี้กับสำนักข่าว BBC Marathi

ช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 ปาเตการ์ถูกพบในสภาพหมดสติที่บ้านพักในรัฐกัว และถูกเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล Manipal อย่างเร่งด่วน โดย นพ.เชคาร์ ซัลการ์ (Dr Shekhar Salkar) เปิดเผยกับสำนักข่าว ANI ว่า ทีมแพทย์ได้พยายามทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องนานถึง 45 นาที แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้

โฆษณา

นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านแอปพลิเคชัน X ยกย่องความสามารถที่หลากหลายและนิสัยตรงไปตรงมา พร้อมระบุว่าผลงานของปาเตการ์จะ “สลักอยู่ในความทรงจำของคนทุกรุ่น” และการจากไปของเขาได้ทิ้ง “ช่องโหว่ขนาดใหญ่ในโลกแห่งศิลปะ”

ขณะที่ อักษัย กุมาร (Akshay Kumar) ซูเปอร์สตาร์ผู้เคยร่วมงานกับปาเตการ์ในภาพยนตร์เรื่อง Welcome ได้รำลึกถึงเขาในฐานะนักแสดงที่หาตัวจับยาก ซึ่งมีทั้งน้ำเสียง ความจริงจัง และความจริงใจที่ดึงดูดผู้ชมได้เสมอ

นักแสดงอินเดียเสียชีวิต

นานา ปาเตการ์ ถือเป็นหนึ่งในใบหน้าที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุดของวงการภาพยนตร์อินเดีย รวมทั้งในแวดวงภาพยนตร์และละครเวที เขาเริ่มต้นเส้นทางสายนี้จากเวทีละคร ซึ่งเป็นสถานที่ขัดเกลาทักษะการพูดบทสนทนาอันเฉียบขาด โดยมีผลงานละครเวทีสร้างชื่ออย่าง Purush และ Hamidabai Chi Kothi แม้เจ้าตัวจะโด่งดังในวงการภาพยนตร์แล้ว เขาก็ยังคงยืนหยัดรับงานละครเวทีตลอดอาชีพการงาน

โฆษณา

สำหรับเส้นทางจอเงิน เขาเดบิวต์ในปี 2521 จากภาพยนตร์เรื่อง Gaman ก่อนจะเริ่มรับบทสมทบเรื่อยมา จนกระทั่งแจ้งเกิดเต็มตัวจนโด่งดังไปทั่วประเทศจากบท “แอนนา” มาเฟียตัวร้ายในเรื่อง Parinda (ปี 2532) ส่งให้เขาคว้ารางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ (National Film Award) ครั้งแรก และรางวัล Filmfare Award หลังจากนั้นเขาก็ฝากฝีมือการแสดงในทศวรรษ 1990 ไว้ในหลากหลายบทบาทที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพรสวรรค์ขั้นสูง อาทิ พลิกบทบาทมารับบทคนหูหนวกและเป็นใบ้ ในภาพยนตร์เรื่อง Khamoshi เป็นการลบคำสบประมาทของนักวิจารณ์ที่เคยมองว่าเขาถนัดแต่บทโวยวายได้อย่างสิ้นเชิง

โฆษณา

เขาทำงานเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับและนักเขียนบท ได้รางวัลระดับชาติทั้ง 3 รางวัลจากเรื่อง Parinda, Krantiveer และ Agni Sakshi ถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพผลงานตลอดชีวิตได้อย่างดี

นอกเหนือจากงานแสดง ปาเตการ์ยังเป็นนักเคลื่อนไหวตัวยงที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและนักการเมืองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เกรงกลัวใคร โดยเฉพาะประเด็นปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเขาลงมือทำจริงด้วยการก่อตั้งมูลนิธิ Naam Foundation ขึ้นในปี 2558 เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือสวัสดิการเกษตรกรและโครงการอนุรักษ์น้ำในรัฐมหาราษฏระอย่างจริงจัง

โฆษณา
นานา ปาเตการ์ นักแสดงอินเดียวัย 75 ปีเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : indians

ข้อมูลจาก : bbc

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 19:30 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ม้าสีหมอก 16 ต.ค. 69 สรุปชุดเลขท้าย 2 ตัวเน้นๆ ก่อนหวยออกวันศุกร์

เลขเด็ด ม้าสีหมอก 16 ต.ค. 69 สรุปชุดเลขท้าย 2 ตัวเน้นๆ ก่อนหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 8/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 8/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
กู้ภัยโฟนอินโหนกระแสแจงปมรับจ้างอุ้มแม่ภัทรถึงในบ้าน

สรุปดราม่า กู้ภัยรับจ้างอุ้ม ‘แม่ภัทร’ แลกเงิน 1.5 หมื่น สารภาพจับมัด ส่อโทษคุก 10 ปี

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด การท่าเรือ พบ เปอร์ซิบ บันดุง 8 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสด เวลา 19.00 น.

ดูบอลสด การท่าเรือ พบ เปอร์ซิบ บันดุง 8 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสด เวลา 19.00 น.

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
กู้ภัยโฟนอินโหนกระแสแจงปมรับจ้างอุ้มแม่ภัทรถึงในบ้าน ข่าว

สรุปดราม่า กู้ภัยรับจ้างอุ้ม ‘แม่ภัทร’ แลกเงิน 1.5 หมื่น สารภาพจับมัด ส่อโทษคุก 10 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด การท่าเรือ พบ เปอร์ซิบ บันดุง 8 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสด เวลา 19.00 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด การท่าเรือ พบ เปอร์ซิบ บันดุง 8 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสด เวลา 19.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิงไทย U17 พบ มาเก๊า 19.00 น. ชิงแชมป์เอเชีย 2027 รอบคัดเลือก ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิงไทย U17 พบ มาเก๊า 19.00 น. ชิงแชมป์เอเชีย 2027 รอบคัดเลือก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฮ็คส์ รุ่งเรือง แจ้งปิดร้านตั้งใจเจียว ตึกแดง ทั้งที่เพิ่งโพสต์คลิปแนะนำร้านไม่กี่วันก่อน บันเทิง

แฮ็คส์ รุ่งเรือง ปิดร้านข้าวไข่เจียว ตึกแดง ทั้งที่เพิ่งโพสต์คลิปแนะนำร้านไม่กี่วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดเทเบิลเทนนิส ไทย พบ ญี่ปุ่น 18.10 น. ลุ้นเข้ารอบ 8 คน China Smash 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดเทเบิลเทนนิส ไทย พบ ญี่ปุ่น 18.10 น. ลุ้นเข้ารอบ 8 คน China Smash 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อธิบดี ปภ. ปฏิเสธ ไม่ได้พูดถึง น้ำท่วม &quot;แฟลตคลองจั่น&quot; ไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา ข่าว

อธิบดี ปภ. ปฏิเสธ ไม่ได้พูดถึง น้ำท่วม “แฟลตคลองจั่น” ไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจแปน ลูกชายป้าแมว ขอโทษแม่ภัทร ข่าว

เจแปน กราบขอโทษ ‘แม่ภัทร’ รับผิดปล่อยทนทุกข์ 2 ปี เป็นแผลที่จะจำจนตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 18 รัฐมนตรีอนุทิน ชูปม “ฮั้ว สว.-ระบอบสีน้ำเงิน” ข่าวการเมือง

ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 18 รัฐมนตรีอนุทิน ชูปม “ฮั้ว สว.-ระบอบสีน้ำเงิน”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีสลด! คนงานถูกสลิงดึง ร่างขาดสองท่อน ใช้เฮือกสุดท้าย โทรหาแม่ก่อนสิ้นใจ ข่าว

นาทีสลด! คนงานถูกสลิงดึง ร่างขาดสองท่อน ลมหายใจสุดท้าย โทรหาแม่ก่อนสิ้นใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเช็กด่วน! กกต.เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค.นี้ รวม 32 แห่ง ข่าว

ผู้ประกันตนเช็กด่วน! กกต.เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค.นี้ รวม 32 แห่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ-กรมวังผู้ใหญ่ ถึงแก่อนิจกรรม ข่าว

อาลัย พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ-กรมวังผู้ใหญ่ ถึงแก่อนิจกรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส บันเทิง

ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย จี้ ‘บีม’ ปมไลน์หายอ้างตกเขา หลุดข้อมูลอีกมุมตกตึกเพราะดูดพอต ข่าว

โป๊ะหรือไม่? หนุ่ม กรรชัย จี้ ‘บีม’ ปมไลน์หายอ้างตกเขา หลุดข้อมูลอีกมุมตกตึกเพราะดูดพอต เจ้าตัวปัดเสียงแข็ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจแปน งัดคลิปเสียงแฉกลางโหนกระแส เบนซ์ปัดรับแม่ภัทร กลับบ้าน ข่าว

คลิปเสียง เจแปน โทรตามลูกชายรับ ‘แม่ภัทร’ กลับ แต่ถูกปฏิเสธ ขอเวลาหาศูนย์ดูแลใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าฯ กาญจน์ เจ้าของโพสต์ &quot;เหี้ยกลายเป็นหงษ์&quot; ข่าวการเมือง

รู้จัก จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าฯ กาญจน์ เจ้าของโพสต์ “เหี้ยกลายเป็นหงษ์”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่หนุ่ม-ลูกชายป้าแมว ยันมีคนติดต่อขอให้พูดถึงตัวบุคคล-หน่วยงานดีๆ หลังเรื่องแดง ข่าว

พี่หนุ่ม-ลูกชายป้าแมว ยันมีคนติดต่อขอให้พูดถึงตัวบุคคล-หน่วยงานดีๆ หลังเรื่องแดง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ปูดเจ้าของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี หลังผู้ป่วยร้องถูกล่ามโซ่-ฉี่ใส่ขวด ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ปูดเจ้าของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี หลังผู้ป่วยร้องถูกล่ามโซ่-ฉี่ใส่ขวด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจแปน พูดแล้ว ป้าแมวเป็นคนออกแบบเตียงกรงเหล็ก ข่าว

เจแปน ลูกป้าแมว ยอมรับเตียงกรง ดีไซน์หลุดโลก เคยเถียงแม่แล้วไม่ควรทำ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย มาแล้ว! ส่งน้ำ-อาหาร กว่า 1,500 ชุด ช่วยน้ำท่วม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี บันเทิง

พิมรี่พาย มาแล้ว! ส่งน้ำ-อาหาร กว่า 1,500 ชุด ช่วยน้ำท่วม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกฎหมาย สบส.สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ &quot;ป้าแมว&quot; ใช้กรงครอบเตียง-ขังผู้ป่วยจิตเวช ข่าว

เปิดกฎหมาย สบส.สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “ป้าแมว” ใช้กรงครอบเตียง-ขังผู้ป่วยจิตเวช

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจแปน เผย ป้าแมวไม่ได้มาโหนกระแสเพราะป่วยหนัก ข่าว

‘ป้าแมว’ เจ้าของศูนย์ฯ เครียดอาการทรุด ป่วยโรครุมเร้า ไม่มาโหนกระแส

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายป้าแมว ยัน ลูกกรง-ลวดหนาม อยู่ในพื้นที่ 1,600 ตร.ม. ที่ขออนุญาต ศบส. 5 ข่าว

ลูกชายป้าแมว ยัน ลูกกรง-ลวดหนาม อยู่ในพื้นที่ 1,600 ตร.ม. ที่ขออนุญาต ศบส. 5

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สบส. นำทีมตรวจสอบ ศูนย์ผู้สูงอายุ นนทบุรี คนไข้ตะโกนฟ้องสื่อ ถูกทำร้าย-กักขัง ข่าว

สบส. นำทีมตรวจสอบ ศูนย์ผู้สูงอายุ นนทบุรี คนไข้ตะโกนฟ้อง ถูกทำร้าย-กักขัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังอีกด้าน! เจแปน ลูกป้าแมว เคลียร์ปมเตียงครอบเหล็ก โต้กลับ ลุงช้าง ยันป่วยจิต ข่าว

ฟังอีกด้าน! เจแปน ลูกป้าแมว เคลียร์ปมเตียงครอบเหล็ก โต้กลับ ลุงช้าง ยันป่วยจิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริส เฮมส์เวิร์ธ ซ้อมมวยไทยเตะเป้ากับครูมวยคนไทย ในสังเวียนที่ฟิตเนสโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ บันเทิง

“คริส เฮมส์เวิร์ธ” โชว์ซัดมวยไทย กับครูคนไทย นักสู้ UFC หลังบินมาถ่าย Extraction 3

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button