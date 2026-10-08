สิ้น ตำนานบอลลีวูด วัย 75 ปี วูบดับคาบ้าน ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไร้ปาฏิหาริย์
อาลัย นานา ปาเตการ์ นักแสดงอินเดียวัย 75 ปี หมดสติที่บ้านพัก แพทย์เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตก่อนจากไปสงบ ตำนานรางวัลระดับชาติและนักเคลื่อนไหวเพื่อเกษตรกร
วงการภาพยนตร์อินเดียสูญเสียครั้งใหญ่ “นานา ปาเตการ์” (Nana Patekar) นักแสดงรุ่นเก๋าผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านการถ่ายทอดอารมณ์และบทสนทนาอันดุดัน ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 75 ปี ที่รัฐกัว (Goa) โดย “มัลฮาร์” ลูกชายของเขาได้ยืนยันข่าวเศร้านี้กับสำนักข่าว BBC Marathi
ช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 ปาเตการ์ถูกพบในสภาพหมดสติที่บ้านพักในรัฐกัว และถูกเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล Manipal อย่างเร่งด่วน โดย นพ.เชคาร์ ซัลการ์ (Dr Shekhar Salkar) เปิดเผยกับสำนักข่าว ANI ว่า ทีมแพทย์ได้พยายามทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องนานถึง 45 นาที แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้
นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านแอปพลิเคชัน X ยกย่องความสามารถที่หลากหลายและนิสัยตรงไปตรงมา พร้อมระบุว่าผลงานของปาเตการ์จะ “สลักอยู่ในความทรงจำของคนทุกรุ่น” และการจากไปของเขาได้ทิ้ง “ช่องโหว่ขนาดใหญ่ในโลกแห่งศิลปะ”
ขณะที่ อักษัย กุมาร (Akshay Kumar) ซูเปอร์สตาร์ผู้เคยร่วมงานกับปาเตการ์ในภาพยนตร์เรื่อง Welcome ได้รำลึกถึงเขาในฐานะนักแสดงที่หาตัวจับยาก ซึ่งมีทั้งน้ำเสียง ความจริงจัง และความจริงใจที่ดึงดูดผู้ชมได้เสมอ
นานา ปาเตการ์ ถือเป็นหนึ่งในใบหน้าที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุดของวงการภาพยนตร์อินเดีย รวมทั้งในแวดวงภาพยนตร์และละครเวที เขาเริ่มต้นเส้นทางสายนี้จากเวทีละคร ซึ่งเป็นสถานที่ขัดเกลาทักษะการพูดบทสนทนาอันเฉียบขาด โดยมีผลงานละครเวทีสร้างชื่ออย่าง Purush และ Hamidabai Chi Kothi แม้เจ้าตัวจะโด่งดังในวงการภาพยนตร์แล้ว เขาก็ยังคงยืนหยัดรับงานละครเวทีตลอดอาชีพการงาน
สำหรับเส้นทางจอเงิน เขาเดบิวต์ในปี 2521 จากภาพยนตร์เรื่อง Gaman ก่อนจะเริ่มรับบทสมทบเรื่อยมา จนกระทั่งแจ้งเกิดเต็มตัวจนโด่งดังไปทั่วประเทศจากบท “แอนนา” มาเฟียตัวร้ายในเรื่อง Parinda (ปี 2532) ส่งให้เขาคว้ารางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ (National Film Award) ครั้งแรก และรางวัล Filmfare Award หลังจากนั้นเขาก็ฝากฝีมือการแสดงในทศวรรษ 1990 ไว้ในหลากหลายบทบาทที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพรสวรรค์ขั้นสูง อาทิ พลิกบทบาทมารับบทคนหูหนวกและเป็นใบ้ ในภาพยนตร์เรื่อง Khamoshi เป็นการลบคำสบประมาทของนักวิจารณ์ที่เคยมองว่าเขาถนัดแต่บทโวยวายได้อย่างสิ้นเชิง
เขาทำงานเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับและนักเขียนบท ได้รางวัลระดับชาติทั้ง 3 รางวัลจากเรื่อง Parinda, Krantiveer และ Agni Sakshi ถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพผลงานตลอดชีวิตได้อย่างดี
นอกเหนือจากงานแสดง ปาเตการ์ยังเป็นนักเคลื่อนไหวตัวยงที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและนักการเมืองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เกรงกลัวใคร โดยเฉพาะประเด็นปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเขาลงมือทำจริงด้วยการก่อตั้งมูลนิธิ Naam Foundation ขึ้นในปี 2558 เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือสวัสดิการเกษตรกรและโครงการอนุรักษ์น้ำในรัฐมหาราษฏระอย่างจริงจัง
ข้อมูลจาก : bbc
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