อาลัย พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ-กรมวังผู้ใหญ่ ถึงแก่อนิจกรรม
อาลัย “พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ” อดีตกรมวังผู้ใหญ่ และอดีตที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 85 ปี
8 ตุลาคม 2569 มีรายงานว่า พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ อดีตกรมวังผู้ใหญ่ และอดีตที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 สิริอายุรวม 85 ปี ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติมิตร และบุคคลในแวดวงข้าราชการตำรวจที่เคยร่วมงาน
กำหนดการสวดพระอภิธรรม
ครอบครัวโรหิโตปการกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้
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- 6 ตุลาคม เวลา 16.00 น. รดน้ำศพ เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 18.00 น. พระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรม
- 7-10 ตุลาคม เวลา 18.30 น. พระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรม
- 11 ตุลาคม เวลา 18.00 น. พระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรม (ชุด 1) เวลา 18.30 น. พระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรม (ชุด 2)
- 12 ตุลาคม เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
ประวัติและผลงานอันทรงเกียรติ
- พลตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ มีประวัติการรับราชการและสร้างผลงานสำคัญระดับประเทศไว้มากมาย ดังนี้
- ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี
- เป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ “โครงการตำรวจจราจรตามพระราชดำริ” (เริ่มต้น 6 กันยายน 2536) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและช่วยเหลือประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับ พลตำรวจโท จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการในขณะนั้น
- ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานจเรตำรวจ ระหว่างปี 2543 ถึง 2544
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรมวังผู้ใหญ่ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 พร้อมรับพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอก
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