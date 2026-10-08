อาลัย พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ-กรมวังผู้ใหญ่ ถึงแก่อนิจกรรม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:34 น.
อาลัย พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ-กรมวังผู้ใหญ่ ถึงแก่อนิจกรรม

อาลัย “พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ” อดีตกรมวังผู้ใหญ่ และอดีตที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 85 ปี

8 ตุลาคม 2569 มีรายงานว่า พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ อดีตกรมวังผู้ใหญ่ และอดีตที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 สิริอายุรวม 85 ปี ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติมิตร และบุคคลในแวดวงข้าราชการตำรวจที่เคยร่วมงาน

กำหนดการสวดพระอภิธรรม

ครอบครัวโรหิโตปการกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

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  • 6 ตุลาคม เวลา 16.00 น. รดน้ำศพ เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 18.00 น. พระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรม
  • 7-10 ตุลาคม เวลา 18.30 น. พระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรม
  • 11 ตุลาคม เวลา 18.00 น. พระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรม (ชุด 1) เวลา 18.30 น. พระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรม (ชุด 2)
  • 12 ตุลาคม เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

กำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ

ประวัติและผลงานอันทรงเกียรติ

  • พลตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ มีประวัติการรับราชการและสร้างผลงานสำคัญระดับประเทศไว้มากมาย ดังนี้
  • ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี
  • เป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ “โครงการตำรวจจราจรตามพระราชดำริ” (เริ่มต้น 6 กันยายน 2536) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและช่วยเหลือประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับ พลตำรวจโท จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการในขณะนั้น
  • ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานจเรตำรวจ ระหว่างปี 2543 ถึง 2544
  • ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรมวังผู้ใหญ่ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 พร้อมรับพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอก

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:34 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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