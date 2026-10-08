ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส
โน้ต อดีตผู้จัดการ พ้นผิด! ศาลยกฟ้องทั้งแพ่ง-อาญา หลังถูกฟ้องคดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ฟาดกลับ ท้าคู่กรณีออก โหนกระแส พิสูจน์ความจริง
จากกรณีที่ดาราสาว พลอย เฌอมาลย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง โน้ต ชาคริยา อดีตผู้จัดการส่วนตัว ในข้อหา ‘ฉ้อโกง’ ซึ่งเป็นประเด็นที่มาจากการจัดการเงินค่าตัวในงานต่าง ๆ ที่กลายเป็นข่าวดังช่วงก่อนหน้านี้
ล่าสุด 8 ต.ค. 69 โน้ต ชาคริยา อดีตผู้จัดการส่วนตัว ได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าของคดีฉ้อโกงผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว charcri ระบุว่า
“อีกคดีนึงแล้วสินะ ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ ว่าเราไม่ได้กระทำความผิดตามที่พวกเค้ากล่าวหา
เมื่อวันที่ 7 ตค ที่ผ่านมา เป็นวันที่ศาลในคดีของ พี่พลอย เฌอมาลย์ ฟ้องเราว่าฉ้อโกง ซึ่งศาลท่านได้ให้ความยุติธรรมแก่เราแล้ว และยกฟ้องทั้งส่วนแพ่งและอาญา ขอบคุณกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง ตอนนี้เราไม่มีความผิดแล้ว
ขอบคุณ ทนาย โกสินทร์ เตชะดิลก (ทนายโก) จากใจ เพื่อนที่อยู่เคียงข้างกันตั้งแต่วันแรก และ สู้จนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนคนนี้มาโดยตลอด และไม่เคยให้ความรู้สึก ว่าเราสู้คนเดียวเลย
ขอบคุณ แม่ของหนู เพื่อน ๆ ที่รักทุกคน และ น้องเชฟ โทมัส น้องกล้า และ น้องทิพย์ คนสวย ที่มาให้กำลังใจแบบติดขอบสนาม ขอบคุณ น้องบิ๊ก ที่มาให้ความจริงปรากฏในข้อเท็จจริง
สุดท้าย ขอบคุณคนสำคัญ ที่เข้ามาเติมกำลังใจให้กัน ในวันที่เราหมดกำลังใจ และให้มีความหวัง และ ให้เรามีรอยยิ้มอีกครั้ง สุดท้ายแล้ว “ความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวค่ะ” ยังยืนยันคำนี้”
หลังจากที่ โน้ต อดีตผู้จัดการดารา โพสต์ประกาศชัยชนะพ้นผิดในคดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ได้เพียงไม่นาน ทางด้าน พลอย เฌอมาลย์ ก็เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมในทันที ระบุว่า
“คำพิพากษาคือข้อยุติของคดี ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครนำเรื่องราวเพียงด้านเดียวมาเล่าเป็น “ความจริงทั้งหมด” พลอยเคารพกระบวนการยุติธรรม และเคารพคำพิพากษา ของศาลเสมอ แต่ขอให้ทุกคนแยกให้ออกระหว่าง “ผลของคดี” กับ “ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น”
พลอยเลือกที่จะไม่โต้ตอบมาตลอด เพราะไม่ต้องการนำเรื่องส่วนตัวออกมาเป็นเรื่องสาธารณะ แต่เมื่อมีการนำคดีมาเผยแพร่ พร้อมสื่อสารในลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่ามีเพียงฝ่ายเดียวที่พูดความจริง พลอยขอใช้สิทธิ์ชี้แจงเพียงเท่านี้
พลอยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น และพลอยมีเหตุผลของพลอยในการดำเนินคดีตั้งแต่ต้น วันนี้คดีมีคำตัดสินแล้วพลอยเคารพมัน แต่ไม่ได้หมายความว่าพลอยจำเป็นต้องยอมรับเรื่องราวในแบบที่อีกฝ่ายเลือกนำเสนอ
บางครั้งการไม่พูด ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรจะพูด แต่เป็นเพราะเลือกที่จะไม่พูด เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความจริงไม่จำเป็นต้องตะโกนแข่งกับใครค่ะ และที่คุณกล่าวไว้ “สุดท้ายแล้วความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียว” ใช่ค่ะ ความจริงก็คือความจริง และความจริงก็มีหนึ่งเดียวจริง กล้าไปออกรายการโหนกระแสด้วยกันมั้ยคะคนดี”
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อ้างอิงจาก : IG charcri, chermarn