ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:36 น.
ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส

โน้ต อดีตผู้จัดการ พ้นผิด! ศาลยกฟ้องทั้งแพ่ง-อาญา หลังถูกฟ้องคดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ฟาดกลับ ท้าคู่กรณีออก โหนกระแส พิสูจน์ความจริง

จากกรณีที่ดาราสาว พลอย เฌอมาลย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง โน้ต ชาคริยา อดีตผู้จัดการส่วนตัว ในข้อหา ‘ฉ้อโกง’ ซึ่งเป็นประเด็นที่มาจากการจัดการเงินค่าตัวในงานต่าง ๆ ที่กลายเป็นข่าวดังช่วงก่อนหน้านี้

ล่าสุด 8 ต.ค. 69 โน้ต ชาคริยา อดีตผู้จัดการส่วนตัว ได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าของคดีฉ้อโกงผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว charcri ระบุว่า

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“อีกคดีนึงแล้วสินะ ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ ว่าเราไม่ได้กระทำความผิดตามที่พวกเค้ากล่าวหา

เมื่อวันที่ 7 ตค ที่ผ่านมา เป็นวันที่ศาลในคดีของ พี่พลอย เฌอมาลย์ ฟ้องเราว่าฉ้อโกง ซึ่งศาลท่านได้ให้ความยุติธรรมแก่เราแล้ว และยกฟ้องทั้งส่วนแพ่งและอาญา ขอบคุณกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง ตอนนี้เราไม่มีความผิดแล้ว

ขอบคุณ ทนาย โกสินทร์ เตชะดิลก (ทนายโก) จากใจ เพื่อนที่อยู่เคียงข้างกันตั้งแต่วันแรก และ สู้จนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนคนนี้มาโดยตลอด และไม่เคยให้ความรู้สึก ว่าเราสู้คนเดียวเลย

ขอบคุณ แม่ของหนู เพื่อน ๆ ที่รักทุกคน และ น้องเชฟ โทมัส น้องกล้า และ น้องทิพย์ คนสวย ที่มาให้กำลังใจแบบติดขอบสนาม ขอบคุณ น้องบิ๊ก ที่มาให้ความจริงปรากฏในข้อเท็จจริง

สุดท้าย ขอบคุณคนสำคัญ ที่เข้ามาเติมกำลังใจให้กัน ในวันที่เราหมดกำลังใจ และให้มีความหวัง และ ให้เรามีรอยยิ้มอีกครั้ง สุดท้ายแล้ว “ความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวค่ะ” ยังยืนยันคำนี้”

ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส-2

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หลังจากที่ โน้ต อดีตผู้จัดการดารา โพสต์ประกาศชัยชนะพ้นผิดในคดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ได้เพียงไม่นาน ทางด้าน พลอย เฌอมาลย์ ก็เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมในทันที ระบุว่า

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“คำพิพากษาคือข้อยุติของคดี ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครนำเรื่องราวเพียงด้านเดียวมาเล่าเป็น “ความจริงทั้งหมด” พลอยเคารพกระบวนการยุติธรรม และเคารพคำพิพากษา ของศาลเสมอ แต่ขอให้ทุกคนแยกให้ออกระหว่าง “ผลของคดี” กับ “ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น”

พลอยเลือกที่จะไม่โต้ตอบมาตลอด เพราะไม่ต้องการนำเรื่องส่วนตัวออกมาเป็นเรื่องสาธารณะ แต่เมื่อมีการนำคดีมาเผยแพร่ พร้อมสื่อสารในลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่ามีเพียงฝ่ายเดียวที่พูดความจริง พลอยขอใช้สิทธิ์ชี้แจงเพียงเท่านี้

พลอยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น และพลอยมีเหตุผลของพลอยในการดำเนินคดีตั้งแต่ต้น วันนี้คดีมีคำตัดสินแล้วพลอยเคารพมัน แต่ไม่ได้หมายความว่าพลอยจำเป็นต้องยอมรับเรื่องราวในแบบที่อีกฝ่ายเลือกนำเสนอ

บางครั้งการไม่พูด ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรจะพูด แต่เป็นเพราะเลือกที่จะไม่พูด เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความจริงไม่จำเป็นต้องตะโกนแข่งกับใครค่ะ และที่คุณกล่าวไว้ “สุดท้ายแล้วความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียว” ใช่ค่ะ ความจริงก็คือความจริง และความจริงก็มีหนึ่งเดียวจริง กล้าไปออกรายการโหนกระแสด้วยกันมั้ยคะคนดี”

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ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส-1

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อ้างอิงจาก : IG charcri, chermarn

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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