โป๊ะหรือไม่? หนุ่ม กรรชัย จี้ ‘บีม’ ปมไลน์หายอ้างตกเขา หลุดข้อมูลอีกมุมตกตึกเพราะดูดพอต เจ้าตัวปัดเสียงแข็ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:27 น.
หนุ่ม กรรชัย จี้ ‘บีม’ ปมไลน์หายอ้างตกเขา หลุดข้อมูลอีกมุมตกตึกเพราะดูดพอต

หนุ่ม กรรชัย ซักเดือดกลางโหนกระแส หลัง บีม อ้างมือถือพังตกเขาจนหลักฐานไลน์หาย เปิดข้อมูลอีกด้านตกอาคารขณะออกไปดูดพอต ด้านเจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็ง ยันประสบอุบัติเหตุตกเขาจริง

กลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามในกรณีครอบครัว แม่ภัทร หลังรายการโหนกระแส วันที่ 8 ตุลาคม 2569 ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หยิบเรื่องอุบัติเหตุของ บีม ลูกสาวแม่ภัทร กลับมาถามอีกครั้ง หลังคำอธิบายเรื่องนี้เคยถูกใช้ประกอบเหตุผลว่าทำไมข้อมูล LINE และโทรศัพท์เครื่องเดิมของบีมจึงไม่เหลืออยู่

ก่อนหน้านี้ บีมเคยให้ข้อมูลกลางรายการว่า ระหว่างใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เธอประสบอุบัติเหตุ ตกหน้าผา จนโทรศัพท์ได้รับความเสียหายทั้งหมด ทำให้ไม่มีข้อมูล LINE เก่าเหลืออยู่ เมื่อถูกถามถึงข้อความสนทนาระหว่างเธอกับ เบนซ์ พี่ชาย ซึ่งถูกนำมาใช้โต้แย้งว่าเธอมีส่วนรับรู้เรื่องการนำแม่ไปดูแลรักษา

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ในเทปก่อนหน้า แม่ภัทรก็พูดถึงอุบัติเหตุของลูกสาวในลักษณะเดียวกัน โดยระบุว่า บีมเคย “ตกเขา” จนฟันได้รับความเสียหายและมีบาดแผลที่ใบหน้า แต่ระหว่างนั้นยังพยายามติดต่อทนายเพื่อช่วยตามหาแม่ ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี

อย่างไรก็ตาม ในรายการวันที่ 8 ตุลาคม หนุ่ม กรรชัย เปิดข้อมูลอีกด้านขึ้นมากลางรายการ โดยตั้งคำถามกับบีมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เป็นการ “ตกเขา” ตามที่เคยเล่า แต่เป็นเหตุการณ์ที่บีมออกไป ดูดพอต หรือบุหรี่ไฟฟ้า ก่อนพลัดตกจากอาคาร

หนุ่ม กรรชัย ซักเดือดกลางโหนกระแส หลัง บีม อ้างมือถือพังตกเขาจนหลักฐานไลน์หาย
โหนกระแส

บีมปฏิเสธข้อมูลนี้ พร้อมยืนยันคำให้การเดิมว่า เธอตกเขาจริง ไม่ใช่ตกจากอาคารจากเหตุไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าตามข้อมูลที่หนุ่มนำมาถาม

ประเด็นอุบัติเหตุมีความสำคัญต่อข้อพิพาทในครอบครัว เพราะก่อนหน้านี้ ฝั่งเบนซ์นำภาพแชตเก่ามาแสดงกลางรายการ เพื่อยืนยันว่าบีมเคยส่งข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมของแม่ และขอให้พี่ชายช่วยพาแม่ไปพบแพทย์

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บีมปฏิเสธข้อความบางส่วน โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นแชตที่ถูกสร้างขึ้น และเมื่อหนุ่ม กรรชัย ขอให้เปิดข้อมูลจาก LINE เดิม บีมอธิบายว่าโทรศัพท์เครื่องที่ใช้ในช่วงนั้นพังจากอุบัติเหตุตกหน้าผาระหว่างอยู่ต่างประเทศ จึงไม่มีข้อมูลเก่าหลงเหลืออยู่

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ข้อโต้แย้งเรื่อง LINE เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของคดีครอบครัวแม่ภัทร เนื่องจากเบนซ์ยืนยันมาตลอดว่า น้องสาวรับรู้เรื่องการพาแม่ไปรับการดูแล และมีส่วนร้องขอให้ตนช่วยจัดการ ขณะที่บีมยืนยันอีกด้านว่า เธอเข้าใจว่าพี่ชายจะพาแม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ได้ทราบว่าจะถูกนำไปอยู่ที่โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม จ.กาญจนบุรี

บีมยังเคยชี้แจงว่า หลังไม่สามารถติดต่อแม่ได้ เธอพยายามสอบถามโรงพยาบาลหลายแห่ง รวมถึงประสานญาติและทนายเพื่อช่วยตามหา โดยยืนยันว่าไม่ทราบว่าแม่ถูกนำไปอยู่ที่ใด

ด้านแม่ภัทรยืนยันว่าเชื่อว่าลูกสาวพยายามช่วยเหลือตนตลอดช่วงที่อยู่ภายในศูนย์ พร้อมระบุว่าญาติและอดีตสามีรับรู้ถึงความพยายามดังกล่าว ขณะที่ข้อกล่าวหาระหว่างบีมกับเบนซ์เรื่องข้อความ LINE และการรับรู้ก่อนนำแม่ออกจากบ้าน ยังเป็นคำให้การที่ขัดแย้งกันระหว่างสองฝ่าย

ส่วนข้อมูลล่าสุดเรื่อง “ตกเขา” หรือ “ตกอาคาร” ขณะนี้ยังเป็นการโต้แย้งกันกลางรายการ บีมยังคงยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดจากการตกเขา ขณะที่หนุ่ม กรรชัยนำข้อมูลอีกด้านมาซักถาม แต่ยังไม่มีเอกสารการรักษา บันทึกเหตุการณ์ หรือหลักฐานจากหน่วยงานในประเทศที่เกิดเหตุถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อยืนยันรายละเอียดของอุบัติเหตุ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:27 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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