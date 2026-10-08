เปิดวาร์ป โฮโนะ วาตานาเบะ ดารา AV คัพ J ดีกรีนักเรียนดนตรี มากความสามารถ
ทำความรู้จัก โฮโนะ วาตานาเบะ ดารา AV ดาวรุ่งมาแรงค่าย S1 คัพ J เจ้าของความสูง 170 ซม. ดีกรีนักเรียนดนตรี มากความสามารถ
วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นเกิดกระแสความน่าสนใจอีกครั้ง เมื่อชื่อของ โฮโนะ วาตานาเบะ (Hono Watanabe) กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางตั้งแต่ช่วงกลางปี 2025 ดาราสาวหน้าใหม่ก้าวเข้ามาสร้างความฮือฮาด้วยรูปร่างที่สูงโปร่งถึง 170 เซนติเมตร ซึ่งหาได้ยากในวงการเอวีญี่ปุ่น เรื่องราวภูมิหลังที่แตกต่างจากนักแสดงหน้าใหม่ทั่วไป ทำให้แฟนคลับชาวไทยและต่างชาติต่างอยากรู้จักตัวตนของดาราสาวค่าย S1 คนนี้ให้มากขึ้น
จุดเริ่มต้นและเส้นทางก่อนเข้าวงการ
โฮโนะ วาตานาเบะ (渡部ほの) เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2004 เติบโตมากับการฝึกฝนทักษะด้านดนตรีอย่างจริงจังตั้งแต่วัยเด็ก ดาราสาวมีความสามารถพิเศษรอบด้าน ทั้งการเล่นเปียโน การร้องเพลง การจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ และการเขียนพู่กันญี่ปุ่น โฮโนะ วาตานาเบะ สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาอิตาลี เสริมให้ภาพลักษณ์ดูมีความเป็นผู้ใหญ่และมีมิติที่น่าค้นหา
เส้นทางการศึกษาของ โฮโนะ วาตานาเบะ มุ่งหน้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยในสายดนตรีโดยตรง ดาราสาวตัดสินใจลาออกจากรั้วมหาวิทยาลัยหลังจากเข้าเรียนได้เพียง 3 เดือน โฮโนะ วาตานาเบะ เปิดเผยเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาผ่านสื่อว่า เกิดจากความต้องการลึกๆ ที่อยากได้รับการยอมรับและอยากถูกมองเห็นจากคนรอบข้าง จึงเลือกเบนเข็มทิศชีวิตออกจากเส้นทางดนตรีเพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
จากนางแบบกราเวียร์สู่นางเอกเต็มตัว
เส้นทางในวงการบันเทิงเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2025 โฮโนะ วาตานาเบะ ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะนางแบบกราเวียร์หน้าใหม่ผ่านนิตยสาร Weekly Post ของสำนักพิมพ์ Shogakukan ผลงานชิ้นแรกช่วยสร้างฐานแฟนคลับกลุ่มแรกได้อย่างรวดเร็ว ภาพลักษณ์ของดาราสาวผสมผสานระหว่างความสดใสแบบวัยรุ่นกับความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม
หลังจากรับงานกราเวียร์ได้ไม่ถึงสองเดือน โฮโนะ วาตานาเบะ สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟกับค่าย S1 ภายใต้การดูแลของบริษัทจัดหานักแสดง Mines ดาราสาวก้าวเข้าสู่วงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ด้วยผลงานแรกในชื่อ 新人NO.1 STYLE リアルはたちのJ 渡部ほの การตัดสินใจเปลี่ยนสายงานอย่างรวดเร็วถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักในวงการนี้
การประกาศเดบิวต์ผลงานผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) ส่วนตัว ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ยอดการเข้าชมพุ่งทะลุหลักแสนครั้งในเวลาอันสั้น ฐานแฟนคลับจากงานกราเวียร์พร้อมใจกันสนับสนุนผลงานใหม่ ส่งผลให้ โฮโนะ วาตานาเบะ กลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองจากผู้ติดตามวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ญี่ปุ่นทันที
สัดส่วนโดดเด่นและบุคลิกที่ครองใจแฟนคลับ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ โฮโนะ วาตานาเบะ โดดเด่นกว่านักแสดงหน้าใหม่คนอื่นๆ คือรูปร่างที่สูงถึง 170 เซนติเมตร ดาราสาวยังมาพร้อมกับสัดส่วนหน้าอกระดับ J-cup รูปร่างที่สมบูรณ์แบบทำให้แฟนคลับหลายคนนำไปเปรียบเทียบกับนักแสดงรุ่นพี่ชื่อดังอย่าง เซโตะ คันนะ ส่งผลให้ชื่อของ โฮโนะ วาตานาเบะ ถูกพูดถึงในกลุ่มผู้ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง
บุคลิกที่เปิดเผยและจริงใจเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่มัดใจแฟนคลับ โฮโนะ วาตานาเบะ กล้าพูดถึงแรงจูงใจในการเข้าวงการอย่างตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องความต้องการเป็นที่ยอมรับและความรู้สึกตื่นเต้นง่ายของตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกประกอบกับความสามารถรอบตัว ทำให้แฟนคลับรู้สึกเข้าถึงง่ายและคอยติดตามผลงานอยู่เสมอ
ข้อมูลส่วนตัว โฮโนะ วาตานาเบะ
- ชื่อในวงการ: โฮโนะ วาตานาเบะ (渡部ほの)
- วันเกิด: 4 ตุลาคม 2004
- ส่วนสูง: 170 เซนติเมตร
- สัดส่วนเด่น: หน้าอกระดับ J-cup
- สังกัด: ค่าย S1 (ดูแลโดยบริษัท Mines)
- ช่องทางติดตาม: X (Twitter) @watanabe_h0n0 และ Instagram @h0n0_watanabe
ปัจจุบัน โฮโนะ วาตานาเบะ ยังคงเป็นนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟของค่าย S1 และมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง แฟนคลับที่ชื่นชอบผลงานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของดาราสาว
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