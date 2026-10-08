เปิดวาร์ป โฮโนะ วาตานาเบะ ดารา AV คัพ J ดีกรีนักเรียนดนตรี มากความสามารถ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 21:00 น.
เปิดวาร์ป โฮโนะ วาตานาเบะ ดารา AV คัพ J ดีกรีนักเรียนดนตรี มากความสามารถ

ทำความรู้จัก โฮโนะ วาตานาเบะ ดารา AV ดาวรุ่งมาแรงค่าย S1 คัพ J เจ้าของความสูง 170 ซม. ดีกรีนักเรียนดนตรี มากความสามารถ

วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นเกิดกระแสความน่าสนใจอีกครั้ง เมื่อชื่อของ โฮโนะ วาตานาเบะ (Hono Watanabe) กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางตั้งแต่ช่วงกลางปี 2025 ดาราสาวหน้าใหม่ก้าวเข้ามาสร้างความฮือฮาด้วยรูปร่างที่สูงโปร่งถึง 170 เซนติเมตร ซึ่งหาได้ยากในวงการเอวีญี่ปุ่น เรื่องราวภูมิหลังที่แตกต่างจากนักแสดงหน้าใหม่ทั่วไป ทำให้แฟนคลับชาวไทยและต่างชาติต่างอยากรู้จักตัวตนของดาราสาวค่าย S1 คนนี้ให้มากขึ้น

จุดเริ่มต้นและเส้นทางก่อนเข้าวงการ

โฮโนะ วาตานาเบะ (渡部ほの) เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2004 เติบโตมากับการฝึกฝนทักษะด้านดนตรีอย่างจริงจังตั้งแต่วัยเด็ก ดาราสาวมีความสามารถพิเศษรอบด้าน ทั้งการเล่นเปียโน การร้องเพลง การจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ และการเขียนพู่กันญี่ปุ่น โฮโนะ วาตานาเบะ สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาอิตาลี เสริมให้ภาพลักษณ์ดูมีความเป็นผู้ใหญ่และมีมิติที่น่าค้นหา

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เส้นทางการศึกษาของ โฮโนะ วาตานาเบะ มุ่งหน้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยในสายดนตรีโดยตรง ดาราสาวตัดสินใจลาออกจากรั้วมหาวิทยาลัยหลังจากเข้าเรียนได้เพียง 3 เดือน โฮโนะ วาตานาเบะ เปิดเผยเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาผ่านสื่อว่า เกิดจากความต้องการลึกๆ ที่อยากได้รับการยอมรับและอยากถูกมองเห็นจากคนรอบข้าง จึงเลือกเบนเข็มทิศชีวิตออกจากเส้นทางดนตรีเพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง

โฮโนะ วาตานาเบะ ดาวรุ่งหน้าใหม่เจ้าของส่วนสูง 170 เซนติเมตร
IG/ h0n0_watanabe

จากนางแบบกราเวียร์สู่นางเอกเต็มตัว

เส้นทางในวงการบันเทิงเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2025 โฮโนะ วาตานาเบะ ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะนางแบบกราเวียร์หน้าใหม่ผ่านนิตยสาร Weekly Post ของสำนักพิมพ์ Shogakukan ผลงานชิ้นแรกช่วยสร้างฐานแฟนคลับกลุ่มแรกได้อย่างรวดเร็ว ภาพลักษณ์ของดาราสาวผสมผสานระหว่างความสดใสแบบวัยรุ่นกับความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม

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หลังจากรับงานกราเวียร์ได้ไม่ถึงสองเดือน โฮโนะ วาตานาเบะ สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟกับค่าย S1 ภายใต้การดูแลของบริษัทจัดหานักแสดง Mines ดาราสาวก้าวเข้าสู่วงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ด้วยผลงานแรกในชื่อ 新人NO.1 STYLE リアルはたちのJ 渡部ほの การตัดสินใจเปลี่ยนสายงานอย่างรวดเร็วถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักในวงการนี้

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การประกาศเดบิวต์ผลงานผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) ส่วนตัว ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ยอดการเข้าชมพุ่งทะลุหลักแสนครั้งในเวลาอันสั้น ฐานแฟนคลับจากงานกราเวียร์พร้อมใจกันสนับสนุนผลงานใหม่ ส่งผลให้ โฮโนะ วาตานาเบะ กลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองจากผู้ติดตามวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ญี่ปุ่นทันที

IG/ h0n0_watanabe

สัดส่วนโดดเด่นและบุคลิกที่ครองใจแฟนคลับ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ โฮโนะ วาตานาเบะ โดดเด่นกว่านักแสดงหน้าใหม่คนอื่นๆ คือรูปร่างที่สูงถึง 170 เซนติเมตร ดาราสาวยังมาพร้อมกับสัดส่วนหน้าอกระดับ J-cup รูปร่างที่สมบูรณ์แบบทำให้แฟนคลับหลายคนนำไปเปรียบเทียบกับนักแสดงรุ่นพี่ชื่อดังอย่าง เซโตะ คันนะ ส่งผลให้ชื่อของ โฮโนะ วาตานาเบะ ถูกพูดถึงในกลุ่มผู้ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง

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บุคลิกที่เปิดเผยและจริงใจเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่มัดใจแฟนคลับ โฮโนะ วาตานาเบะ กล้าพูดถึงแรงจูงใจในการเข้าวงการอย่างตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องความต้องการเป็นที่ยอมรับและความรู้สึกตื่นเต้นง่ายของตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกประกอบกับความสามารถรอบตัว ทำให้แฟนคลับรู้สึกเข้าถึงง่ายและคอยติดตามผลงานอยู่เสมอ

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โฮโนะ วาตานาเบะ นักแสดงสาวค่าย S1 ในชุดนางแบบกราเวียร์
IG/ h0n0_watanabe

ข้อมูลส่วนตัว โฮโนะ วาตานาเบะ

  • ชื่อในวงการ: โฮโนะ วาตานาเบะ (渡部ほの)
  • วันเกิด: 4 ตุลาคม 2004
  • ส่วนสูง: 170 เซนติเมตร
  • สัดส่วนเด่น: หน้าอกระดับ J-cup
  • สังกัด: ค่าย S1 (ดูแลโดยบริษัท Mines)
  • ช่องทางติดตาม: X (Twitter) @watanabe_h0n0 และ Instagram @h0n0_watanabe

ปัจจุบัน โฮโนะ วาตานาเบะ ยังคงเป็นนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟของค่าย S1 และมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง แฟนคลับที่ชื่นชอบผลงานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของดาราสาว

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IG/ h0n0_watanabe
IG/ h0n0_watanabe
IG/ h0n0_watanabe
IG/ h0n0_watanabe
IG/ h0n0_watanabe

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 21:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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