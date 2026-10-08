รู้จัก จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าฯ กาญจน์ เจ้าของโพสต์ “เหี้ยกลายเป็นหงษ์”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 14:46 น.
รู้จัก จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าฯ กาญจน์ เจ้าของโพสต์ "เหี้ยกลายเป็นหงษ์"

เปิดประวัติ จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หลังโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงการบริหารบ้านเมือง ใช้ถ้อยคำตรง ๆ “หงษ์กลายเป็นเหี้ย เหี้ยกลายเป็นหงษ์ เลอะเทอะมาก” แต่ไม่ได้ระบุว่ากำลังกล่าวถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ใด

อย่างไรก็ตาม จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ไม่ได้ระบุในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Jirakiat Bhumisawasdi ว่า “หงษ์” และ “เหี้ย” ใช้เปรียบถึงใคร ไม่ได้กล่าวถึงหน่วยงาน นโยบาย หรือการแต่งตั้งใดโดยตรง จึงยังไม่สามารถนำข้อความนี้ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการเมืองหรือการบริหารเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

ประวัติ จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์

จีระเกียรติ หรือที่คนในพื้นที่รู้จักในชื่อ “ผู้ว่าใหม่” เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ทำงานในสายปกครองมายาวนาน ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

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ก่อนมารับตำแหน่งพ่อเมืองกาญจน์ เขาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กระทั่งวันที่ 12 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย โดยให้จีระเกียรติเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

จีระเกียรติดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กาญจนบุรีต่อเนื่องประมาณ 5 ปี ปี 2564 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ก่อนครบเกษียณอายุราชการ

ด้านการศึกษา พบชื่อจีระเกียรติในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของสภาตำบลในการปกครองตนเอง ในฐานะองค์กรท้องถิ่น”

จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่า กาญ
ภาพจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ผลงานช่วงเป็นผู้ว่าฯ กาญจนบุรี

ระหว่างดำรงตำแหน่ง จีระเกียรติเข้าไปมีบทบาทกับโครงการพัฒนาจังหวัดหลายด้าน สื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศเคยรายงานถึงการผลักดันขอคืนพื้นที่โรงงานกระดาษไทยเพื่อนำมาใช้เป็นพื้นที่สาธารณะและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาสกายวอล์กริมน้ำและปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมแม่น้ำของจังหวัด

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อีกเหตุการณ์ที่ชื่อของเขาได้รับความสนใจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 กรณีศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราษฎร์บำรุง อำเภอด่านมะขามเตี้ย หลังมีข้อร้องเรียนเรื่องความแออัดและการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการบำบัด จีระเกียรติลงพื้นที่และประสานย้ายผู้เข้ารับการบำบัดประมาณ 300 คนไปพักที่ศูนย์ฝึก รด.เขาชนไก่ เพื่อคัดกรองและประสานครอบครัวรับกลับ

ผลงานช่วงเป็นผู้ว่าฯ กาญจนบุรี
Jirakiat Bhumisawasdi

ช่วงการระบาดของโควิด 19 เขายังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี และลงนามมาตรการควบคุมโรคหลายครั้ง รวมถึงคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากเมื่อเข้าใช้ตลาด ตลาดนัด และตลาดน้ำในจังหวัด เมื่อเดือนเมษายน 2564

หลังเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 จีระเกียรติก้าวเข้าสู่การเมือง โดยสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 ในนามพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งปี 2566

ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า จีระเกียรติ หมายเลข 7 ได้รับ 19,856 คะแนน และไม่ได้รับเลือกตั้ง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 14:46 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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