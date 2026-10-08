คลิปเสียง เจแปน โทรตามลูกชายรับ ‘แม่ภัทร’ กลับ แต่ถูกปฏิเสธ ขอเวลาหาศูนย์ดูแลใหม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:09 น.
เจแปน งัดคลิปเสียงแฉกลางโหนกระแส เบนซ์ปัดรับแม่ภัทร กลับบ้าน

เจแปน ยืนยันโทรตาม เบนซ์ รับแม่ภัทรหกลับบ้าน 2 ครั้ง หลังพบว่าปกติไม่มีใบรับรองแพทย์

นอกจากประเด็นโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดกาญจนบุรี ถูกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากสถานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสงสัยคือกรณีของ แม่ภัทร อ้างว่าถูก คุณเบนซ์ ลูกชายแท้ ๆ บังคับให้มาอยู่ที่นี่

เจแปน ลูกชายของป้าแมว เจ้าของโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ขอชี้แจงว่าหลังจากตนกลับมาจากต่างประเทศได้ทราบว่าศูนย์ดูแลฯ แห่งนี้นำแม่ภัทรมาอยู่โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ตนเองจึงไปตรวจสอบพบว่าเป็นความจริงและต้องส่งตัวแม่ภัทรกลับบ้านไปหาครอบครัวช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2569 ในการประสานและไกล่เกลี่ยกับลูกชายของแม่ภัทร เพราะอีกฝ่ายไม่อยากพากลับ และขอเวลาเพื่อหาศูนย์ดูแลที่อื่นที่จะพาคุณแม่ไปอยุ่แทน

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ในช่วงเวลา 2 ครั้งที่คุณภัทรอาศัยอยู่ที่โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม เจแปนเผยว่าเคยประสานกับคุณเบนซ์แล้ว 2 ครั้งให้พาคุณแม่กลับบ้าน แต่อีกฝั่งไม่ยอมมารับ จนสุดท้ายตนเองไม่ยอม เพราะแม่ภัทรไม่มีใบรองแพทย์ หมายถึงเป็นคนปกติและสามารถตัดสินใจเองได้

จากนั้น เจแปน เปิดคลิปเสียงที่พูดคุยกับคุณเบนซ์ ซึ่งคุณเบนซ์กล่าวหาว่าการที่เจแปนปล่อยตัวแม่ออกมาถือเป็นการทำร้ายตนเองและครอบครัว กลัวว่าแม่ออกมาแล้วจะมาทำร้าย แต่ลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลฯ โต้กลับว่าแม่ภัทรมีเสรีภาพตามกฏหมายทุกอย่าง และไม่สามารถกักขังแม่ไว้ได้เพราะไม่มีใบรับรองแพทย์จึงต้องเคารพสิทธิของเธอ หลังจากได้ฟังคลิปเสียงทำให้คุณภัทรปิดหน้าร้องไห้กลางรายการ

ชมคลิป

เจแปนพุดคุยกับคุณเบนซ์
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
เบนซ์กราบแม่ภัทร
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 15:09 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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