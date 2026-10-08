พี่หนุ่ม-ลูกชายป้าแมว ยันมีคนติดต่อขอให้พูดถึงตัวบุคคล-หน่วยงานดีๆ หลังเรื่องแดง
พี่หนุ่ม-ลูกชายป้าแมว ยืนยันสาเหตุ ป้าแมว ไม่ออกโหนกระแส เพราะมีจนท.ติดต่อขอให้พูดถึงตัวบุคคล-หน่วยงานดีๆ หลังเรื่องแดง
ในช่วงหนึ่งของรายการ โหนกระแส วันนี้ (8 ต.ค. 69) หนุ่ม กรรชัย และ เอก สายไหมต้องรอด ถามกับทาง คุณเจแปน ลูกชายป้าแมว เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ว่าหลังเกิดเรื่องนี้มีหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้าไปหาบ้างหรือไม่ที่อยากให้พูดข้อมูลให้เป็นในทิศทางเดียวกัน
ทาง คุณเจแปน ลูกชายป้าแมว เจ้าของศูนย์ฯ ยอมรับกลางรายการว่า “หลังจากที่เป็นเรื่อง มีเจ้าหน้าที่ติดต่อเจรจากับ ป้าแมว เจ้าของศูนย์ดูแลฯ ว่าให้พูดไปในทิศทางเดียวกัน แล้วค่อยกลับมาเปิดใหม่ แต่ตนเองไม่เชื่อคำพูดนั้น”
ต่อมาทาง หนุ่ม กรรชัย เป็นคนขอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ (7 ต.ค. 69) ขณะที่โทรไปเจรจาเพื่อเชิญให้ ป้าแมว มาออกรายการโหนกระแสในวันนี้ ช่วงหนึ่งพี่หนุ่มเล่าว่า
“ป้าแมว บอก ศบส.5 ไปตรวจแล้วตั้งแต่แรก และเห็นทั้งหมดแล้ว เพราะพวกเตียงปลาปิ้ง กรงเหล็ก ลวดหนาม มันอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และไม่อยากไปพูดอะไร เพราะกลัวทำคนอื่นเดือดร้อน”
พี่หนุ่ม จึงถามป้าแมว เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่อถึงเหตุผลที่ไม่อยากพูด ป้าแมวจึงเปิดใจเล่าว่า “มีคนมาขอไว้ เขามาบอกว่าจะเกษียณแล้ว เขาอยากเกษียณให้มันดี เขาก็เลยมาขอว่าอย่าไปพูดเลยนะ พูดอะไรที่มันเป็นในทางเดียวกันก็แล้วกัน ป้าก็เลยลำบากใจ ไม่รู้จะทำยังไง แล้วเขาก็ดีป้า”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส