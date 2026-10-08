เจแปน ลูกป้าแมว ยอมรับเตียงกรง ดีไซน์หลุดโลก เคยเถียงแม่แล้วไม่ควรทำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 14:09 น.
เจแปน พูดแล้ว ป้าแมวเป็นคนออกแบบเตียงกรงเหล็ก

เจแปน ลูกชายป้าแมว แจงปมเตียงกรงเหล็กศูนย์ดูแลฯ เผยแม่คนออกแบบเพื่อกันคนไข้ตกเตียงและเลี่ยงมัดมือ ยอมรับดีไซน์หลุดโลก เคยแนะว่าไม่ควรทำ

รายการโหนกระแสวันนี้ 8 ตุลาคม 2569 เจแปน ลูกชายป้าแมว ทีมผู้บริหารรุ่นสืบทอดโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ขอชี้แจงประเด็นเรื่องเตียงกรงเหล็กที่หลายคนมองว่าคล้ายกรงขังสุนัขหรือลิง เมื่อมองดูแล้วทำให้รู้สึกหดหู่และสงสารผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ในนั้น

เจแปน เผยว่าเห็นเตียงกรงเหล็กตั้งแต่ปี 2567 ตอนที่ตนเองกลับมาหลังจากศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ เดิมทีไม่อยากพาดพิงถึงใคร แต่วันนี้ขอพูดความจริงว่าคนที่ออกแบบคือคุณแม่ สาเหตุที่ต้องดีไซน์เช่นนี้เพราะไม่อยากมัดมือของผู้สูงอายุ มิฉะนั้นจะมีอาการแขนบวม ประกอบกับไม่อยากให้คนไข้ปีนออกมาตอนกลางคืน

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พร้อมอธิบายว่าเตียงค่อนข้างต่ำโดยทั่วไปแล้วกรงไม่ได้กดร่างกายผู้สูงอายุ ยืนยันว่าไม่เคยมัดมือใครขณะที่ให้อยู่ในเตียงกรงเหล็ก

ลูกชายเจ้าของเนอร์สซิ่งโฮม ยอมรับว่าดีไซน์ของกรมเหล็กดูหลุดโลก เมื่อตอนที่ตนเองกลับมาจากต่างประเทศเคยพูดคุยกับคุณแม่ว่าไม่ควรจะทำ พร้อมยืนยันว่าศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (ศบส. 5) เคยเข้ามาตรวจสอบพื้นที่แล้ว

เจแปน แจงดีไซน์เตียงกรงเหล็ก
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 14:09 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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