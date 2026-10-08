หนุ่ม กรรชัย ปูดเจ้าของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี หลังผู้ป่วยร้องถูกล่ามโซ่-ฉี่ใส่ขวด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 14:24 น.
หนุ่ม กรรชัย ปูดเจ้าของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี หลังผู้ป่วยร้องถูกล่ามโซ่-ฉี่ใส่ขวด

หนุ่ม กรรชัย ปูดกลางรายการดัง รู้แล้วเจ้าของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี เป็นข้าราชการ หลังผู้ป่วยร้องถูกล่ามโซ่-ฉี่ใส่ขวด

จากกรณีที่ สบส. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเนอสซิ่งโฮมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังจากที่มีรายงานจากผู้ป่วยรายหนึ่งว่าถูกจับล่ามโซ่ติดกับเตียง และบังคับให้ปัสสาวะใส่ขวด คาดว่าศูนย์แห่งนี้ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวได้ไปยังศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยพยายามกดกริ่งเรียกและโทรศัพท์ติดต่อ แต่ไม่มีผู้ตอบรับหรือออกมาชี้แจงใด ๆ นอกจากนี้ ยังมีชายรายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกับใช้ไขควงถอดตู้แดงสายตรวจของ สภ.เมืองนนทบุรี ออกบอกเพียงว่าเป็นคำสั่งจากสถานีตำรวจ

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ล่าสุด (8 ต.ค.) ในรายการโหนกระแส “หนุ่ม” กรรชัย กำเนิดพลอย ได้มีการพูดคุยประเด็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี พร้อมกับเปิดเผยว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ จ.นนทบุรี เจ้าของเป็นข้าราชการ อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการตรวจสอบและความคืบหน้าต่อไป

หนุ่ม กรรชัย ในรายการ โหนกระแส
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 14:24 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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