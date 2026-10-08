พิมรี่พาย มาแล้ว! ส่งน้ำ-อาหาร กว่า 1,500 ชุด ช่วยน้ำท่วม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 13:47 น.
พิมรี่พาย มาแล้ว! ส่งน้ำ-อาหาร กว่า 1,500 ชุด ช่วยน้ำท่วม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

พิมรี่พาย มาแล้ว! ส่งน้ำ-อาหาร กว่า 1,500 ชุด ช่วยน้ำท่วม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี แม้ตัวเองเพิ่งฝ่ามรสุมน้ำท่วมโกดัง-โดนโกงหลักร้อยล้าน

ก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบข่าวแล้วว่า พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ประสบปัญหาน้ำท่วมโกดัง ทำให้ของในสต็อกได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นเธอก็โดนโกงจนเกือบจะหมดตัว ทั้งช่วงขายทุเรียน ก็โดนทุเรียนไม่ตรงปก-ไม่สุก ก็ต้องหาส่งเคลมให้ลูกค้าเพื่อนรัก

และในช่วงที่ขายสกุชชี่ก็ลงทุนกับฝั่งประเทศจีนแต่ได้รับของคนละเกรดกับที่สั่งไป อีกทั้งความนิยมในตัวสกุชชี่ก็หมดไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สิ่งที่เธอลงทุนไปเหมือนเอาน้ำพริกไปละลายแม่น้ำ จึงทำให้ไม่มีคนเห็นคลิป พิมรี่พาย นำทัพทีมงานออกไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนช่วงปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา

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อึ้ง! พิมรี่พาย โดนโกง 800 ล้าน ตอนนี้เล่ามากไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

ล่าสุด 7 ตุลาคม 2569 ในหน้าเพจเฟซบุ๊ก Pimrypie – พิมรี่พาย ได้โพสต์ภาพรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยอาหารและน้ำดื่ม จำนวนกว่า 1,500 ชุด นำส่งไปช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

“7/10/69 ได้รับแจ้งน้ำท่วมมิดหลังคา หน่วยงานเข้าไม่ถึง ทีมงานพิมรี่พายนำน้ำและชุดอาหาร 1500 ชุด สถานที่ ตำบลบางยางกับตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี ขอให้ทุกท่านปลอดภัย กำลังใจจากพิมรี่พายค่ะ เงินอุดหนุนจากเพื่อนรักทุกบาททุกสตางค์”

พิมรี่พาย มาแล้ว! ส่งน้ำ-อาหาร กว่า 1500 ชุด ช่วยน้ำท่วมอ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
ภาพจาก : FB Pimrypie – พิมรี่พาย

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อ้างอิงจาก : FB Pimrypie – พิมรี่พาย

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 13:47 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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