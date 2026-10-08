เปิดกฎหมาย สบส.สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “ป้าแมว” ใช้กรงครอบเตียง-ขังผู้ป่วยจิตเวช

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 13:40 น.
เปิดกฎหมาย สบส.สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ "ป้าแมว" ใช้กรงครอบเตียง-ขังผู้ป่วยจิตเวช

เปิดกฎหมาย สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “ป้าแมว” จ.กาญจนบุรี ขยายเตียงเกินกำหนด ใช้กรงครอบเตียง-ลอบขังผู้ป่วยจิตเวช

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ว่า

ได้รับรายงานจาก นพ.ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 ต.ค. แล้ว พบว่ามีความผิดหลายประการที่สามารถออกประกาศปิดสถานที่แห่งนี้ได้ ภายในวันที่ 7 ต.ค.นี้ ตามมาตรา 28 เป็นการกระทำความผิดที่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

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ส่วนผู้ประกอบการ ส่วนผู้ได้รับความเสียหาย ก็ทราบว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจแล้ว ส่วนผู้ป่วยอื่นๆ กว่า 100 ราย ส่วนใหญ่อายุ 18-59 ปี โดยพบว่า 90 กว่าราย คิดเป็นกว่า 90% เป็นผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งจะให้กรมสุขภาพจิตประเมินอาการอย่างละเอียดก่อนส่งต่อไปสถานบริการอื่น ส่วนรายที่ญาติยังไม่ตัดสินใจ จะนำตัวส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตเพื่อดูแลต่อไป ขณะที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว

ด้าน นพ.ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ระบุถึงมาตรการทางกฎหมายว่า ทางกรม สบส. อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเอกสารเพื่อออกคำสั่ง ยกเลิกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทันที ซึ่งไม่ใช่เพียงการพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว แต่มีผลเท่ากับเป็นการ “สั่งปิด” โดยคำสั่งจะครอบคลุมใบอนุญาตทั้ง 2 ส่วน คือ ใบอนุญาตของผู้ประกอบการ (เจ้าของกิจการ) และใบอนุญาตของผู้ดำเนินการ ซึ่งตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลเดียวกัน คาดว่าจะสามารถออกคำสั่งดังกล่าวได้ภายในวันนี้

จากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดชัดเจนใน 2 กฎหมายหลัก ได้แก่

1. การฝ่าฝืน พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559: พบการให้บริการเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต โดยขออนุญาตไว้เพียง 50 เตียง แต่ตรวจพบจริงถึง 129 เตียง พื้นที่ใช้สอยขอไว้ 1,600 ตารางเมตร แต่เปิดใช้จริงถึงประมาณ 4,300 ตารางเมตร หรือเกินกว่าที่ขอเกือบ 3 เท่า รวมถึงสภาพสถานที่และการดูแลไม่ได้มาตรฐาน มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้รับบริการ

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2. การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล: เนื่องจากศูนย์แห่งนี้ขออนุญาตเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แต่กลับลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งต้องเป็นสถานพยาบาลที่มีแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามกฎหมายเท่านั้น อีกทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยยังขาดความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐาน

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพชี้แจงข้อกฎหมายสถานพยาบาล
นพ.ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

“เรื่องการตรวจสอบมาตรฐานสถานบริการแห่งนี้ มีการต่อใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. ขณะที่ สบส.ก็มีการตรวจพื้นที่จริงทุกปี โดยศูนย์แห่งนี้มีรอบตรวจในเดือน พ.ย.นี้ แต่เกิดเรื่องขึ้นเสียก่อน

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อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ในภาพรวม สบส. จะมีการตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับ สบส.ทั่วประเทศทั้ง 1,200 แห่ง ให้เสร็จภายใน 2 เดือน ผมจะทำหนังสือถึง ศบส.ทั้ง 12 เขตสุขภาพ ให้รีเช็กทั้งหมด ” นพ.ภูวเดช กล่าว

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เมื่อถามว่าศูนย์แห่งนี้มีผู้ดำเนินการเป็นอดีตบุคลากรสาธารณสุข หรืออดีตพยาบาลใช่หรือไม่ นพ.ภูวเดช ตอบว่า ใช่ เป็นอดีตพยาบาล เคยรับราชการในส่วนกองทัพอากาศ และลาออกมาอยู่ในเอกชน จากนั้นก็มาดำเนินการในสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยทำมาตั้งแต่ปี 2549

เมื่อถามว่าการดำเนินงานในแง่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช ปกติการมีกรงเหล็กแบบนี้ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ชี้แจงถึงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชว่า ตามหลักวิชาชีพ การจำกัดพฤติกรรม เช่น การใช้ห้องแยกพิเศษที่มีความมั่นคงแข็งแรง หรือมีลักษณะคล้ายกรง จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการคุ้มคลั่ง รุนแรง และจำเป็นต้องควบคุมพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น

“แต่สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการสงบ หรือบุคคลทั่วไป การนำกรงมาใช้ขังหรือครอบเตียงตามที่ปรากฏในศูนย์แห่งนี้ ยืนยันว่า ไม่ใช่มาตรฐานทางการแพทย์ และไม่สามารถกระทำได้ไม่ว่ากรณีใดๆ” นพ.กิตติศักดิ์ กล่าว

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 13:40 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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