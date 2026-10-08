ฟังอีกด้าน! เจแปน ลูกป้าแมว เคลียร์ปมเตียงครอบเหล็ก โต้กลับ ลุงช้าง ยันป่วยจิต
เปิดคำชี้แจง เจแปน ลูกป้าแมว ยันเตียงกรงเหล็กและลวดหนามมีไว้กันคนไข้คลั่งหลบหนี พร้อมตอบโต้ปมลุงช้าง เผยศูนย์รับเข้ามาเพราะญาติแจ้งว่ามีอาการจิตเวช ขัดแย้งคำยืนยันของลุงช้าง
วันที่ 8 ตุลาคม 2569 รายการ โหนกระแส ยังคงติดตามกรณีโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี หลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จากผลตรวจพบห้องลูกกรง ลวดหนามหีบเพลง เตียงที่ดัดแปลงเป็นโครงเหล็กครอบ รวมถึงการให้บริการเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
ล่าสุด เจแปน หรือคุณเจ ลูกชายของป้าแมว ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแลและทีมบริหารของศูนย์ ออกมาชี้แจงในรายการถึงที่มาของสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ถูกวิจารณ์ พร้อมตอบข้อกล่าวหาจากอดีตผู้พักภายในศูนย์
ประเด็นแรกคือ ห้องที่มีลูกกรงเหล็ก เจแปนอธิบายว่า จุดประสงค์ไม่ได้สร้างไว้เพื่อใช้ลงโทษหรือขังผู้สูงอายุทั่วไป แต่ใช้กับผู้รับบริการบางกลุ่มที่มีปัญหาทางจิตเวชและมีพฤติกรรมรุนแรง เพื่อป้องกันการทำร้ายตัวเอง ทำร้ายผู้อื่น หรือทำลายข้าวของ
คำอธิบายนี้สอดคล้องกับที่ฝ่ายศูนย์เคยให้ข้อมูลกับสื่อก่อนหน้านี้ว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ของสถานที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช และมีบางรายที่ต้องแยกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
ส่วน ลวดหนามหีบเพลง ที่ติดตั้งตามแนวรั้ว เพดาน และพื้นที่บางจุดของศูนย์ เจแปนชี้แจงในทิศทางเดียวกับฝ่ายบริหารว่า มีไว้ป้องกันผู้รับบริการที่มีอาการรุนแรงปีนออกจากพื้นที่ หากหลบหนีออกไปอาจเกิดอันตรายกับตัวเองหรือสร้างปัญหาให้ชุมชนโดยรอบ
ก่อนหน้านี้ ป้าแมวเคยอธิบายกับสื่อว่า ลวดหนามถูกนำมาใช้หลังพบปัญหาผู้ป่วยพยายามหลบหนี โดยไม่ได้ติดตั้งเพื่อทำร้ายผู้พักภายในศูนย์
เตียงที่มีโครงเหล็กครอบด้านบน หรือที่ผู้เสียหายบางคนเรียกว่า “เตียงปลาปิ้ง” เจแปนเคยยอมรับก่อนหน้านี้ว่าเป็นผู้คิดและออกแบบโครงสร้างดังกล่าวเอง โดยอธิบายว่าแนวคิดเกิดจากปัญหาผู้รับบริการบางรายที่ต้องถูกจำกัดการเคลื่อนไหว หากใช้วิธีมัดมือหรือมัดแขนกับเตียงเป็นเวลานาน อาจเกิดอาการบวมและบาดเจ็บ จึงนำโครงเหล็กมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ป่วยยังสามารถพลิกตัวได้ ขณะเดียวกันช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเตียงหรือออกจากเตียงในช่วงที่ควบคุมตัวเองไม่ได้
เจแปนยอมรับด้วยว่า รูปลักษณ์ของอุปกรณ์ทำให้คนทั่วไปมองว่าเหมือนกรง และก่อนเกิดคำสั่งปิดศูนย์เคยระบุว่าจะนำข้อวิจารณ์ไปปรับปรุง ทั้งเรื่องการประเมินผู้รับบริการ การเก็บข้อมูล และลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ภายในศูนย์
อย่างไรก็ตาม ฝั่ง สบส. มีจุดยืนต่างออกไป โดยระบุว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถนำกรงหรือเตียงลักษณะนี้มาใช้เป็นวิธีควบคุมผู้รับบริการได้ หากเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง อาละวาด หรือมีความเสี่ยงสูง ต้องส่งต่อเข้าสถานพยาบาลที่มีบุคลากรและระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะ
อีกประเด็นสำคัญในรายการวันนี้คือ กรณีลุงช้าง อดีตผู้พักในศูนย์ ซึ่งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ได้ออกมาเล่าว่า ตนไม่เคยเป็นผู้ป่วยจิตเวช ไม่เคยเสพยา และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน แต่ถูกครอบครัวพาตัวเข้าสู่ศูนย์ ก่อนถูกใส่กุญแจมือและนำไปอยู่บนเตียงที่มีโครงเหล็กครอบ
เจแปนให้ข้อมูลอีกด้านในรายการวันที่ 8 ตุลาคม โดย ยืนยันว่าลุงช้างมีอาการทางจิต และศูนย์รับตัวเข้ามาจากข้อมูลอาการและปัญหาที่ได้รับจากครอบครัว จึงมองว่าลุงช้างเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแล ไม่ใช่การนำบุคคลที่ไม่มีอาการใด ๆ เข้ามากักไว้ตามที่ถูกกล่าวหา
ข้อมูลส่วนนี้จึงยังเป็นข้อโต้แย้งโดยตรงระหว่างสองฝ่าย เพราะลุงช้างยืนยันว่าไม่เคยเป็นผู้ป่วยจิตเวช ขณะที่เจแปนและฝ่ายศูนย์ให้ข้อมูลว่ามีอาการและพฤติกรรมที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจส่งเข้ามาดูแล
ผลตรวจของหน่วยงานรัฐเป็นอีกส่วนที่แยกออกจากข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่าย โดย สบส. ตรวจพบว่า ศูนย์ได้รับอนุญาตให้บริการ 50 เตียง บนพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร แต่วันเข้าตรวจพบเตียงทั้งหมด 129 เตียง และพื้นที่ให้บริการขยายเป็นประมาณ 4,641 ตารางเมตร เจ้าหน้าที่ยังพบห้องลูกกรงที่ล็อกจากภายนอก ลวดหนามหีบเพลง และเตียงที่มีโครงเหล็กครอบ
กระทรวงสาธารณสุขระบุด้วยว่า ใบอนุญาตของศูนย์เป็นประเภทสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสำหรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ไม่ใช่สถานพยาบาลจิตเวช การรับผู้ป่วยที่มีอาการเกินขอบเขตและใช้วิธีควบคุมลักษณะนี้จึงเป็นหนึ่งในประเด็นที่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
การชี้แจงของเจแปนครั้งล่าสุดจึงเป็นคำอธิบายจากฝั่งผู้บริหารศูนย์ต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมา ขณะที่ข้อเท็จจริงเรื่องการนำผู้พักแต่ละคนเข้าสู่ศูนย์ วิธีควบคุมตัว และข้อกล่าวหาเรื่องการกักขังหรือทำร้าย ยังคงต้องแยกตรวจสอบเป็นรายกรณีตามพยานหลักฐานและกระบวนการของเจ้าหน้าที่
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