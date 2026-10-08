‘ป้าแมว’ เจ้าของศูนย์ฯ เครียดอาการทรุด ป่วยโรครุมเร้า ไม่มาโหนกระแส
หนุ่ม กรรชัย เผย ‘ป้าแมว’ เจ้าของโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ไม่ได้มาออกโหนกระแส เพราะอาการทรุดหนัก ป่วยรุมเร้าจากโรคมะเร็งและเบาหวาน
รายการโหนกระแสวันนี้ยังคงเกาะติดประเด็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ถูกกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกาย บังคับแก้ผ้าใส่แพมเพิส รวมทั้งให้อุจจาระและปัสสาวะในถังผงซักฟอก ทั้งยังให้ผู้สูงอายุนอนในเตียงที่มีกรงเหล็กล้อมรอบ โดย ป้าแมว เจ้าของโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ให้เหตุผลว่าทำเพื่อความปลอดภัย เพราะไม่อยากมัดมือหรือเท้าอาจเกิดบาดแผลได้
กระทั่งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาพบว่ามีการให้บริการที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานจึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการ โดยผู้ดำเนินกิจการจะไม่สามารถกลับมาเปิดบริการได้อีก
ก่อนหน้านี้ เจแปน ลูกชายของป้าแมว และทีมผู้บริหารรุ่นสืบทอด จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ในสาขาเฮลท์ไซท์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เผยว่าออกแบบและดัดแปลงเตียงกรงเหล็กขึ้นมาเอง ทั้งนี้ตนจะนำคำแนะนำของ สบส. และคนในสังคมไปปรับใช้พัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้ดีกว่าเดิม
ล่าสุด เจแปน นั่งโต๊ะโหนกระแสชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นเตียงกรงเหล็ก ยืนยันว่าขออนุญาตจาก ศบส. 5 แล้ว หลังจากวานนี้ (7 ตุลาคม 2569) ผอ. ศบส. 5 เผยว่าไม่เคยเห็นเตียงดังกล่าวมาก่อน
วันนี้มีเพียงเจแปนที่ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะป้าแมวมีอาการป่วย หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการอธิบายว่า ความจริงป้าแมวจะมาที่รายการโหนกระแส แต่เมื่อคืนเธอมีอาการป่วยจากโรคมะเร็งและโรคเบาหวาน อยู่ในระหว่างการฉายแสงหรือทำคีโม เมื่อเจอปัญหาเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงทรุดหนัก ตัดสินใจให้ลูกชายมาแจงความจริงแทน
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