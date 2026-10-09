เปิดวาร์ป เรนะ โมโมโซโนะ ดารา AV คัพ I เคยลา 5 ปี ก่อนกลับมาดังอีกครั้ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 20:01 น.
เปิดวาร์ป เรนะ โมโมโซโนะ ดารา AV คัพ I เคยลา 5 ปี ก่อนกลับมาดังอีกครั้ง
momozono_rena

รู้จัก เรนะ โมโมโซโนะ นักแสดง AV ญี่ปุ่นวัย 30 ปี เจ้าของคัพ I เดบิวต์สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ก่อนหยุดวงการเกือบ 5 ปี ไปทำงานบริษัท แล้วกลับมาอีกครั้งในปี 2020 ปัจจุบันมีผู้ติดตาม X มากกว่า 1.25 แสนคน

หากพูดถึงนักแสดง AV ญี่ปุ่นที่มีเส้นทางน่าสนใจ ชื่อของ เรนะ โมโมโซโนะ (Rena Momozono / 桃園怜奈) เป็นอีกคนที่น่าจับตา เพราะเธอไม่ได้อยู่ในวงการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดบิวต์ แต่เคยหยุดงานไปเกือบ 5 ปี ก่อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ และยังทำงานต่อเนื่องมาถึงปี 2026

ข้อมูลจากต้นสังกัด Mine’S ระบุว่า เรนะเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม 1996 ปัจจุบันอายุ 30 ปี เป็นชาวจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น สูง 154 เซนติเมตร สัดส่วน B97 W56 H91 และหน้าอกคัพ I งานอดิเรกคือบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล โดย Mine’S ยังระบุบัญชี X และ Instagram ของเธออย่างเป็นทางการด้วย

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รู้จัก เรนะ โมโมโซโนะ นักแสดง AV ญี่ปุ่นวัย 30 ปี
momozono_rena

เส้นทางในวงการของเรนะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นนักศึกษา สื่อ Fempass ระบุว่า เธอเดบิวต์กับค่าย Fitch ในเดือนมกราคม 2016 และมีผลงานเพียง 3 เรื่องก่อนหยุดงาน จากนั้นกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งในเดือนกันยายน 2020 ภายใต้ Fitch เช่นเดิม

เบื้องหลังช่วงเวลาที่หายไปจากวงการได้รับการเปิดเผยผ่านรายการ じっくり聞いタロウ ของ TV Tokyo โดยเรนะเล่าว่า ตอนเริ่มต้นเธอมีสัญญาทำงานเพียง 3 เรื่อง หลังผลงานออกได้ประมาณหนึ่งเดือน คนในมหาวิทยาลัยก็ทราบว่าเธอคือใคร แต่เธอยังเรียนต่อจนจบ ก่อนเข้าสมัครงานและทำงานบริษัทตามเส้นทางปกติ

เปิดวาร์เรนะ ดาวเอวีคัพ i
momozono_rena

หลังเรียนจบ เรนะเข้าทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ โดยทำงานอยู่ประมาณ 2 ปี แม้ประวัติการเป็นนักแสดง AV จะถูกตั้งคำถามจากฝ่ายบุคคลหลังเริ่มงานไม่นาน สุดท้ายเธอตัดสินใจกลับสู่วงการในปี 2020 ตอนอายุ 24 ปี หลังยังมีแฟนคลับจำนวนหนึ่งรอติดตามผลงานของเธออยู่

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การกลับมาครั้งนี้ทำให้เรนะอยู่ในวงการยาวกว่าช่วงเดบิวต์ครั้งแรกอย่างชัดเจน นอกจากผลงานสำหรับผู้ใหญ่แล้ว ยังขยายไปสู่งานถ่ายภาพ โทรทัศน์ YouTube และอีเวนต์ต่าง ๆ โดยในปี 2025 จัดนิทรรศการภาพถ่ายของตัวเองด้วย

รู้จัก เรนะ โมโมโซโนะนักแสดงเอวี
momozono_rena

ปี 2026 ยังเป็นอีกปีที่เธอมีงานนอกเหนือจากการแสดง เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Radio Chronicle เปิดตัวรายการพอดแคสต์ชื่อ 桃園怜奈のももラジ♡ หรือ Rena Momozono no Momo Radio โดยมีเรนะเป็นผู้ดำเนินรายการหลัก และเผยแพร่ตอนใหม่เป็นรายเดือนผ่านแพลตฟอร์มพอดแคสต์ต่าง ๆ

ต่อมาเดือนกันยายน รายการจัดบันทึกเทปต่อหน้าผู้ชมเป็นครั้งแรก พร้อมเชิญนักแสดงสาว Rio Kuriyama มาร่วมเป็นแขกรับเชิญ ขณะที่วันที่ 13 ตุลาคม 2026 เรนะยังมีคิวร่วมรายการ GO! GO! Momotano-go กับ Yu Tano ที่ Pigoo Studio กรุงโตเกียว โดยรายการรอบนี้พาเที่ยวและชิมอาหารในย่านอาซากุสะ

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รู้จัก เรนะ โมโมโซโนะดาว av
momozono_rena

สำหรับคนที่ต้องการติดตาม สามารถเข้าไปที่ X: @momozono_rena ติดตาม Rena Momozono บน X และ Instagram: @momozono_rena ติดตาม Rena Momozono บน Instagram

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จากนักศึกษาที่เข้าสู่วงการเพียงช่วงสั้น ๆ ก่อนกลับไปใช้ชีวิตมนุษย์เงินเดือน เรนะ โมโมโซโนะ กลับมาเริ่มอาชีพนักแสดงอีกครั้งในวัย 24 ปี และทำงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน พร้อมขยับออกไปทำงานหลายรูปแบบนอกเหนือจากผลงาน AV

 

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โพสต์ที่แชร์โดย 桃園怜奈 (@momozono_rena)

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รู้จัก เรนะ โมโมโซโนะ
momozono_rena
momozono_rena
momozono_rena

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 20:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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