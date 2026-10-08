วิธีลงทะเบียนคัดค้าน ภาษีเดินทางออกนอกประเทศ 1,000 บาท เปิดรับความเห็นถึง 29 ต.ค.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 12:18 น.
วิธีลงทะเบียนคัดค้าน ภาษีเดินทางออกนอกประเทศ 1,000 บาท เปิดรับความเห็นถึง 29 ต.ค.

ประชาชนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างภาษีเดินทางออกนอกประเทศผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร เลือก “ไม่เห็นด้วย” พร้อมระบุเหตุผลได้ เปิดรับถึง 29 ตุลาคม 2569 ขณะนี้ยังไม่มีการเรียกเก็บจริง

วันที่ 8 ตุลาคม 2569 กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักการ ร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. ซึ่งเสนอให้จัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางออกจากประเทศไทยทุกสัญชาติ แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่ครอบคลุมคนไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 29 ตุลาคม 2569

ประชาชนที่ต้องการแสดงความเห็นคัดค้านสามารถเข้าไปตอบแบบรับฟังความคิดเห็นได้โดยตรง การดำเนินการนี้ไม่ใช่การลงชื่อในคำร้องเพื่อยกเลิกร่างกฎหมาย แต่เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ ซึ่งกรมสรรพากรจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาหลักการของร่างกฎหมาย

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วิธีร่วมแสดงความคิดเห็น มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร หน้า “เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ….” ผ่าน หน้ารับฟังความคิดเห็นของกรมสรรพากร แล้วกด “สนใจแสดงความคิดเห็น”

2. ระบบจะพาไปยังช่องทางแบบรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบกลางทางกฎหมาย หากระบบกำหนดให้เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และอีเมลได้ ขณะที่ระบบกลางทางกฎหมายรองรับการตอบแบบไม่เปิดเผยตัวตนในแบบสำรวจที่หน่วยงานอนุญาต และอาจกำหนดการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมในบางกรณี

3. อ่านหลักการและตอบคำถามในแบบสอบถามให้ครบ หากไม่เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษี ให้เลือกคำตอบ “ไม่เห็นด้วย” ในคำถามที่สอบถามความเห็นต่อหลักการนั้น ๆ

4. ในช่องแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถอธิบายเหตุผลได้ เช่น ผลกระทบต่อต้นทุนเดินทาง การเดินทางเพื่อทำงาน เรียน รักษาพยาบาล หรือความเห็นว่าการจัดเก็บอาจซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายอื่น โดยควรเขียนตามเหตุผลและผลกระทบที่ผู้ตอบเห็นว่าเกี่ยวข้องกับตนเอง

5. 1. ตรวจสอบคำตอบก่อนกดส่ง และดำเนินการให้เสร็จภายใน 29 ตุลาคม 2569

การรับฟังความเห็น
หน้ารับฟังความคิดเห็นของกรมสรรพากร

ข้อควรระวังคือ แบบรับฟังความคิดเห็นมีหลายประเด็น จึงควรอ่านคำถามแต่ละข้อก่อนเลือกคำตอบ ไม่ควรเลือก “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” แบบไล่กดโดยไม่ได้ดูว่าคำถามกำลังถามถึงส่วนใดของร่างกฎหมาย

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สาระสำคัญของข้อเสนอในระยะแรก คือ ผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยทางอากาศทุกสัญชาติจะต้องเสียภาษี 1,000 บาทต่อครั้ง โดยกฎหมายเปิดกรอบให้อัตราภาษีสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง ส่วนการเดินทางทางบกและทางน้ำจะได้รับการยกเว้นในช่วงเริ่มต้น สายการบินหรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วจะเป็นผู้เรียกเก็บภาษีพร้อมกับค่าโดยสาร

ผู้ได้รับการยกเว้นในหลักการที่เปิดรับฟัง เช่น เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ผู้โดยสารผ่านที่ไม่ได้ออกจากพื้นที่ Transit ผู้โดยสารที่ต้องอยู่ภายในสนามบินเพื่อเปลี่ยนเครื่อง รวมถึงบุคคลและผู้ปฏิบัติหน้าที่บางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

หากร่างกฎหมายผ่านกระบวนการทั้งหมด จะกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น 180 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะไม่เรียกเก็บย้อนหลังกับบัตรโดยสารที่ซื้อไว้ก่อนวันที่กฎหมายเริ่มมีผล แม้วันเดินทางจริงจะเกิดขึ้นภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศ 1,000 บาทตามร่างใหม่ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น ขณะที่กฎหมายปี 2526 ที่ยังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรมสรรพากร ปัจจุบันได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีทุกกรณี

ประเทศไทยเคยใช้ภาษีลักษณะนี้มาแล้วตามพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ในเวลานั้นเพื่อหารายได้ให้รัฐและควบคุมการนำเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ ก่อนมีการยกเว้นการจัดเก็บทางบกและทางน้ำ และต่อมาทางอากาศจนไม่ได้เรียกเก็บในปัจจุบัน

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น่าสนใจว่า กรมสรรพากรเคยเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายฉบับเดิมเมื่อปี 2566 ผลการรับฟังในคำถามเรื่องความเหมาะสมของวัตถุประสงค์กฎหมายมีผู้ตอบ 6,621 ราย ในจำนวนนี้ 6,377 รายตอบไม่เห็นด้วย 235 รายเห็นด้วย และ 9 รายไม่ระบุคำตอบ

ประชาชนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 12:18 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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