สบส. นำทีมตรวจสอบ ศูนย์ผู้สูงอายุ นนทบุรี คนไข้ตะโกนฟ้อง ถูกทำร้าย-กักขัง
สบส. นำทีมตรวจสอบ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี เจอลักลอบยัดผู้ป่วย 81 เตียง คนไข้ตะโกนขอความช่วยเหลือ ฟ้องถูกทำร้าย-กักขัง
8 ตุลาคม 2569 นายแพทย์ ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นายศุภชัย สิงโห ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 (สบส.4) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเนอสซิ่งโฮมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ย่านเรวดี ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งอาจมีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ต่อมา เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงได้กดกริ่ง และขอเข้าตรวจสอบสถานที่ด้านใน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้เดินออกมาไขกุญแจประตูรั้ว และอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านใน โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพ จึงสามารถสังเกตุการณ์ได้เพียงด้านนอกเท่านั้น
นายศุภชัย สิงโห ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 เผยว่า วันนี้ได้มีการประสานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เพื่อขอเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นทราบว่าสถานที่นี้มีการขออนุญาตในการเปิดให้เป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่บริเวณจุดนี้เพียงแห่งเดียว
ส่วนที่มีข้อมูลของอาคารสำหรับดูแลผู้สูงอายุหญิง อีก 1-2 แห่งนั้นในย่านเรวดี ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัด หลังจากนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบว่ามีการเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย
ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการเข้าตรวจค้น นายศุภชัยฯ ได้รายงานข้อมูลต่อรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ มีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล โดยจากการยื่นขออนุญาตเดิมกำหนดไว้เพียง 9 เตียง แต่จากการตรวจค้นข้อมูลเบื้องต้นพบเตียงรองรับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 81 เตียง
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต สภาพการให้บริการจริง สัดส่วนจำนวนเตียง ตลอดจนอาคารสถานที่ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
เบื้องต้น ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวได้ยืนรอสังเกตการณ์อยู่ด้านนอกอาคาร พบว่ามีผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ด้านใน 2-3 คน พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ ทั้งกวักมือเรียก อ้างว่าถูกทำร้าย กักขัง และบอกต่อว่ากุญแจมือ และโซ่ที่ใช้ล่ามผู้ป่วยนั้นถูกซ่อนไว้ข้างบันได
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