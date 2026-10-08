ลูกชายป้าแมว ยัน ลูกกรง-ลวดหนาม อยู่ในพื้นที่ 1,600 ตร.ม. ที่ขออนุญาต ศบส. 5
ลูกชายป้าแมว ยืนยัน ลูกกรง-ลวดหนาม อยู่ในพื้นที่ที่ขออนุญาต ศบส. 5 แอบไม่ได้ หลัง ผอ.ศบส. 5 ปฏิเสธไม่เห็นสิ่งผิดปกติเหล่านี้
สืบเนื่องจากกรณีดรามาสะเทือนสังคมในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 เกี่ยวกับสภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีสภาพคล้ายคุก มีการใช้ลูกกรง ลวดหนาม และอุปกรณ์พันธนาการผู้ป่วย จนกลายเป็นคำถามถึงกระบวนการตรวจสอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (ศบส. 5)
ซึ่งทาง ผอ.ศบส. 5 ได้ชี้แจงผ่านรายการว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเฉพาะพื้นที่ด้านหน้า 1,600 ตารางเมตรตามที่ขออนุญาต และยืนยันว่าไม่เคยเห็นเตียงตะแกรงหรือลวดหนามดังกล่าว เห็นเพียงลูกกรงสีเขียวที่ทางศูนย์อ้างว่าใช้แยกผู้ป่วยทะเลาะวิวาทเท่านั้น
เปิดคำตอบ ผอ.ศบส.5 รับเห็นกรงเขียว อ้างใช้ชั่วคราว กรรชัยสวน อนุญาตขังคนได้ด้วยหรือ?
ล่าสุดวันนี้ 8 ตุลาคม 2569 คุณเจแปน ลูกชายของป้าแมว เจ้าของศูนย์ดูแลฯ ได้เดินทางมาเปิดใจในรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในฝั่งของตนเอง โดยเมื่อถูกถามถึงประเด็นเรื่องลูกกรงและลวดหนามที่ ผอ.ศบส. 5 ระบุว่าไม่พบเห็นนั้น ลูกชายป้าแมวยืนยันอย่างหนักแน่นว่า
“อุปกรณ์ดังกล่าวถูกติดตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่ทางศูนย์ได้ยื่นขออนุญาตจาก ศบส. 5 อย่างถูกต้องแล้ว และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจก็ต้องเห็นอยู่แล้ว เพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปแอบได้”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส