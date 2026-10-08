“คริส เฮมส์เวิร์ธ” โชว์ซัดมวยไทย กับครูคนไทย นักสู้ UFC หลังบินมาถ่าย Extraction 3

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 12:55 น.
คริส เฮมส์เวิร์ธ ซ้อมมวยไทยเตะเป้ากับครูมวยคนไทย ในสังเวียนที่ฟิตเนสโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

คริส เฮมส์เวิร์ธ มาไทย โพสต์คลิปซ้อมมวยไทยระหว่างถ่ายทำ Extraction 3 ในประเทศไทย เปิดตัวครูมวยคนไทยที่จับคู่ซ้อมด้วย งานนี้นักสู้ระดับโลกทั้ง UFC และรถถัง จิตรเมืองนนท์ แห่เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชม

แฟนหนังแอ็กชันและคอมวยไทยพร้อมใจแชร์สนั่น เมื่อคริส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) นักแสดงชาวออสเตรเลียวัย 43 ปี เจ้าของบทธอร์ โพสต์คลิปการฝึกซ้อมมวยไทยระหว่างเดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์ Extraction 3 ของเน็ตฟลิกซ์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569

เฮมส์เวิร์ธโพสต์ชุดคลิปและภาพขณะ สวมกางเกงมวยไทยซ้อมอยู่ในสังเวียนที่ติดตั้งในฟิตเนสของโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok) ทั้งการต่อยคอมบิเนชัน เตะ และขึ้นเข่าใส่เป้าที่ครูมวยคนไทย โค้ชแจ็ค บุญสนอง ถืออยู่ พร้อมเขียนแคปชันว่า “กำลังถ่ายทำ Extraction 3 อยู่ที่เมืองไทย และโชคดีมากที่ได้มีเวลาซ้อมเป้ากับเพื่อนรักของผม บุญสนอง บ่อแช่ ขอบคุณนะพี่ชาย” โดยโพสต์บนเฟซบุ๊กมียอดถูกใจกว่า 3,900 ครั้งภายในเวลาไม่นาน

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ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้ร้อนแรงแค่ในหมู่แฟนหนัง แต่สะเทือนถึงวงการกีฬาต่อสู้ระดับโลก เมื่อบัญชีทางการของ UFC เข้าไปคอมเมนต์ ขณะที่นักสู้ชื่อดังหลายคนร่วมแสดงความชื่นชมฝีไม้ลายมือของเขา ทั้งไมเคิล แชนด์เลอร์ สตีเฟน ทอมป์สัน จอห์น เวย์น พาร์ รวมถึงรถถัง จิตรเมืองนนท์ ซูเปอร์สตาร์มวยไทยของไทย

คริส เฮมส์เวิร์ธ เหวี่ยงขาเตะใส่เป้าระหว่างซ้อมมวยไทยในสังเวียนกลางฟิตเนสโรงแรม

สำหรับการมาถ่ายทำในไทยภาค 3 ถือเป็นการกลับมาที่คุ้นเคยของแฟรนไชส์ เพราะ Extraction ภาคแรกที่ออกฉายทางเน็ตฟลิกซ์เมื่อปี 2563 ถ่ายทำในไทยและอินเดีย ฉากต่อสู้บนสะพานอันเป็นไคลแมกซ์ของเรื่องถ่ายทำที่สะพานลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี

วนภาคล่าสุดมีรายงานว่าถ่ายทำครอบคลุมทั้งซิดนีย์ ชายฝั่งตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และประเทศไทย โดยกำหนดถ่ายทำตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม 2569 ทำให้คลิปซ้อมชุดนี้น่าจะอยู่ในช่วงท้ายของการถ่ายทำหลัก

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Extraction 3 ยังคงได้แซม ฮาร์เกรฟ กำกับเช่นเดิม โดยเฮมส์เวิร์ธกลับมารับบทไทเลอร์ เรก ทหารรับจ้างหน่วยปฏิบัติการลับ ร่วมด้วยอิดริส เอลบา และกอลชิฟเตห์ ฟาราฮานี เนื้อเรื่องคาดว่าจะสานต่อจากตอนจบแบบค้างคาของภาค 2 ขณะที่เน็ตฟลิกซ์ยังไม่ประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะได้ชมในปี 2570

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ทั้งนี้ การฝึกมวยไทยสอดคล้องกับแนวทางของเฮมส์เวิร์ธที่ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงฉากแอ็กชันด้วยตัวเองมาโดยตลอด และเข้ากับสไตล์การต่อสู้ระยะประชิดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวละครไทเลอร์ เรก โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าส่วนหนึ่งในใจอยากลองขึ้นชกเอ็มเอ็มเอระดับอาชีพดูสักครั้ง แม้จะยอมรับว่าอายุมากเกินไปแล้วก็ตาม

คริส เฮมส์เวิร์ธ ต่อยคอมบิเนชันใส่เป้ามือที่ครูมวยคนไทยถืออยู่ สวมกางเกงมวยไทยลายพรางและหมวกแก๊ปกลับด้าน คริส เฮมส์เวิร์ธ เหวี่ยงขาเตะใส่เป้าระหว่างซ้อมมวยไทยในสังเวียนกลางฟิตเนสโรงแรม คริส เฮมส์เวิร์ธ ยกเข่าขึ้นใส่เป้ามือ ขณะครูมวยคนไทยยืนรับอยู่ฝั่งตรงข้าม คริส เฮมส์เวิร์ธ เตะใส่เป้าท้องสีน้ำเงินที่ครูมวยคนไทยสวมอยู่ ในสังเวียนซ้อมมวยไทย คริส เฮมส์เวิร์ธ ซ้อมมวยไทยเตะเป้ากับครูมวยคนไทย ในสังเวียนที่ฟิตเนสโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 12:55 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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