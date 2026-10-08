ไวรัลพลิกชีวิต! รปภ.กลายเป็นนายแบบดัง หลังขโมยซีนบนรันเวย์ London Fashion Week

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 20:00 น.
ไวรัลพลิกชีวิต! รปภ.กลายเป็นนายแบบดัง หลังขโมยซีนบนรันเวย์ London Fashion Week

ไวรัลพลิกชีวิต! รปภ. หนุ่มสุดฮอต ชะตาลิขิตให้กลายเป็นนายแบบดัง หลังขโมยซีนบนรันเวย์ London Fashion Week

ชีวิตพลิกผันชั่วข้ามคืนสำหรับ โซฟิอาน บูเซตตา (Soufian Boucetta) พนักงานรักษาความปลอดภัยหนุ่มวัย 24 ปี ชาวสเปน ที่ย้ายมาใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร โดยเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ Simone Rocha บนเวที London Fashion Week ความหล่อและบุคลิกโดดเด่นของเขา ทำให้ตกเป็นเป้าสายตา จนมีคนแอบถ่ายคลิปและนำไปโพสต์ลงโซเชียล และกลายเป็นคลิปไวรัล โดยมียอดวิวกว่า 900,000 ครั้ง

ไวรัลพลิกชีวิต! รปภ.กลายเป็นนายแบบดัง หลังขโมยซีนบนรันเวย์ London Fashion Week-5

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หลังจาก โซฟิอาน บูเซตตา เลิกงานกลับบ้าน เขากลับต้องอึ้งเมื่อโทรศัพท์เต็มไปด้วยข้อความและรูปภาพจากคลิปไวรัลดังกล่าว แต่สิ่งที่ทำให้ช็อกที่สุดคือ ข้อความจากเอเจนซี่นางแบบนายแบบทั่วโลกติดต่อเขาเข้ามาเยอะมากเช่นกัน แม้จะมีความสนใจจากมิลาน ปารีส และสหรัฐอเมริกา แต่เขาตัดสินใจเซ็นสัญญากับเอเจนซี่บูติกชื่อดังอย่าง PRM agency London เพื่อทำงานใกล้บ้าน พร้อมเริ่มต้นฝึกซ้อมการเดินแบบและถ่ายแบบอย่างจริงจัง

ไวรัลพลิกชีวิต! รปภ.กลายเป็นนายแบบดัง หลังขโมยซีนบนรันเวย์ London Fashion Week-6

ก่อนจะมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับคนดังระดับโลก ทั้ง Rihanna, The Rock, Jason Statham และ Aaron Pierre โซฟิอาน บูเซตตา เคยทำงานในสายงานก่อสร้างมาก่อน และมักจะมีคนทักเรื่องความสูงและหน้าตาอยู่เสมอว่าควรไปเป็นนายแบบ แต่เจ้าตัวเพิ่งมาเปิดใจรับโอกาสนี้หลังคลิปไวรัล

ปัจจุบัน โซฟิอาน บูเซตตา ยังคงทำหน้าที่ รปภ. เป็นงานเสริม พร้อมกับการเริ่มต้นสำรวจโลกใบใหม่ในฐานะนายแบบอาชีพ ท่ามกลางความภาคภูมิใจของครอบครัวและเพื่อนฝูง

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ไวรัลพลิกชีวิต! รปภ.กลายเป็นนายแบบดัง หลังขโมยซีนบนรันเวย์ London Fashion Week-1

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ไวรัลพลิกชีวิต! รปภ.กลายเป็นนายแบบดัง หลังขโมยซีนบนรันเวย์ London Fashion Week-2

ไวรัลพลิกชีวิต! รปภ.กลายเป็นนายแบบดัง หลังขโมยซีนบนรันเวย์ London Fashion Week-3

ไวรัลพลิกชีวิต! รปภ.กลายเป็นนายแบบดัง หลังขโมยซีนบนรันเวย์ London Fashion Week-4

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อ้างอิงจาก : nypost

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 20:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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