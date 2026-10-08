แม่ภัทร เอาจริง แจ้งจับลูกชาย ปมอุ้มส่งเนิร์สซิ่งโฮมไม่สมัครใจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 12:00 น.
แม่ภัทร เอาจริง แจ้งจับลูกชาย ปมอุ้มส่งเนิร์สซิ่งโฮมไม่สมัครใจ

แม่ภัทรขอเดินหน้าคดีหลังถูกพาตัวออกจากบ้านไปอยู่เนิร์สซิ่งโฮมนานกว่า 2 ปี ขอสอบลูกชายและทีมรถฉุกเฉินว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะที่เจ้าหน้าที่รถพยาบาลยอมรับมัดมือมัดเท้า แต่ปฏิเสธทำร้ายร่างกาย

วันที่ 8 ตุลาคม 2569 แม่ภัทร หรือ น.ส.นภัทร อายุ 63 ปี เจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เดินทางเข้าขอความช่วยเหลือจาก นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เพื่อเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเหตุที่เธอถูกนำตัวจากบ้านไปยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อปี 2567

ประเด็นที่แม่ภัทรต้องการให้ตรวจสอบครอบคลุมถึง เบนซ์ ลูกชาย ซึ่งเธอกล่าวหาว่าเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างทีมรถฉุกเฉินมารับตัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้ามานำตัวเธอออกจากบ้าน ก่อนส่งไปยังโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ซึ่งแม่ภัทรระบุว่าต้องอยู่ภายในสถานที่นานกว่า 2 ปีโดยไม่สมัครใจ

โฆษณา

ก่อนหน้านี้ นายเอกภพเคยระบุในรายการโหนกระแสว่า กระบวนการทางกฎหมายต้องตรวจสอบตั้งแต่วันแรกที่แม่ภัทรถูกนำตัวออกจากบ้านว่า ใครเป็นผู้ว่าจ้าง ใครเข้าร่วมในการนำตัว และแต่ละคนมีบทบาทอย่างไร พร้อมยืนยันว่าการที่ลูกชายก้มกราบขอโทษแม่กลางรายการไม่ได้ทำให้กระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายสิ้นสุดลง

เหตุที่เป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 แม่ภัทรเล่าว่า มีชายเข้ามานำตัวออกจากบ้าน ก่อนพาขึ้นรถลักษณะคล้ายรถฉุกเฉินและเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี เธออ้างว่าระหว่างนั้นถูกใช้กำลัง บังคับขึ้นรถ มัดตัว และล็อกด้วยกุญแจมือ ก่อนถูกส่งเข้าไปภายในศูนย์ดูแล มติชนออนไลน์

แม่ภัทรให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสว่า เมื่อถึงศูนย์แล้วถูกนำเข้าไปในห้อง ถอดเสื้อผ้า ใส่ผ้าอ้อม ล็อกแขนขาติดกับเตียง และบังคับให้กินยา ต่อมายังต้องพักอยู่ในห้องที่มีลูกกรงและไม่มีห้องน้ำภายใน โดยยืนยันว่าการเข้าไปอยู่ที่นั่นไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ

อย่างไรก็ตาม ฝั่งเจ้าหน้าที่รถพยาบาลเอกชนที่รับตัวแม่ภัทรออกมาให้ข้อมูลอีกด้านเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม โดยยืนยันว่า ไม่มีการต่อยหรือใช้มือปิดปากแม่ภัทร ตามข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่ามีการมัดมือและเท้าระหว่างนำตัว เพราะแม่ภัทรขัดขืน

โฆษณา

เจ้าหน้าที่รถพยาบาลให้ข้อมูลว่า ได้รับการติดต่อจากลูกชายของแม่ภัทรล่วงหน้า โดยได้รับแจ้งว่าผู้เป็นแม่มีอารมณ์รุนแรงและมีพฤติกรรมที่ครอบครัวกังวล จึงประสานสถานที่ปลายทางไว้ก่อนแล้ว ส่วนการนำตัวในวันเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าทำตามข้อมูลที่ได้รับจากครอบครัว และปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกาย

ฝั่งเบนซ์เคยชี้แจงในรายการโหนกระแสว่า การพาแม่ไปอยู่ศูนย์ดูแลไม่ได้เป็นการตัดสินใจของเขาเพียงคนเดียว โดยระบุว่าน้องสาวมีส่วนเสนอให้พาแม่ไปรักษา และยืนยันว่าตนไม่ทราบมาก่อนว่าสภาพภายในศูนย์จะเป็นอย่างที่ปรากฏภายหลัง

แม่ภัทรกับลูกชายเผชิญหน้ากันกลางรายการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ช่วงท้ายเบนซ์ร้องไห้และก้มกราบขอโทษแม่ โดยบอกว่าไม่เคยเห็นสภาพภายในศูนย์และไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น แม่ภัทรกอดและปลอบลูก แต่ยังยืนยันว่าประเด็นทางกฎหมายต้องแยกออกจากความสัมพันธ์ในครอบครัว

คดีขยายวงกว้างหลังหน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบศูนย์ในจังหวัดกาญจนบุรี พบห้องที่ติดลูกกรงและเตียงที่มีโครงเหล็กครอบ รวมถึงพบผู้รับบริการกลุ่มจิตเวชจำนวนหนึ่ง ขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์และเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมเตรียมตรวจสถานดูแลลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ

โฆษณา

การร้องต่อสายไหมต้องรอดในวันนี้จึงเป็นอีกส่วนของคดีที่แยกจากการตรวจสอบมาตรฐานของศูนย์ โดยมุ่งไปที่เหตุการณ์ตั้งแต่วันที่แม่ภัทรถูกนำตัวออกจากบ้าน รวมถึงผู้ว่าจ้างและบุคคลที่เข้าร่วมในการนำตัว เพื่อให้ตำรวจพิจารณาว่าการกระทำของแต่ละฝ่ายเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : ไทยรัฐ

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 12:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 18 รัฐมนตรีอนุทิน ชูปม “ฮั้ว สว.-ระบอบสีน้ำเงิน”

ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 18 รัฐมนตรีอนุทิน ชูปม “ฮั้ว สว.-ระบอบสีน้ำเงิน”

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส

ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
เจแปน งัดคลิปเสียงแฉกลางโหนกระแส เบนซ์ปัดรับแม่ภัทร กลับบ้าน

คลิปเสียง เจแปน โทรตามลูกชายรับ ‘แม่ภัทร’ กลับ แต่ถูกปฏิเสธ ขอเวลาหาศูนย์ดูแลใหม่

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
รู้จัก จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าฯ กาญจน์ เจ้าของโพสต์ &quot;เหี้ยกลายเป็นหงษ์&quot;

รู้จัก จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าฯ กาญจน์ เจ้าของโพสต์ “เหี้ยกลายเป็นหงษ์”

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 18 รัฐมนตรีอนุทิน ชูปม “ฮั้ว สว.-ระบอบสีน้ำเงิน” ข่าวการเมือง

ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 18 รัฐมนตรีอนุทิน ชูปม “ฮั้ว สว.-ระบอบสีน้ำเงิน”

6 นาที ที่แล้ว
นาทีสลด! คนงานถูกสลิงดึง ร่างขาดสองท่อน ใช้เฮือกสุดท้าย โทรหาแม่ก่อนสิ้นใจ ข่าว

นาทีสลด! คนงานถูกสลิงดึง ร่างขาดสองท่อน ใช้เฮือกสุดท้าย โทรหาแม่ก่อนสิ้นใจ

14 นาที ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเช็กด่วน! กกต.เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค.นี้ รวม 32 แห่ง ข่าว

ผู้ประกันตนเช็กด่วน! กกต.เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค.นี้ รวม 32 แห่ง

15 นาที ที่แล้ว
อาลัย พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ-กรมวังผู้ใหญ่ ถึงแก่อนิจกรรม ข่าว

อาลัย พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตจเรตำรวจ-กรมวังผู้ใหญ่ ถึงแก่อนิจกรรม

35 นาที ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส บันเทิง

ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส

37 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย จี้ ‘บีม’ ปมไลน์หายอ้างตกเขา หลุดข้อมูลอีกมุมตกตึกเพราะดูดพอต ข่าว

โป๊ะหรือไม่? หนุ่ม กรรชัย จี้ ‘บีม’ ปมไลน์หายอ้างตกเขา หลุดข้อมูลอีกมุมตกตึกเพราะดูดพอต เจ้าตัวปัดเสียงแข็ง

43 นาที ที่แล้ว
เจแปน งัดคลิปเสียงแฉกลางโหนกระแส เบนซ์ปัดรับแม่ภัทร กลับบ้าน ข่าว

คลิปเสียง เจแปน โทรตามลูกชายรับ ‘แม่ภัทร’ กลับ แต่ถูกปฏิเสธ ขอเวลาหาศูนย์ดูแลใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าฯ กาญจน์ เจ้าของโพสต์ &quot;เหี้ยกลายเป็นหงษ์&quot; ข่าวการเมือง

รู้จัก จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าฯ กาญจน์ เจ้าของโพสต์ “เหี้ยกลายเป็นหงษ์”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่หนุ่ม-ลูกชายป้าแมว ยันมีคนติดต่อขอให้พูดถึงตัวบุคคล-หน่วยงานดีๆ หลังเรื่องแดง ข่าว

พี่หนุ่ม-ลูกชายป้าแมว ยันมีคนติดต่อขอให้พูดถึงตัวบุคคล-หน่วยงานดีๆ หลังเรื่องแดง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ปูดเจ้าของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี หลังผู้ป่วยร้องถูกล่ามโซ่-ฉี่ใส่ขวด ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ปูดเจ้าของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี หลังผู้ป่วยร้องถูกล่ามโซ่-ฉี่ใส่ขวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจแปน พูดแล้ว ป้าแมวเป็นคนออกแบบเตียงกรงเหล็ก ข่าว

เจแปน ลูกป้าแมว ยอมรับเตียงกรง ดีไซน์หลุดโลก เคยเถียงแม่แล้วไม่ควรทำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย มาแล้ว! ส่งน้ำ-อาหาร กว่า 1,500 ชุด ช่วยน้ำท่วม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี บันเทิง

พิมรี่พาย มาแล้ว! ส่งน้ำ-อาหาร กว่า 1,500 ชุด ช่วยน้ำท่วม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกฎหมาย สบส.สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ &quot;ป้าแมว&quot; ใช้กรงครอบเตียง-ขังผู้ป่วยจิตเวช ข่าว

เปิดกฎหมาย สบส.สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “ป้าแมว” ใช้กรงครอบเตียง-ขังผู้ป่วยจิตเวช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจแปน เผย ป้าแมวไม่ได้มาโหนกระแสเพราะป่วยหนัก ข่าว

‘ป้าแมว’ เจ้าของศูนย์ฯ เครียดอาการทรุด ป่วยโรครุมเร้า ไม่มาโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายป้าแมว ยัน ลูกกรง-ลวดหนาม อยู่ในพื้นที่ 1,600 ตร.ม. ที่ขออนุญาต ศบส. 5 ข่าว

ลูกชายป้าแมว ยัน ลูกกรง-ลวดหนาม อยู่ในพื้นที่ 1,600 ตร.ม. ที่ขออนุญาต ศบส. 5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สบส. นำทีมตรวจสอบ ศูนย์ผู้สูงอายุ นนทบุรี คนไข้ตะโกนฟ้องสื่อ ถูกทำร้าย-กักขัง ข่าว

สบส. นำทีมตรวจสอบ ศูนย์ผู้สูงอายุ นนทบุรี คนไข้ตะโกนฟ้อง ถูกทำร้าย-กักขัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริส เฮมส์เวิร์ธ ซ้อมมวยไทยเตะเป้ากับครูมวยคนไทย ในสังเวียนที่ฟิตเนสโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ บันเทิง

“คริส เฮมส์เวิร์ธ” โชว์ซัดมวยไทย กับครูคนไทย นักสู้ UFC หลังบินมาถ่าย Extraction 3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว เผย เพลงเนเน่ นายแน่มาก ถูกโซเชียลล้อเลียนจนดัง บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว ตอบดราม่าเพลง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ ถูกล้อเลียนท่อนฮุคจนดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เผยหลังขอโยก นอภ.บ้านสร้าง ชี้ขาดภาวะผู้นำ ทำแต่คอนเทนต์ ข่าวการเมือง

อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เผยหลังขอโยก นอภ.บ้านสร้าง ชี้ขาดภาวะผู้นำ ทำแต่คอนเทนต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ซัดเดือด รัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ไปให้นิติหมู่บ้านแก้น้ำท่วม ข่าว

ณวัฒน์ เผยบ้านเสียหายเกือบ 10 ล้าน ซัดเดือดรัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ให้นิติแก้น้ำท่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร. ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ข่าว

อาลัย นักเรียนม. 6 ประสบอุบัติเหตุดับ เพิ่งสอบติดม.ดัง ไม่ทันได้ทำตามฝัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง ข่าวการเมือง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอด! &quot;ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ&quot; ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026 ข่าว

สุดยอด! “ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ” ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด ข่าวอาชญากรรม

ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 10 ปี &#8220;มีอา ก็อธ&#8221; ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ บันเทิง

ปิดฉากรัก 10 ปี “มีอา ก็อธ” ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเพจอำเภอบ้านสร้าง โพสต์ “เสฏฐวุฒิ” ลงพื้นที่ตั้งจุดแจ้งเหตุ ส่งทีมช่วยเหลือไม่มีหยุด