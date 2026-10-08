เพจอำเภอบ้านสร้าง โพสต์ “เสฏฐวุฒิ” ลงพื้นที่ตั้งจุดแจ้งเหตุ ส่งทีมช่วยเหลือไม่มีหยุด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 11:53 น.
เพจอำเภอบ้านสร้าง โพสต์ "เสฏฐวุฒิ" ลงพื้นที่ตั้งจุดแจ้งเหตุ ส่งทีมช่วยเหลือไม่มีหยุด

เพจอำเภอบ้านสร้าง โพสต์ “เสฏฐวุฒิ” ลงพื้นที่ตั้งจุดแจ้งเหตุ ส่งทีมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยด้วยความรวดเร็วอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด

จากกรณีที่มีหนังสือคำสั่งโยกย้าย นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2569 หลังจากที่มีการรานงานปัญหาความล่าช้าในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามที่ได้รายงานนั้น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โพสต์ข้อความระบุว่า “ตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างอย่างต่อเนื่อง นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง สั่งการปลัดอำเภอจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุและประสานภารกิจ

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รับเรื่องจากประชาชน รวบรวมข้อมูล และเร่งกระจายภารกิจให้กำลัง อส. และทีม ปภ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละจุดอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ความเดือดร้อนของประชาชนตกหล่น

รับเรื่อง–ประสานงาน–กระจายกำลัง–ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ทำงานต่อเนื่องไม่หยุด เพื่อให้ทุกความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด”

โพสต์ของ อำเภอบ้านสร้าง
FB/ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 11:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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