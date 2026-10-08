แอ๊ด คาราบาว ตอบดราม่าเพลง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ ถูกล้อเลียนท่อนฮุคจนดัง
แอ๊ด คาราบาว ตอบแล้วเพลง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ โซเชียลนำท่อนฮุคไปล้อเลียนจนดัง มาจากคนไม่เข้าใจเจตนาผู้แต่ง ชี้สังคมยอมรับความต่างจะพาชาติเจริญ
เป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ สำหรับเพลง เนเน่ นายแน่มาก ที่ชาวเน็ตนำประโยคท่อนฮุคมาหยอกล้อและร้องตามกันจนโด่งดัง ล่าสุด แอ๊ด คาราบาว ออกมาเคลื่อนไหวอธิบายว่ากระแสในโซเชียลมีเดียเริ่มต้นจากคนที่ไม่เข้าใจเจตนาของผู้แต่ง และนำท่อนฮุคไปล้อเลียนกันเพื่อความสนุกสนานจนเพลงดังเป็นพลุแตก พร้อมฝากข้อคิดทิ้งท้ายว่า หากสังคมใดเปิดพื้นที่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สังคมนั้นจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญได้ในที่สุด
“ปรากฏการณ์ในโลกโซเชียลกับเพลง เนเน่ นายเเน่มาก มันเริ่มต้นจากคนที่ไม่เข้าใจในเจตนาของผู้แต่ง เเต่เอามันส์…แค่เอาประโยคท่อนฮุคมาล้อเลียนกันจนดังต่อ ๆ กันในโลกโซเชียล ขนาดคุณพ่อณรงค์ อำลอย ยังโทรมาแสดงความยินดีกับผม ท่านว่าดีใจด้วยครับพี่แอ๊ดที่เพลงนี้มันดังมาก ๆ…
ถ้าสังคมใดเปิดพื้นที่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สังคมนั้นจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ ผมคิดเช่นนั้นจริง ๆ ครับ….พี่น้อง”
นอกจากนี้ แอ๊ด คาราบาว ยังเปิดเผยความรู้สึกผ่านคลิปวิดีโอถึงจุดเริ่มต้นของการทำเพลง ชื่นชมเนเน่ว่าเป็นเด็กสาววัย 16 ปีที่มีความเป็นอัจฉริยะทางดนตรีขั้นสูง สามารถแยกประสาทสัมผัสทั้งร้องและโชว์โซโล่กีตาร์ไปพร้อมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ จนชาวต่างชาตินำทักษะการเล่นกีตาร์ไปเปรียบเทียบกับศิลปินระดับตำนานอย่าง จิมมี เฮนดริกซ์, อีริค แคลปตัน และ มาร์ก นอฟเลอร์ ซึ่งพรสวรรค์ระดับ 1 ในร้อยล้านหรือพันล้านแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในวงการดนตรี
เมื่อเนเน่ต้องเดินทางไปแข่งขันรายการ America’s Got Talent 2026 รอบชิงชนะเลิศ ตนเองตัดสินใจชักชวนพี่น้องศิลปินนักดนตรีมาช่วยกันทำเพลงเพื่อส่งกำลังใจให้ โดยทำออกมา 2 เวอร์ชัน คือเวอร์ชันรวมศิลปิน และเวอร์ชันที่แอ๊ดร้องคู่กับ ปาน ธนพร แวกประยูร
อย่างไรก็ดี แอ๊ด คาราบาว ย้ำเจตนาอยากให้เพลงเนเน่ นายแน่มากเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยที่อยากทำตามฝันตามรอยเด็กสาว 16 ปีคนนี้
แม้หลังปล่อยเพลงออกมาจะมีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ไปต่าง ๆ นานา แต่สำหรับผู้รับสารอย่าง เนเน่รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เปิดใจว่าชอบเพลงนี้มาก พอได้ฟังแล้วทำให้นึกถึงวัยเด็กและเส้นทางความฝันจนเผลอน้ำตาไหลออกมา อีกทั้งเพื่อน ๆ ยังนำเพลงนี้ไปเปิดให้ฟังที่โรงเรียน ซึ่งเธอมองว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติที่ส่งกำลังใจให้เสมอมา ก่อนที่เธอจะคว้าแชมป์ America’s Got Talent ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แอ๊ด คาราบาว รับ “เนเน่ นายแน่มาก” กระแสแรง ชี้สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง
- เนเน่ รอยัล น้ำตาไหล หลังฟัง “เนเน่ นายแน่มาก” เพื่อนเปิดเพลงดังถึงโรงเรียน
- ชวนฟัง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ แอ๊ด คาราบาว x ปาน ธนพร เพลงส่งใจถึง เนเน่ รอยัล ยอดทะลุ 5 แสนวิว