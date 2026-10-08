แอ๊ด คาราบาว ตอบดราม่าเพลง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ ถูกล้อเลียนท่อนฮุคจนดัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 11:48 น.
แอ๊ด คาราบาว เผย เพลงเนเน่ นายแน่มาก ถูกโซเชียลล้อเลียนจนดัง

แอ๊ด คาราบาว ตอบแล้วเพลง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ โซเชียลนำท่อนฮุคไปล้อเลียนจนดัง มาจากคนไม่เข้าใจเจตนาผู้แต่ง ชี้สังคมยอมรับความต่างจะพาชาติเจริญ

เป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ สำหรับเพลง เนเน่ นายแน่มาก ที่ชาวเน็ตนำประโยคท่อนฮุคมาหยอกล้อและร้องตามกันจนโด่งดัง ล่าสุด แอ๊ด คาราบาว ออกมาเคลื่อนไหวอธิบายว่ากระแสในโซเชียลมีเดียเริ่มต้นจากคนที่ไม่เข้าใจเจตนาของผู้แต่ง และนำท่อนฮุคไปล้อเลียนกันเพื่อความสนุกสนานจนเพลงดังเป็นพลุแตก พร้อมฝากข้อคิดทิ้งท้ายว่า หากสังคมใดเปิดพื้นที่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สังคมนั้นจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญได้ในที่สุด

“ปรากฏการณ์ในโลกโซเชียลกับเพลง เนเน่ นายเเน่มาก มันเริ่มต้นจากคนที่ไม่เข้าใจในเจตนาของผู้แต่ง เเต่เอามันส์…แค่เอาประโยคท่อนฮุคมาล้อเลียนกันจนดังต่อ ๆ กันในโลกโซเชียล ขนาดคุณพ่อณรงค์ อำลอย ยังโทรมาแสดงความยินดีกับผม ท่านว่าดีใจด้วยครับพี่แอ๊ดที่เพลงนี้มันดังมาก ๆ…

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ถ้าสังคมใดเปิดพื้นที่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สังคมนั้นจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ ผมคิดเช่นนั้นจริง ๆ ครับ….พี่น้อง”

แอ๊ด คาราบาว
ภาพจาก Facebook : Add Bao

นอกจากนี้ แอ๊ด คาราบาว ยังเปิดเผยความรู้สึกผ่านคลิปวิดีโอถึงจุดเริ่มต้นของการทำเพลง ชื่นชมเนเน่ว่าเป็นเด็กสาววัย 16 ปีที่มีความเป็นอัจฉริยะทางดนตรีขั้นสูง สามารถแยกประสาทสัมผัสทั้งร้องและโชว์โซโล่กีตาร์ไปพร้อมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ จนชาวต่างชาตินำทักษะการเล่นกีตาร์ไปเปรียบเทียบกับศิลปินระดับตำนานอย่าง จิมมี เฮนดริกซ์, อีริค แคลปตัน และ มาร์ก นอฟเลอร์ ซึ่งพรสวรรค์ระดับ 1 ในร้อยล้านหรือพันล้านแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในวงการดนตรี

เมื่อเนเน่ต้องเดินทางไปแข่งขันรายการ America’s Got Talent 2026 รอบชิงชนะเลิศ ตนเองตัดสินใจชักชวนพี่น้องศิลปินนักดนตรีมาช่วยกันทำเพลงเพื่อส่งกำลังใจให้ โดยทำออกมา 2 เวอร์ชัน คือเวอร์ชันรวมศิลปิน และเวอร์ชันที่แอ๊ดร้องคู่กับ ปาน ธนพร แวกประยูร

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อย่างไรก็ดี แอ๊ด คาราบาว ย้ำเจตนาอยากให้เพลงเนเน่ นายแน่มากเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยที่อยากทำตามฝันตามรอยเด็กสาว 16 ปีคนนี้

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แม้หลังปล่อยเพลงออกมาจะมีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ไปต่าง ๆ นานา แต่สำหรับผู้รับสารอย่าง เนเน่รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เปิดใจว่าชอบเพลงนี้มาก พอได้ฟังแล้วทำให้นึกถึงวัยเด็กและเส้นทางความฝันจนเผลอน้ำตาไหลออกมา อีกทั้งเพื่อน ๆ ยังนำเพลงนี้ไปเปิดให้ฟังที่โรงเรียน ซึ่งเธอมองว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติที่ส่งกำลังใจให้เสมอมา ก่อนที่เธอจะคว้าแชมป์ America’s Got Talent ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา

แอ๊ด คาราบาว เผย เนเน่ นายแน่มาก ถูกล้อเลียนจนดัง
ภาพจาก Facebook : Add Bao
เนเน่ รอยัล
ภาพจาก : FB Nene Royal

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 11:48 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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