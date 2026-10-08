อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เผยหลังขอโยก นอภ.บ้านสร้าง ชี้ขาดภาวะผู้นำ ทำแต่คอนเทนต์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 11:25 น.
อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เผยหลังขอโยก นอภ.บ้านสร้าง ชี้ขาดภาวะผู้นำ ทำแต่คอนเทนต์

“วีระพันธ์” อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี แจงเบื้องหลัง ทำหนังสือขอโยกย้าย “นายอำเภอบ้านสร้าง” แฉขาดภาวะผู้นำ ทำแต่คอนเทนต์ลงโซเชียล

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ชี้แจงกรณีการทำหนังสือขอโยกย้าย นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ออกจากพื้นที่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่า

ได้สั่งการเรื่องการรับมือน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง แต่นายอำเภอบ้านสร้างกลับไม่ปฏิบัติงานตามที่คาดหวังและมีปัญหาเรื่องการประสานงานอย่างหนัก จนนำมาสู่การตัดสินใจทำหนังสือถึงส่วนกลางเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อขอให้ปรับย้ายบุคคลอื่นมาทำหน้าที่แทน

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เหตุผลหลักของการขอโยกย้ายเกิดจากนายอำเภอบ้านสร้างขาดภาวะผู้นำและขาดการประสานงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน นายวีระพันธ์ระบุว่าเมื่อทางจังหวัดส่งกำลังคนและเครื่องจักรเข้าไปสนับสนุน นายอำเภอบ้านสร้างกลับสั่งให้เจ้าหน้าที่กลับและอ้างว่าไม่ได้ร้องขอ รวมถึงปฏิเสธความช่วยเหลือจากภาคเอกชน

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้สัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง
FB/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

นอกจากปัญหาการประสานงานแล้ว นายอำเภอบ้านสร้างยังมีปัญหาเรื่องการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จนมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาแจ้งพฤติกรรมต่ออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแทบทุกวัน

นายวีระพันธ์วิจารณ์การทำงานของนายอำเภอบ้านสร้างว่า ภาพลักษณ์ภายนอกอาจดูดีจากการทำคอนเทนต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน แต่การทำงานจริงกลับไม่เป็นไปตามภาพที่นำเสนอ นายอำเภอบ้านสร้างมักจะสาละวนอยู่กับการเดินแจกสิ่งของและมีคนถือกล้องวิดีโอเดินตามตลอดเวลา แทนที่จะอยู่ประจำศูนย์บัญชาการเพื่อสั่งงานและรับฟังผู้บังคับบัญชา

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ทั้งที่อำเภอบ้านสร้างได้รับงบประมาณสนับสนุนเต็มจำนวนถึง 3 ล้านบาท แต่การช่วยเหลือประชาชนกลับเป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะขาดการเตรียมการ

นายวีระพันธ์ฝากถึงนายอำเภอบ้านสร้างว่าให้อยู่ในจุดที่ควรอยู่ แล้วความจริงจะปรากฏออกมาเอง พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวลือที่ว่าสาเหตุการสั่งย้ายมาจากประเด็นที่นายอำเภอบ้านสร้างไม่ไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ โดยระบุว่างานดังกล่าวหอการค้าเป็นผู้จัดขึ้นเพื่ออวยพรผู้เกษียณเท่านั้น

ส่วนประเด็นเรื่องการต่อต้านบ่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ชี้แจงว่า ตนเองเป็นผู้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งแก้ปัญหาและคาดโทษผู้บกพร่อง ข่าวลือเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนจีนจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ประเด็นการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานกลางคัน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรียืนยันว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างแสดงความยินดีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะที่ผ่านมาหากปลัดอำเภอคนใดทำงานไม่ถูกใจนายอำเภอบ้านสร้างก็จะถูกไล่ตะเพิด

ส่วนประเด็นที่มีการพาดพิงเปรียบเทียบถึงอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวีระพันธ์ทิ้งท้ายว่าปัจจุบันหมดยุคของการสร้างภาพลักษณ์แล้ว การทำงานเพื่อประชาชนไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวิธีการแบบการละคร

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 11:25 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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