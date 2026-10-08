พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง
“พลพีร์” รับเป็นคนชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ยันไม่ใช่คำสั่งนายกฯ ชี้ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ผู้นำท้องถิ่นรายงานตรงกัน ลั่นทำโซเชียลดีแต่หน้างานคนละเรื่อง
จากกรณีคำสั่งกรมการปกครองให้นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองเป็นเวลา 30 วัน ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียล
ล่าสุด วันที่ 8 ตุลาคม 2569 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง ว่าข้อมูลทั้งหมดมาจากการรับฟังในพื้นที่ ทั้งจากนายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งรักษาราชการแทนผู้ว่าฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้นำท้องถิ่นทุกคน รายงานเหมือนกันหมดเกี่ยวกับนายอำเภอบ้านสร้าง
ตนเป็นผู้รายงานนายกรัฐมนตรีเองว่าได้รับรายงานลักษณะนี้มาจากจังหวัด ซึ่งเป็นการรายงานด้วยวาจา จากนั้นเมื่อมีคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองออกมา ตนจึงเพิ่งเห็นว่านายวีระพันธุ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทำหนังสือเสนอเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 แล้ว
ประเด็นสำคัญที่เจ้าตัวย้ำคือ นายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นผู้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายนายอำเภอแต่อย่างใด เพราะ ณ วันที่ตนรายงานนายกรัฐมนตรี คำสั่งได้ออกไปแล้ว พร้อมวิเคราะห์ว่าอธิบดีกรมการปกครองน่าจะทราบเรื่องหนังสือของอดีตผู้ว่าฯ อยู่ก่อนแล้ว และรอดูว่าเมื่อผู้ว่าฯ เกษียณไป รายงานจากรองผู้ว่าฯ ที่ขึ้นมารักษาการจะมีรายละเอียดแตกต่างออกไปหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มี จึงนำไปสู่การลงนามให้นายอำเภอออกจากพื้นที่ก่อน
สำหรับสาเหตุย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง พลพีร์กล่าวว่า “ผมเข้าใจว่าที่นายอำเภอบ้านสร้างเป็นผู้ที่ทำโซเชียลมีเดียได้ดี ประชาชนจะเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์ แต่ในเชิงการปฏิบัติหน้าที่หน้างาน การสื่อสาร หรือการสนองนโยบาย ไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดีย ซึ่งผู้ว่าฯ ณ วันนั้น และรองผู้ว่าฯ มีความคิดเห็นเดียวกัน อยากให้นายอำเภอออกจากพื้นที่ก่อน จะเอาปลัดอำเภอตรงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน”
ต่อกระแสวิจารณ์ในโซเชียลที่ส่วนใหญ่สนับสนุนนายอำเภอ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเหรียญมีสองด้านเสมอ โลกความเป็นจริงกับโลกออนไลน์อาจแตกต่างกัน โดยฝั่งภาคเอกชนก็สะท้อนมาว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ดีและการดูแลประชาชนบางส่วนอาจไม่ดี ตนเองได้ดูสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นนายอำเภอในออนไลน์แต่ยังไม่เห็นตัวจริง พร้อมย้ำว่าตนกับคณะลงพื้นที่เพียงวันสองวันอาจไม่เห็นพฤติกรรมการทำงานเท่าผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จริง และคงไม่มีเหตุผลใดที่อดีตผู้ว่าฯ กับรองผู้ว่าฯ จะรายงานเท็จในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน
พลพีร์ยังเน้นว่าคำสั่งนี้ไม่ใช่การลงโทษ เป็นเพียงการย้ายออกมาก่อนแล้วส่งคนที่น่าจะสนองนโยบายได้ดีกว่าลงไปทำหน้าที่แทน โดยหากตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่านายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไร ก็สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
ส่วนกรณีมีกระแสข่าวในพื้นที่ว่านายอำเภอมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าฯ เรื่องการให้ทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงาน พลพีร์ตอบว่าหากมีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้ว แต่ส่วนตัวยังไม่ปักใจว่าจริงหรือไม่ เพราะรองผู้ว่าฯ ที่รักษาการและผู้นำท้องถิ่นต่างรายงานในทำนองเดียวกันกับอดีตผู้ว่าฯ และเมื่อถูกถามยืนยันว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองใช่หรือไม่ เจ้าตัวตอบว่า “ไม่มีการเมืองอยู่แล้ว เพราะเป็นการรายงานมาจากจังหวัด และมีเอกสารจากอดีตผู้ว่าฯ ชัดเจน และรายงานจากรองผู้ว่าฯ ก็ชัดเจน ถ้ามีการสอบจริงๆ ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมาให้ข้อมูล”
นอกจากนี้ เมื่อถามถึงกรณีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย โพสต์ปกป้องนายเสฏฐวุฒิ พลพีร์กล่าวว่าเรื่องที่มีรายงานลักษณะนี้ขึ้นมาถือเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับข้าราชการระดับนายอำเภอ หากเป็นจริงตามรายงาน ตนเองก็ตกใจเช่นกัน เพราะเกิดอุทกภัยที่ประชาชนเดือดร้อนเป็นวงกว้าง จึงไม่ควรนิ่งนอนใจ
ท้ายที่สุด พลพีร์ฝากถึงชาวอำเภอบ้านสร้างว่าไม่ต้องกังวล รัฐบาลรู้สถานการณ์ดีและพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ประสานกับรองผู้ว่าฯ และผู้นำท้องถิ่นเรื่องสิ่งที่ขาดเหลืออยู่ตลอด พร้อมยอมรับว่าบ้านสร้างเป็นพื้นที่หนักเพราะอาจต้องรับน้ำจากที่อื่นด้วย และการระบายน้ำยังไม่เร็วเท่าที่คาดการณ์ไว้
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