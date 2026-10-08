สุดยอด! “ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ” ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 11:00 น.
สุดยอด! "ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ" ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026

สุดยอด! “ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ” โรงเรียนอนุบาลสมมุทรสาคร ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026 ชาวเน็ตแห่ชมเพียบ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โพสต์แสดงความยินดีกับ “เด็กหญิงญาดา อาภาธีรญาณ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบ FAST TRACK 2ND ROUND ของ YG ENTERTAINMENT GLOBAL AUDITION 2026

ใต้โพสต์ มีผู้เข้ามาแสดงความยินดีและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมองว่ารูปร่างและหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ตรงกับสิ่งที่ค่าย YG มองหา พร้อมส่งกำลังใจให้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเดบิวต์เป็นศิลปินในอนาคต

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โพสต์แสดงความยินดีจากเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
FB/ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ผลงานของ ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ

  • ปี 2569: ผ่านการคัดเลือกรอบ FAST TRACK 2ND ROUND ของ YG ENTERTAINMENT GLOBAL AUDITION 2026
  • ปี 2568: ได้รับคัดเลือกเป็นพิธีกรรายการ “Good Travel เที่ยวไหนดี”
  • ปี 2567: เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ชลบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ประเภท B-Girl Breakdance รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (กลุ่มลีลาศ)

สำหรับ 2026 YG GLOBAL AUDITION เป็นโครงการออดิชันระดับโลกของ YG Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ ที่เดินทางมาเปิดรับสมัครและคัดเลือกศิลปินฝึกหัดรุ่นใหม่ในประเทศไทย เพื่อค้นหาดาวรุ่งสู่วงการ K-Pop โดยจะจัดออดิชันที่กรุงเทพฯ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2569

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 11:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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