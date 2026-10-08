สุดยอด! “ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ” ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026
สุดยอด! “ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ” โรงเรียนอนุบาลสมมุทรสาคร ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026 ชาวเน็ตแห่ชมเพียบ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โพสต์แสดงความยินดีกับ “เด็กหญิงญาดา อาภาธีรญาณ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบ FAST TRACK 2ND ROUND ของ YG ENTERTAINMENT GLOBAL AUDITION 2026
ใต้โพสต์ มีผู้เข้ามาแสดงความยินดีและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมองว่ารูปร่างและหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ตรงกับสิ่งที่ค่าย YG มองหา พร้อมส่งกำลังใจให้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเดบิวต์เป็นศิลปินในอนาคต
ผลงานของ ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ
- ปี 2569: ผ่านการคัดเลือกรอบ FAST TRACK 2ND ROUND ของ YG ENTERTAINMENT GLOBAL AUDITION 2026
- ปี 2568: ได้รับคัดเลือกเป็นพิธีกรรายการ “Good Travel เที่ยวไหนดี”
- ปี 2567: เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ชลบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ประเภท B-Girl Breakdance รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (กลุ่มลีลาศ)
สำหรับ 2026 YG GLOBAL AUDITION เป็นโครงการออดิชันระดับโลกของ YG Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ ที่เดินทางมาเปิดรับสมัครและคัดเลือกศิลปินฝึกหัดรุ่นใหม่ในประเทศไทย เพื่อค้นหาดาวรุ่งสู่วงการ K-Pop โดยจะจัดออดิชันที่กรุงเทพฯ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- YG เปิดตัว ชัญญ่า Chanya เด็กไทยวัย 14 โชว์โวคอลสุดปัง สมาชิก Next Monster
- แฟนคลับอึ้ง ‘อาสะ BABYMONSTER’ เรียนจบแค่อนุบาล ทุ่มเป็นเด็กฝึก YG
- ชิกิต้า BABYMONSTER ประเดิมเปิดตัวคนแรก สวยใสพร้อมเดบิวต์แล้ว