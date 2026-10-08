อาลัย นักเรียนม. 6 ประสบอุบัติเหตุดับ เพิ่งสอบติดม.ดัง ไม่ทันได้ทำตามฝัน
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาลัย ‘นายนวพรรณ’ นักเรียน ม.6 ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หลังกลับจากติดหนังสือ เพิ่งสอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 8 ตุลาคม 2569 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายนวพรรณ ใบบัวเผื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 หลังเดินทางไปติวหนังสือและประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่งทราบข่าวดีที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลังทราบข่าวร้าย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของน้อง
ขอให้ครอบครัวเข้มแข็งและผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปด้วยความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกัน สภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายนวพรรณ ใบบัวเผื่อน
การจากไปของนายนวพรรณ นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญ และสร้างความโศกเศร้าให้แก่ครอบครัว คุณครู เพื่อน ๆ และพี่น้องนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ทุกคน
แม้วันนี้นายนวพรรณจะไม่ได้อยู่ร่วมกับพวกเราแล้ว แต่ความทรงจำ มิตรภาพ และเรื่องราวดี ๆ ที่พวกเราเคยมีร่วมกัน จะยังคงอยู่ในหัวใจและความทรงจำของพวกเราทุกคนเสมอ
ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและผู้ที่รักนายนวพรรณ ขอให้ทุกท่านเข้มแข็ง และผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปได้ด้วยดี
ขอให้ดวงวิญญาณของ นายนวพรรณ ใบบัวเผื่อน ไปสู่สุคติ และขอให้ความดี ความรัก และความทรงจำอันงดงามของเขา ยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
ด้วยความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
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