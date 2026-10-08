ณวัฒน์ เผยบ้านเสียหายเกือบ 10 ล้าน ซัดเดือดรัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ให้นิติแก้น้ำท่วม
ณวัฒน์ ซัดเดือด รัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ให้นิติหมู่บ้านแก้ปัญหาน้ำท่วม สุดช้ำ บ้านหรูเสียหายเกือบ 10 ล้าน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ณวัฒน์ อิสรไกรศีล อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านธนาซิตี้ ซึ่งเผชิญภาวะน้ำท่วมขังมานานกว่า 2 สัปดาห์ แม้ระดับน้ำจะลดลงมาบ้างแล้วแต่ยังคงสูงถึงระดับเอว จนไม่สามารถเข้าตัวบ้านได้
บอสณวัฒน์ เปิดใจถึงมูลค่าความเสียหายที่ตนได้รับจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ว่า “ประเมินความเสียหายเบื้องต้นว่าอาจสูงเกือบ 10 ล้านบาท ครอบคลุมตัวบ้านโดยเฉพาะชั้นล่างที่พื้นไม้เสียหายหนัก รถยนต์ 3 คัน และสวนที่เพิ่งปรับปรุงใหม่เกือบ 2 ล้านบาท อยากเตือนผู้ประสบภัยที่มีประกันรถยนต์ อย่าเคลื่อนย้ายหรือสตาร์ตรถ และอย่าซ่อมเองเด็ดขาด ควรอรอให้บริษัทประกันเข้าตรวจสอบเสียก่อน”
สำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยและให้ความสนใจกับเหตุผลที่บ้านนายกฯ อนุทิน น้ำไม่ท่วม ทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน แต่ในพื้นที่อีกฝั่งกลับท่วมสูงมาก โดย ณวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า “เรื่องนิติหมู่บ้าน คุยแล้ว เรามีไลน์กรุ๊ป คือท่านนายกแกพูดเอาฮา แกไม่ตอบที่ผมถาม แกบอกให้ไปถามนิติผมก็งง อ่าวอย่างนี้ภาษีผมก็เอาไปเสียให้นิติแล้วกันเนอะ เรื่องอุทกภัยไม่ใช้เรื่องของหมู่บ้าน มันเรื่องภายนอก
ถ้านิติแก้ปัญหาได้ อย่างนี้ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ มันไม่ตอบโจทย์ว่าทำไมหมู่บ้านเดียวกัน ฝั่งหนึ่งท่วม อีกฝั่งไม่ท่วม อยู่มา 17 ปี คุณเชื่อผมสิ ผมไม่ได้โง่ซื้อที่ดินในรูข้างล่าง ที่ดินแพงนะ วาละ 38,000 หมู่บ้านเขามีชื่อเสียงมาก เขาไม่ได้เอาบ่อบาดาลมาขายหรอก โอเคที่ทุกแปลงอาจจะต่างกัน 5-10 เซ็นติเมตร อย่างนี้เป็นไปได้
สรุปแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้คำตอบด้วย ไม่มีใครกล้าตอบ นิติก็ไม่กล้าตอบ ว่าทำไมฝั่งนี้ท่วมฝั่งนั้นไม่ท่วม ก็เงียบทุกคน หุบปากกันหมด”
ส่วนประเด็น “แก่เกินแกง” ณวัฒน์ เผยถึงเรื่องนี้ว่า “ผมไม่ได้โกรธว่าแก่หรือไม่แก่ ผมตลก ผมเข้าใจถึงความคิดความอ่านของคนที่พูดมากกว่า ถ้าคนอย่างผมแก่เกินแกง เอาเป็นว่าท่านไม่แก่แล้วกัน ท่านยังดูหนุ่ม ท่านดูเหมือนมาริโอ้ ท่านดูเหมือน หมาก ปริญ
ถ้าท่านไม่แก่ก็แกงได้อีกหลายหม้อ เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าทับถมจนเกินไป เราอยู่ในโลกแห่งความจริง ปัจจุบันหาความจริงแทบจะไม่เจออยู่แล้ว เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ประเทศไทยที่เราอยู่กันมาจนผมเริ่มแก่จริง ๆ แต่ยังแกงได้นะ มันกลายเป็นว่ายิ่งนานวันเรายังหาสาเหตุอะไรไม่ได้สักเรื่อง จึงเป็นเรื่องเศร้ามาก ๆ
ตอนนี้มันเป็นยุคที่เราทำอะไรก็ผิด อะไรก็ไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ถูก มันอยู่ที่ว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใคร คำว่าคนของใครเป็นเรื่องน่ากลัวมาก ผู้ที่ใช้กฎหมาย ผู้ที่นำกฎหมายมาปฏิบัติใช่ ถ้าเป็นคนของใครอันนั้นเป็นเชิงประจักษ์
อันนี้อันตรายที่สุดที่เราจะต้องเผชิญหน้าด้วยกัน เขาถึงพูดได้ไง อย่าพลาดนะ ถ้าพลาดก็คือจะฟ้อง จริงๆ ไม่ได้กลัวนะ แต่รำคาญมาลำไยใส่ ที่เอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือว่าฉันจะฟ้องเธอ จะฟ้องว่าหมิ่นประมาท ผมไม่คิดจะฟ้องใครหรือผู้น้อยกว่า แต่ว่าคนเก็บเล็กผสมน้อยเรื่องเหล่านี้ ก็แน่นอนมันเป็นเรื่องปกติที่เขาคิดแบบนี้ ถามว่ากลัวไหมไม่กลัว”
ส่วนที่โพสต์ว่าถ้าจะเลี้ยงสัตว์ จะไม่เลี้ยงหนู บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เปิดใจว่า “ก็เป็นเรื่องธรรมดา หนูอันตราย มันสกปรก มันกินไม่เลือก มันไม่เลือกของกินนะ เห็นเล็กก็กิน เห็นใหญ่ก็กิน เห็นดีก็กิน เราเลี้ยงไม่ได้หรอก บางคนเลี้ยงหนูแอฟริกา หนูตะเภานำเข้าตัวเล็ก ๆ แต่ถ้าหนูใหญ่เมื่อไหร่น่ากลัวทั้งนั้น ใหญ่เบ่อเริ่มเลย
ผมว่าเรื่องการนำเสนอบางอย่าง คนเราย่อมมีวุฒิภาวะที่จะนำเสนอ ยิ่งมีสิ่งที่จะเป็นต้องปฏิบัติหรือแสดงตัวตนในระดับหนึ่งยิ่งจะต้องมีวุฒิภาวะที่มากขึ้น ความมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น การพูดใด ๆ ก็แล้วแต่มันเป็นการพูดแล้วมันไม่ถูกต้องจริง ๆ อยากให้ยับยั้งชั่งใจ และอยากให้ใข้ความตระหนักไตร่ตรองสักนิด โอเคทิ้งสัตว์เลี้ยงไปก่อน ให้ออกไปก่อน ถามว่าผิดไหมที่เขาจะพูดก็ไม่ผิด เนทีฟของคนไม่เหมือนกัน เขามีนนิ่งกับสัตว์เลี้ยงไม่เท่ากัน อยู่บ้านบางคนอาจจะเตะสัตว์เลี้ยงก็ได้ บางคนเอาไม้ไล่ตีก็ได้ คนแต่ละคนใจร้ายไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขา ผมเคารพนะครับ แต่ที่คนในวงการบันเทิงออกมาเต็มเลย อย่างผมสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกของครอบครัว ฉะนั้นเหมือนพี่เหมือนน้อง ไปไหนไปกันเหมือนลูกหลาน อยู่บ้านเรียกลูกทุกคำ ยังไม่เคยเรียกนายกฯ ว่าลูกเลยสักคำนะครับ พูดกันตรง ๆ นะ
ท่านนายกฯเองเวลานำเสนออะไร หัดเขาใจคนอื่นบ้าง อย่าให้คนอื่นเป็นเหมือนที่ตัวเองคิด ถ้าไม่รู้สึกอะไรกับสัตว์เลี้ยงก็ไม่เป็นไร แต่อย่าเอาความคิดของเราพุ่งออกไปแนะนำ มันทำให้คนอื่นผิดหวัง อย่างไปวันเกิดเอาจริง ๆ ไปได้ไหมไปได้ แต่อย่าเอิกเกริกเกินไป คนลำบากเขาน้อยใจ เขารู้สึกเสียใจ ต้องระมัดระวังมากกว่านี้”
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