แม่ภัทร หาคนปกป้องหลังล้มยักษ์ หวั่นไม่ปลอดภัย ถ้าวันไหนหายไปตามหาด้วย
แม่ภัทรยิ้มออกได้อยู่กับลูกสาว ดีใจช่วยเหยื่อจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ล่าสุดหาคนปกป้อง หวั่นไม่ปลอดภัยหลังไปล้มยักษ์ ชี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ชาวเน็ตส่งกำลังใจให้ แม่ภัทร หลังออกมาจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงของป้าแมว จ.กาญจนบุรี อัปเดตชีวิตปัจจุบันอยู่บ้านกับ น้องบีม ลูกสาว ทั้งยังมีสีหน้าที่สดใสขึ้นกว่าตอนออกรายการโหนกระแส เพราะสบายใจขึ้นและดีใจที่ได้ช่วยคนออกจากสถานที่แห่งนั้น
แม่ภัทร เล่าย้อนวันที่ยังอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตอนที่ได้ย้ายจากเตียงนอนกรงเหล็ก คนอื่น ๆ ในห้องพูดกับตนว่าอย่าลืมกันนะ วันนี้ได้ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกดีใจมาก
อย่างไรก็ดี แม่ภัทร เปิดใจตรง ๆ ว่า “ตอนนี้ต้องหาคนปกป้องแม่แล้ว เพราะว่าไปล้มยักษ์ขนาดนั้น ชีวิตมันต้องพร้อมเสี่ยง ต้องพร้อมที่จะสู้ เพราะเราไปล้มยักษ์ ยักษ์จริง ๆ ไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ แต่แม่ได้รับการปกป้องจากสังคมแล้ว การที่แม่มาไลฟ์สดทุกวันก็ช่วยติดตามแม่ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วย ถ้าวันไหนหายไปจากโซเชียลไปตามหาแม่เลย“
@pimyada_bew #บิวตี้ทันข่าว ♬ เสียงต้นฉบับ – บิวตี้ทันข่าวPimyada_bew
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