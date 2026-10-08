อ.ไม้ร่ม ปล่อยเพลงใหม่ ร่วมฉลอง “เนเน่ รอยัล” โชว์ลีลาร็อก ก่อนใส่ท่อนว๊ากสุดมันส์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 10:26 น.
อ.ไม้ร่ม ปล่อยเพลงใหม่ ร่วมฉลอง "เนเน่ รอยัล" โชว์ลีลาร็อก ก่อนใส่ท่อนว๊ากสุดมันส์

“อ.ไม้ร่ม” จัดเต็มมาก! ปล่อยซิงเกิลใหม่ “เนเน่Sesionไทย” ร่วมฉลอง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ AGT โชว์ลีลาร็อก ก่อนใส่ท่อนว๊ากสุดมันส์

อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก ไม้ร่มหัวหมอ โดยได้ร้องเพลงพร้อมกับโชว์ลีลาดีดอูคูเลเล่ พร้อมกับปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า “เนเน่Sesionไทย” เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีให้กับ “เนเน่ รอยัล” หลังจากที่คว้าแชมป์ AGT ไปก่อนหน้านี้

สำหรับเพลงของอาจารย์ไม้ร่มนั้น มีเนื้อเพลงและทำนองที่ลึกซึ้งมาก ประกอบกับมีการใส่ท่อนว๊ากให้สมกับความเป็นชาวร็อกของหญิงสาวเข้าไปอีก เรียกได้ว่าคนที่ได้ฟังจะต้องรู้สึกซึ้งไปตามๆ กันแน่นอน

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อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก โชว์ลีลาดีดอูคูเลเล่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก
FB/ ไม้ร่มหัวหมอ

ขณะที่ชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นระบุว่า “รอบนี้อาจารย์มีว๊ากด้วย สุดครับจารย์” , “ดูตั้งนานนึกขึ้นได้นี่คือต้นแบบร๊อคของแท้” , “อ.ไม้ร่มใช้เสียงสูงเสียงต่ำได้อย่างลงตัวผสมผสานอารมณ์ที่สุนทรีในเพลง..ซาคารี..ต้นแบบแนวเพลงเพื่อชีวิต..” , “เพลงตอนวันแม่ผมยังแกะไม่ได้เลยมาเพลงใหม่อีกแล้ว 5555”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 10:26 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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