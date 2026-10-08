ปิดฉากรัก 10 ปี “มีอา ก็อธ” ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ
มีอา ก็อธ ยื่นคำร้องหย่า ไชอา ลาบัฟ หลังแยกกันอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 ขอสิทธิทางกฎหมายและเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบเป็นหลัก พร้อมให้ฝ่ายชายมีสิทธิเยี่ยมลูก
มีอา ก็อธ นักแสดงสาวชาวอังกฤษวัย 32 ปี ยื่นคำร้องขอยุติการสมรสกับ ไชอา ลาบัฟ นักแสดงวัย 40 ปี จากภาพยนตร์ชุด Transformers ต่อศาลสูงลอสแอนเจลิส เคาน์ตี เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2026 หลังใช้ชีวิตคู่กันมาเกือบ 10 ปี
เอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุเหตุผลของการหย่าว่าเป็น “ความแตกต่างที่ไม่สามารถประนีประนอมได้” (irreconcilable differences) พร้อมระบุวันที่แยกกันอยู่เป็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2025 หมายความว่าทั้งคู่แยกทางกันมานานกว่าหนึ่งปีก่อนมีการยื่นฟ้องหย่าอย่างเป็นทางการ
มีอายังขอเป็นผู้มีสิทธิทางกฎหมายและดูแล อิซาเบล (Isabel) ลูกสาววัย 4 ขวบของทั้งคู่เป็นหลัก แต่ขอให้ไชอามีสิทธิเยี่ยมลูก นอกจากนี้ยังขอให้ศาลไม่มีอำนาจสั่งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ่ายค่าเลี้ยงดูคู่สมรส
ความสัมพันธ์ของมีอาและไชอาเริ่มต้นขึ้นในปี 2012 หลังพบกันระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ Nymphomaniac: Vol. II ก่อนแต่งงานในปี 2016 ตามคำร้องหย่าระบุวันที่สมรสไว้ที่ 10 ตุลาคม 2016
ชีวิตคู่ของทั้งสองเคยผ่านการแยกทางมาแล้ว โดยในปี 2018 มีการประกาศว่ากำลังหย่ากัน แต่กระบวนการไม่ได้ทำให้สถานะสมรสสิ้นสุดลง ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันในปี 2020 ก่อนต้อนรับลูกสาวในปี 2022 และใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันต่อมาอีกหลายปี
ข่าวการแยกทางรอบล่าสุดเริ่มปรากฏตั้งแต่ช่วงต้นปี 2026 เมื่อมีรายงานว่าทั้งคู่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว ขณะที่เอกสารการหย่าที่เพิ่งยื่นต่อศาลยืนยันว่า วันที่แยกกันอย่างเป็นทางการคือ 28 กรกฎาคม 2025 ก่อนมีอาจะตัดสินใจเริ่มกระบวนการยุติการสมรสในเดือนตุลาคมปีนี้
มีอาเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์สยองขวัญไตรภาคของผู้กำกับ Ti West ได้แก่ X, Pearl และ MaXXXine รวมถึง Frankenstein และ The Odyssey ส่วนไชอาสร้างชื่อมาตั้งแต่วัยเด็กจากซีรีส์ Even Stevens ก่อนก้าวขึ้นเป็นพระเอกฮอลลีวูดจาก Transformers 3 ภาคแรก, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull และ Honey Boy
จนถึงขณะนี้ ตัวแทนของทั้งมีอาและไชอายังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อสื่อเกี่ยวกับคำร้องหย่า
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ภาพจาก : we_love_shia, miaxgoth