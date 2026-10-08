จนท.รถพยาบาล พูดแล้ว ปมแม่ภัทร ยันไม่ได้ทำร้าย รับมัดมือมัดขาจริงเพราะขัดขืน
เจ้าหน้าที่รถพยาบาลเปิดใจ โต้ปมแม่ภัทร ยันไม่เคยต่อยไม่เคยปิดปาก รับมัดมือมัดขาจริงเพราะขัดขืน ปัดเปลี่ยนรถกลางทาง
จากกรณีดราม่าสะเทือนสังคม เมื่อคุณภัทร หรือแม่ภัทร วัย 63 ปี เจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางย่านลาดพร้าว ร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสว่าถูกลูกชายยึดกิจการและส่งตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกล่าวหาว่าระหว่างอยู่ภายในศูนย์ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว และถูกบังคับให้กินยานอนหลับ จนนำไปสู่การเข้าตรวจสอบของหน่วยงานรัฐอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่รถพยาบาลเอกชนที่เป็นผู้รับตัวแม่ภัทรไปส่งยังศูนย์ดังกล่าวเมื่อราว 2 ปีก่อน เพื่อให้ชี้แจงข้อกล่าวหาที่ว่าถูกทำร้ายระหว่างการนำตัว ทั้งการใช้มืออุดปากและต่อยบริเวณท้อง
เจ้าหน้าที่รายนี้เล่าว่าทำงานรับส่งผู้ป่วยจิตเวชมานานกว่า 10 ปี ในกรณีนี้ได้รับการติดต่อจากลูกชายของแม่ภัทรก่อนล่วงหน้า โดยได้รับแจ้งว่าแม่มีอารมณ์รุนแรง มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองและคนในครอบครัว รวมถึงไม่ยอมอาบน้ำ จึงมีการประสานกับสถานที่ปลายทางไว้ก่อนแล้ว
ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกาย เจ้าหน้าที่ปฏิเสธทุกข้อ ยืนยันว่าไม่มีใครในทีมต่อยหรือทำร้าย และไม่มีใครเอามือไปปิดปาก โดยระบุว่าได้กำชับทีมงานตั้งแต่แรกว่าห้ามเอามือไปปิดปากผู้ป่วยเด็ดขาด เพราะหากถูกกัดจะไม่มีใครรับผิดชอบ พร้อมระบุว่าลูกของผู้ร้องเรียนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์สามารถเป็นพยานได้ และในรถมีกล้องติดตั้งอยู่ แต่เหตุการณ์ผ่านมานานแล้ว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยอมรับว่ามีการมัดมือและมัดขาจริง โดยอธิบายว่าเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็น เนื่องจากขณะนั้นผู้ป่วยขัดขืนและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ จึงต้องควบคุมตัวเพื่อความปลอดภัยระหว่างเดินทาง และระบุว่าตนเองเป็นผู้อุ้มขึ้นรถเพราะมีการอาละวาด
ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการเปลี่ยนรถพยาบาลระหว่างทาง เจ้าหน้าที่ปฏิเสธชัดเจนว่าไม่มีการแวะเปลี่ยนรถ แต่เป็นการแวะรับเจ้าหน้าที่เพิ่มเข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์บริเวณด้านหลังรถ เพื่อให้ดูแลความปลอดภัยได้รัดกุมขึ้น เนื่องจากระหว่างเดินทางมีการอาละวาดและด่าทอเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพฯ จนถึงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมระบุว่าข้อมูลที่ออกมาสร้างความเสียหายต่อตนเองอย่างมาก
ขณะที่ในรายการโหนกระแสก่อนหน้านี้ แม่ภัทรกับลูกสาวเผชิญหน้ากับฝั่งลูกชาย ลูกสะใภ้ และน้องชายของลูกสะใภ้ ฝั่งลูกชายยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายแม่ และชี้แจงว่าผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการพาไปศูนย์คือน้องสาว โดยตนไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าภายในศูนย์มีสภาพตามที่แม่เล่า กระทั่งเกิดช่วงเวลาสะเทือนใจเมื่อลูกชายคุกเข่าก้มกราบขอโทษแม่กลางรายการ ซึ่งแม่ภัทรได้กอดปลอบและบอกว่าไม่เป็นไร ออกมาได้แล้ว ส่วนข้อพิพาทเรื่องโรงงาน ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะคืนกิจการให้แม่ภัทร โดยอาจมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องระยะเวลาและส่วนที่ต่อเติมเพิ่ม
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีการสรุปว่ามีผู้ใดกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
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