พี่เต้ 007 เปิดประมูลกางเกงในใช้แล้ว เริ่ม 5,000 บาท หาเงินช่วยน้ำท่วม กทม.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:55 น.
พี่เต้ 007 เปิดประมูลกางเกงในใช้แล้ว เริ่ม 5,000 บาท หาเงินช่วยน้ำท่วม กทม.
FB/มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

เต้ มงคลกิตติ์ ประกาศเปิดประมูลกางเกงในที่เจ้าตัวยืนยันว่าใส่จริง ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท หวังนำเงินซื้อข้าว น้ำดื่ม และปลากระป๋อง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพฯ รอบสอง เปิดประมูลข้ามวัน ก่อนปิดคืนนี้ 2 ทุ่ม

วันที่ 8 ตุลาคม 2569 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ 007 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ประกาศเปิดประมูลกางเกงในใช้แล้วที่เจ้าตัวระบุว่าเคยสวมใส่จริง โดยตั้งราคาเริ่มต้น 5,000 บาท เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร

“พี่เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประมูล กางเกงใน ใช้แล้ว ใส่จริง พี่เต้007 เริ่มต้น 5,000 บาท ขึ้นไป จะนำเงินไปช่วยซื้อข้าว น้ำ ปลากระป๋อง อื่นๆ ช่วงน้ำท่วม กทม รอบ 2 นี้”

โฆษณา
เต้ มงคลกิตติ์ ประกาศเปิดประมูลกางเกงใน
FB/มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

สำหรับการประมูล เปิดรับผู้สนใจตั้งแต่เวลา 19.26 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2569 และกำหนดปิดประมูลเวลา 20.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อผ่านไอดี ajtae007 เพื่อสอบถามและเสนอราคาได้

การเปิดประมูลครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากนายมงคลกิตติ์มีบทบาทในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าตัวพร้อมทีมงานเดินทางไปยังแฟลตคลองจั่น เขตบางกะปิ นำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

ก่อนหน้านี้ นายมงคลกิตติ์เคยประกาศจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปกลับ โดยสวมเพียงกางเกงในตัวเดียว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 เพื่อระดมเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด ภายใต้ชื่อกิจกรรม ONE MAN ON CHAOPHRAYA RIVER

โฆษณา

สำหรับการประมูลกางเกงในครั้งล่าสุด ยังไม่มีข้อมูลยืนยันยอดเสนอราคาสูงสุด ผู้ชนะการประมูล หรือจำนวนเงินที่จะนำไปซื้อสิ่งของช่วยเหลือประชาชน โดยมีกำหนดสิ้นสุดการประมูลในเวลา 20.00 น. วันนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:55 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ปิดฉากรัก 10 ปี &#8220;มีอา ก็อธ&#8221; ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

ปิดฉากรัก 10 ปี “มีอา ก็อธ” ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา

หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ณวัฒน์ ซัดเดือด รัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ไปให้นิติหมู่บ้านแก้น้ำท่วม ข่าว

ณวัฒน์ เผยบ้านเสียหายเกือบ 10 ล้าน ซัดเดือดรัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ให้นิติแก้น้ำท่วม

1 นาที ที่แล้ว
นร. ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ข่าว

อาลัย นักเรียนม. 6 ประสบอุบัติเหตุดับ เพิ่งสอบติดม.ดัง ไม่ทันได้ทำตามฝัน

11 นาที ที่แล้ว
พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง ข่าวการเมือง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

15 นาที ที่แล้ว
สุดยอด! &quot;ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ&quot; ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026 ข่าว

สุดยอด! “ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ” ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026

22 นาที ที่แล้ว
ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด ข่าวอาชญากรรม

ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

34 นาที ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 10 ปี &#8220;มีอา ก็อธ&#8221; ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ บันเทิง

ปิดฉากรัก 10 ปี “มีอา ก็อธ” ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

43 นาที ที่แล้ว
แม่ภัทร ยอมรับหวั่นความปลอดภัย หลังแฉศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว ข่าว

แม่ภัทร หาคนปกป้องหลังล้มยักษ์ หวั่นไม่ปลอดภัย ถ้าวันไหนหายไปตามหาด้วย

48 นาที ที่แล้ว
หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา ข่าว

หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา

56 นาที ที่แล้ว
อ.ไม้ร่ม ปล่อยเพลงใหม่ ร่วมฉลอง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; โชว์ลีลาร็อก ก่อนใส่ท่อนว๊ากสุดมันส์ ข่าว

อ.ไม้ร่ม ปล่อยเพลงใหม่ ร่วมฉลอง “เนเน่ รอยัล” โชว์ลีลาร็อก ก่อนใส่ท่อนว๊ากสุดมันส์

56 นาที ที่แล้ว
อาลัย &quot;มาร์กาเร็ต แฮมิลตัน&quot; ผู้เขียนโค้ดพามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “มาร์กาเร็ต แฮมิลตัน” ผู้เขียนโค้ดพามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต อ้างสหรัฐฯ เรียกร้องไทย หยุดรุกล้ำอาณาเขต บริเวณแนวชายแดน ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต อ้างสหรัฐฯ เรียกร้องไทย หยุดรุกล้ำอาณาเขต บริเวณแนวชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สบส. บุกตรวจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี งามไส้! ผู้ป่วยตะโกนลั่น &quot;เขาซ่อนโซ่แล้ว&quot; ข่าว

สบส. บุกตรวจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี งามไส้! ผู้ป่วยตะโกนลั่น “เขาซ่อนโซ่แล้ว”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยบินทวงเงินถึงอินเดีย ช็อกผัวแต่งงาน 10 ปีมีลูก 3 คน สูญเงินกว่า 2.1 ล้าน ข่าว

สาวไทยบินทวงเงินถึงอินเดีย ช็อกความจริง ผัวแต่งงานแล้ว 10 ปี ลูก 3 คน สูญเงินกว่า 2.1 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสาเหตุเด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ชาวเน็ตโยงคัดค้านโรงงานขยะ-กลุ่มทุนจีน ข่าว

ลือสาเหตุเด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ชาวเน็ตโยงคัดค้านโรงงานขยะ-กลุ่มทุนจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ไอจิ แจงโต้ ปมจวกเทคบอลไทย เป็นความเข้าใจผิด ยันไม่ได้เหมารวมทีมชาติ ข่าวกีฬา

ผู้ว่าฯ ไอจิ แจงโต้ ปมจวกเทคบอลไทย เป็นความเข้าใจผิด ยันไม่ได้เหมารวมทีมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ วีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เส้นทางชีวิตโชกโชน ดีกรีมหาบัณฑิต ข่าว

ประวัติ วีระพันธ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เกษียณแล้ว ปมเซ็นย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นางงามวัย 22 ดวงซวย ถูกฟ้าผ่าดับสลดกลางสวนหลังบ้าน ข่าว

อาลัย นางงามวัย 22 ดวงซวย ถูกฟ้าผ่าดับสลดกลางสวนหลังบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดภาพ 8 ปีก่อน แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแส &#8216;กรรชัย&#8217; โอด หนึ่งวันพันเรื่อง ข่าว

ขุดภาพ 8 ปีก่อน แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแส ‘กรรชัย’ โอด หนึ่งวันพันเรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 8 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 100 บาท ทองแท่งขาย 65,850 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยทำเว็บพนันต่างประเทศได้ไหม? สรุปชัดใบอนุญาตต่างประเทศอย่างเดียวไม่พ้นผิด ข่าว

คนไทยทำเว็บพนันต่างประเทศได้ไหม? สรุปชัดใบอนุญาตต่างประเทศอย่างเดียวไม่พ้นผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสาร ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีชงย้าย นอภ.บ้านสร้าง ลงนามวันสุดท้ายก่อนเกษียณ ข่าว

เปิดเอกสาร ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีชงย้าย นอภ.บ้านสร้าง ลงนามวันสุดท้ายก่อนเกษียณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกทั้งลีก นักเบสบอลจิ๋ววัย 6 ขวบหลับไม่ตื่นดับปริศนา ชุมชนเคนทักกีระดมทุนช่วยเฉียดล้าน ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่หัวใจสลาย น้องเนเวน นักเบสบอลจิ๋ววัย 6 ขวบ จู่ๆ นอนหลับเสียชีวิตคาเตียง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักหัวหมอ อ้างเจอเส้นขนในจาน หวังกินฟรี สุดท้ายโป๊ะแตก กล้องวงจรปิดจับพิรุธเต็มตา ข่าว

คู่รักหัวหมอ อ้างเจอเส้นขนในจาน หวังกินฟรี สุดท้ายโป๊ะแตก เพราะกล้องวงจรปิด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.รวบ นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง ควงมีดบุกแทงเพื่อนนักเรียน ดับสลด 1 เจ็บอีก 7 ข่าว

ด่วน! ตร.รวบ นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง ควงมีดบุกแทงเพื่อนนักเรียน ดับสลด 1 เจ็บอีก 7

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธปท. แจ้งหยุดให้บริการระบบบาทเนต 16 ต.ค. 69 การเงิน

16 ต.ค.นี้ ธนาคาร กทม. หยุด Mobile Banking ใช้ได้ไหม โอนเงินอะไรไม่ได้บ้าง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปจนท.รถพยาบาล พูดแล้ว ปมแม่ภัทร ยันไม่ได้ทำร้าย รับมัดมือมัดขาจริงเพราะขัดขืน