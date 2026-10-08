พี่เต้ 007 เปิดประมูลกางเกงในใช้แล้ว เริ่ม 5,000 บาท หาเงินช่วยน้ำท่วม กทม.
เต้ มงคลกิตติ์ ประกาศเปิดประมูลกางเกงในที่เจ้าตัวยืนยันว่าใส่จริง ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท หวังนำเงินซื้อข้าว น้ำดื่ม และปลากระป๋อง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพฯ รอบสอง เปิดประมูลข้ามวัน ก่อนปิดคืนนี้ 2 ทุ่ม
วันที่ 8 ตุลาคม 2569 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ 007 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ประกาศเปิดประมูลกางเกงในใช้แล้วที่เจ้าตัวระบุว่าเคยสวมใส่จริง โดยตั้งราคาเริ่มต้น 5,000 บาท เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร
“พี่เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประมูล กางเกงใน ใช้แล้ว ใส่จริง พี่เต้007 เริ่มต้น 5,000 บาท ขึ้นไป จะนำเงินไปช่วยซื้อข้าว น้ำ ปลากระป๋อง อื่นๆ ช่วงน้ำท่วม กทม รอบ 2 นี้”
สำหรับการประมูล เปิดรับผู้สนใจตั้งแต่เวลา 19.26 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2569 และกำหนดปิดประมูลเวลา 20.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อผ่านไอดี ajtae007 เพื่อสอบถามและเสนอราคาได้
การเปิดประมูลครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากนายมงคลกิตติ์มีบทบาทในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าตัวพร้อมทีมงานเดินทางไปยังแฟลตคลองจั่น เขตบางกะปิ นำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
ก่อนหน้านี้ นายมงคลกิตติ์เคยประกาศจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปกลับ โดยสวมเพียงกางเกงในตัวเดียว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 เพื่อระดมเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด ภายใต้ชื่อกิจกรรม ONE MAN ON CHAOPHRAYA RIVER
สำหรับการประมูลกางเกงในครั้งล่าสุด ยังไม่มีข้อมูลยืนยันยอดเสนอราคาสูงสุด ผู้ชนะการประมูล หรือจำนวนเงินที่จะนำไปซื้อสิ่งของช่วยเหลือประชาชน โดยมีกำหนดสิ้นสุดการประมูลในเวลา 20.00 น. วันนี้
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