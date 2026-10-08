ฮุน มาเนต อ้างสหรัฐฯ เรียกร้องไทย หยุดรุกล้ำอาณาเขต บริเวณแนวชายแดน
“ฮุน มาเนต” นายกฯ กัมพูชา อ้างสหรัฐฯ เรียกร้องไทย หยุดสร้างความตึงเครียด หรือรุกล้ำอาณาเขต บริเวณแนวชายแดน กัมพูชา-ไทย
ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องให้ประเทศไทยยุติการกระทำที่อาจยกระดับความตึงเครียดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย หรือพฤติกรรมที่อาจรุกล้ำอาณาเขตของกัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อนำส่งสารจาก มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และแจ้งว่ารัฐบาลวอชิงตันได้เจรจากับทางการไทยในประเด็นนี้แล้ว
รัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันการสนับสนุนปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งกัมพูชาและไทยลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นสักขีพยาน ปฏิญญาฉบับนี้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการยุติข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติ เคารพกฎหมายระหว่างประเทศ และใช้กลไกทวิภาคีผ่านคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)
ส่วนแถลงการณ์ร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 เรียกร้องให้ JBC กลับมาสำรวจและปักปันเขตแดนอีกครั้งโดยเร็วที่สุด ฮุน มาเนต ระบุว่ากัมพูชาใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่สร้างความตึงเครียดมาตลอด พร้อมขอให้รัฐบาลวอชิงตันช่วยผลักดันกระบวนการนี้ โดยกล่าวว่า “ในเมื่อสหรัฐฯ มีส่วนช่วยในข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ เราจึงขอให้สหรัฐฯ ช่วยดูแลให้การสำรวจเขตแดนเกิดขึ้นจริง”
นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเรียกร้องให้ประชาชนอดทนรอกระบวนการทำงานผ่านกลไกพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเล โดยระบุว่าการแก้ไขข้อพิพาทต้องใช้เวลาผ่านช่องทางการทูต เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบ ฮุน มาเนต ยกกรณีรัสเซียและยูเครนเป็นตัวอย่างผลกระทบจากสงคราม และย้ำความสำคัญของข้อตกลงคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ว่า “หากไม่มีการระบุประเด็นนี้ไว้ กัมพูชาก็คงไม่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว”
รัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องต่อเนื่องให้จัดประชุม JBC วาระพิเศษ ฝ่ายไทยยืนยันความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ตกลงกันไว้ โดยย้ำว่าการสำรวจเขตแดนต้องอาศัยความไว้วางใจและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ล่าสุด สำนักเลขาธิการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ของสองประเทศจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่จุดผ่านแดนช่องจวม-ช่องสะงำ เมื่อวันที่ 29 กันยายน เพื่อหารือแนวทางสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ที่มา: Asian Speech
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