สบส. บุกตรวจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี งามไส้! ผู้ป่วยตะโกนลั่น “เขาซ่อนโซ่แล้ว”
สบส. บุกตรวจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี หลังเหยื่อแฉพฤติกรรมกลางโหนกระแส มีล่ามโซ่-ทารุณ งามไส้! ผู้ป่วยตะโกนลั่น “เขาซ่อนโซ่แล้ว”
สืบเนื่องจากกรณีมีผู้เสียหายออกมาแฉผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ว่ามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมทารุณกรรมผู้ป่วย
ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน นายพรเทพ ล้อมพรม ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สบส. และนายศุภชัย สิงโห ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 (ศบส.4) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี นำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลดังกล่าวทันที
จากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวพบว่าเป็นอาคาร 3 ชั้น ภายในห้องโถงมีเตียงผู้ป่วยเรียงรายหันเท้าชนกันประมาณ 15 เตียง และมีผู้ป่วยชายรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชพักอยู่ภายในอาคารรวมทั้งหมด 81 ราย โดยเจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบโซ่ล่ามขาหรือวัตถุที่เป็นโซ่บริเวณพื้นที่
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบใบอนุญาตพบว่าสถานที่ดังกล่าวขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุเพียง 9 รายเท่านั้น แต่กลับมารับดูแลผู้ป่วยจิตเวชถึง 81 รายโดยไม่มีจิตแพทย์หรือพยาบาลเฉพาะทางกำกับดูแล ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานญาติมารับตัวผู้ป่วยกลับในวันพรุ่งนี้ (8 ต.ค. 69)
ระหว่างที่กลุ่มผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ได้มีผู้ป่วยหลายรายส่งเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างห้องพัก โดยระบุว่า “ตนเองถูกจับขังและล่ามโซ่ไว้กับเตียงเพราะเคยพยายามหลบหนี บางวันยังถูกขังให้อดอาหารหลายวัน ไม่อยากอยู่ที่นี่และอยากให้ช่วยติดต่อครอบครัวมารับออกไป พร้อมทั้งยืนยันว่ามีการนำโซ่ตรวนออกไปเก็บซ่อนไว้ที่อื่นก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจะเดินทางมาถึง”
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