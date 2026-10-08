สบส. บุกตรวจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี งามไส้! ผู้ป่วยตะโกนลั่น “เขาซ่อนโซ่แล้ว”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 10:01 น.
สบส. บุกตรวจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี งามไส้! ผู้ป่วยตะโกนลั่น "เขาซ่อนโซ่แล้ว"
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส

สบส. บุกตรวจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี หลังเหยื่อแฉพฤติกรรมกลางโหนกระแส มีล่ามโซ่-ทารุณ งามไส้! ผู้ป่วยตะโกนลั่น “เขาซ่อนโซ่แล้ว”

สืบเนื่องจากกรณีมีผู้เสียหายออกมาแฉผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ว่ามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมทารุณกรรมผู้ป่วย

ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน นายพรเทพ ล้อมพรม ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สบส. และนายศุภชัย สิงโห ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 (ศบส.4) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี นำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลดังกล่าวทันที

โฆษณา

จากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวพบว่าเป็นอาคาร 3 ชั้น ภายในห้องโถงมีเตียงผู้ป่วยเรียงรายหันเท้าชนกันประมาณ 15 เตียง และมีผู้ป่วยชายรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชพักอยู่ภายในอาคารรวมทั้งหมด 81 ราย โดยเจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบโซ่ล่ามขาหรือวัตถุที่เป็นโซ่บริเวณพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบใบอนุญาตพบว่าสถานที่ดังกล่าวขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุเพียง 9 รายเท่านั้น แต่กลับมารับดูแลผู้ป่วยจิตเวชถึง 81 รายโดยไม่มีจิตแพทย์หรือพยาบาลเฉพาะทางกำกับดูแล ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานญาติมารับตัวผู้ป่วยกลับในวันพรุ่งนี้ (8 ต.ค. 69)

ระหว่างที่กลุ่มผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ได้มีผู้ป่วยหลายรายส่งเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างห้องพัก โดยระบุว่า “ตนเองถูกจับขังและล่ามโซ่ไว้กับเตียงเพราะเคยพยายามหลบหนี บางวันยังถูกขังให้อดอาหารหลายวัน ไม่อยากอยู่ที่นี่และอยากให้ช่วยติดต่อครอบครัวมารับออกไป พร้อมทั้งยืนยันว่ามีการนำโซ่ตรวนออกไปเก็บซ่อนไว้ที่อื่นก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจะเดินทางมาถึง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ข่าวสด, โหนกระแส

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 10:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ปิดฉากรัก 10 ปี &#8220;มีอา ก็อธ&#8221; ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

ปิดฉากรัก 10 ปี “มีอา ก็อธ” ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา

หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ณวัฒน์ ซัดเดือด รัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ไปให้นิติหมู่บ้านแก้น้ำท่วม ข่าว

ณวัฒน์ เผยบ้านเสียหายเกือบ 10 ล้าน ซัดเดือดรัฐบาลไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าไล่ให้นิติแก้น้ำท่วม

44 วินาที ที่แล้ว
นร. ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ข่าว

อาลัย นักเรียนม. 6 ประสบอุบัติเหตุดับ เพิ่งสอบติดม.ดัง ไม่ทันได้ทำตามฝัน

10 นาที ที่แล้ว
พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง ข่าวการเมือง

พลพีร์ รับชงย้าย นายอำเภอบ้านสร้างเอง ชี้ทำโซเชียลดี แต่หน้างานคนละเรื่อง

14 นาที ที่แล้ว
สุดยอด! &quot;ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ&quot; ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026 ข่าว

สุดยอด! “ด.ญ.ญาดา อาภาธีรญาณ” ผ่านคัดเลือก Fast Track รอบ 2 YG Audition 2026

21 นาที ที่แล้ว
ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด ข่าวอาชญากรรม

ตร.ไซเบอร์เตือน มิจฉาชีพขอถ่ายบัตร ปชช.-สแกนหน้า อ้างแจกของช่วยน้ำท่วม อย่าให้เด็ดขาด

33 นาที ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 10 ปี &#8220;มีอา ก็อธ&#8221; ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ บันเทิง

ปิดฉากรัก 10 ปี “มีอา ก็อธ” ฟ้องหย่า พระเอก Transformers พร้อมขอสิทธิเลี้ยงดูลูกสาววัย 4 ขวบ

42 นาที ที่แล้ว
แม่ภัทร ยอมรับหวั่นความปลอดภัย หลังแฉศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว ข่าว

แม่ภัทร หาคนปกป้องหลังล้มยักษ์ หวั่นไม่ปลอดภัย ถ้าวันไหนหายไปตามหาด้วย

47 นาที ที่แล้ว
หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา ข่าว

หนุ่มไทย เล่านาทีชีวิต บนฟลายดูไบ จังหวะเครื่องดิ่ง 2 รอบ-จี้ห้องนักบินกลางเวหา

56 นาที ที่แล้ว
อาลัย &quot;มาร์กาเร็ต แฮมิลตัน&quot; ผู้เขียนโค้ดพามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “มาร์กาเร็ต แฮมิลตัน” ผู้เขียนโค้ดพามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เต้ 007 เปิดประมูลกางเกงในใช้แล้ว เริ่ม 5,000 บาท หาเงินช่วยน้ำท่วม กทม. ข่าว

พี่เต้ 007 เปิดประมูลกางเกงในใช้แล้ว เริ่ม 5,000 บาท หาเงินช่วยน้ำท่วม กทม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จนท.รถพยาบาล พูดแล้ว ปมแม่ภัทร ยันไม่ได้ทำร้าย รับมัดมือมัดขาจริงเพราะขัดขืน ข่าว

จนท.รถพยาบาล พูดแล้ว ปมแม่ภัทร ยันไม่ได้ทำร้าย รับมัดมือมัดขาจริงเพราะขัดขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยบินทวงเงินถึงอินเดีย ช็อกผัวแต่งงาน 10 ปีมีลูก 3 คน สูญเงินกว่า 2.1 ล้าน ข่าว

สาวไทยบินทวงเงินถึงอินเดีย ช็อกความจริง ผัวแต่งงานแล้ว 10 ปี ลูก 3 คน สูญเงินกว่า 2.1 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสาเหตุเด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ชาวเน็ตโยงคัดค้านโรงงานขยะ-กลุ่มทุนจีน ข่าว

ลือสาเหตุเด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ชาวเน็ตโยงคัดค้านโรงงานขยะ-กลุ่มทุนจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ไอจิ แจงโต้ ปมจวกเทคบอลไทย เป็นความเข้าใจผิด ยันไม่ได้เหมารวมทีมชาติ ข่าวกีฬา

ผู้ว่าฯ ไอจิ แจงโต้ ปมจวกเทคบอลไทย เป็นความเข้าใจผิด ยันไม่ได้เหมารวมทีมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ วีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เส้นทางชีวิตโชกโชน ดีกรีมหาบัณฑิต ข่าว

ประวัติ วีระพันธ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เกษียณแล้ว ปมเซ็นย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นางงามวัย 22 ดวงซวย ถูกฟ้าผ่าดับสลดกลางสวนหลังบ้าน ข่าว

อาลัย นางงามวัย 22 ดวงซวย ถูกฟ้าผ่าดับสลดกลางสวนหลังบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดภาพ 8 ปีก่อน แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแส &#8216;กรรชัย&#8217; โอด หนึ่งวันพันเรื่อง ข่าว

ขุดภาพ 8 ปีก่อน แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแส ‘กรรชัย’ โอด หนึ่งวันพันเรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 8 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 100 บาท ทองแท่งขาย 65,850 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยทำเว็บพนันต่างประเทศได้ไหม? สรุปชัดใบอนุญาตต่างประเทศอย่างเดียวไม่พ้นผิด ข่าว

คนไทยทำเว็บพนันต่างประเทศได้ไหม? สรุปชัดใบอนุญาตต่างประเทศอย่างเดียวไม่พ้นผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสาร ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีชงย้าย นอภ.บ้านสร้าง ลงนามวันสุดท้ายก่อนเกษียณ ข่าว

เปิดเอกสาร ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีชงย้าย นอภ.บ้านสร้าง ลงนามวันสุดท้ายก่อนเกษียณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกทั้งลีก นักเบสบอลจิ๋ววัย 6 ขวบหลับไม่ตื่นดับปริศนา ชุมชนเคนทักกีระดมทุนช่วยเฉียดล้าน ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่หัวใจสลาย น้องเนเวน นักเบสบอลจิ๋ววัย 6 ขวบ จู่ๆ นอนหลับเสียชีวิตคาเตียง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักหัวหมอ อ้างเจอเส้นขนในจาน หวังกินฟรี สุดท้ายโป๊ะแตก กล้องวงจรปิดจับพิรุธเต็มตา ข่าว

คู่รักหัวหมอ อ้างเจอเส้นขนในจาน หวังกินฟรี สุดท้ายโป๊ะแตก เพราะกล้องวงจรปิด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.รวบ นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง ควงมีดบุกแทงเพื่อนนักเรียน ดับสลด 1 เจ็บอีก 7 ข่าว

ด่วน! ตร.รวบ นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง ควงมีดบุกแทงเพื่อนนักเรียน ดับสลด 1 เจ็บอีก 7

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธปท. แจ้งหยุดให้บริการระบบบาทเนต 16 ต.ค. 69 การเงิน

16 ต.ค.นี้ ธนาคาร กทม. หยุด Mobile Banking ใช้ได้ไหม โอนเงินอะไรไม่ได้บ้าง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด แอมเบอร์ เฮิร์ด ใช้ชีวิตเรียบง่ายในสเปน ข่าวต่างประเทศ

เปิดชีวิตปัจจุบัน นางเอกดัง หลังแพ้คดี จนต้องระเห็ดย้ายประเทศ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสาเหตุ แม่ภัทร ไม่บอกออกโหนกระแส 8 ปีก่อน ยอมรับไม่มีรายได้ หลังออกจากศูนย์ฯ