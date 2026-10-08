สาเหตุ แม่ภัทร ไม่บอกออกโหนกระแส 8 ปีก่อน ยอมรับไม่มีรายได้ หลังออกจากศูนย์ฯ
แม่ภัทร ดีใจได้ช่วยคนออกจากสถานที่โหดร้าย แจงปมไม่พูดเรื่องเคยออกโหนกระแส 8 ปีก่อน อัปเดตชีวิตไม่มีรายได้ เดินหน้าขายทุเรียนสู้ต่อไป
จากกรณี แม่ภัทร หนึ่งในผู้ที่เคยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงของป้าแมวเป็เวลา 2 ปีกว่า ร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสอ้างถูกลูกชายแท้ ๆ พาไปขังไว้ที่เนิร์สซิ่งโฮม มีสภาพหดหู่ เตียงนอนล้อมไปด้วยกรงเหล็กคล้ายกรงหมา ซ้ำยังให้ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในถังผงซักฟอก ล่าสุด อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการ เนื่องจากปล่อยให้มีการกระทําหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย โดยไม่อนุญาตให้กลับมาดำเนินกิจการอีก
หลังได้ข้อสรุปในรายการโหนกระแส แม่ภัทรถึงกับปล่อยโฮออกมากลางรายการโหนกระแส ก่อนจะยกมือไหว้ขอบคุณที่สถานที่ดังกล่าวถูกปิดลงแล้ว ตนดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ๆ ที่อยู่ในนั้น จากนั้นในช่วงท้ายรายการแม่ภัทรและลูกชายพูดคุยและเคลียร์ปัญหากันทั้งหมด
ล่าสุด แม่ภัทร ไลฟ์สดผ่านติ๊กต็อกเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. หลังจากมรสุมชีวิตผ่านไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจ ขอให้ชีวิตต่อจากนี้ของแม่ภัทรมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา แม่ภัทรจึงตอบกลับไปว่า “ขอบคุณค่ะ วันนี้เจอเรื่องดี ๆ แล้วได้ช่วยคนในนั้นออกมา สถานที่โหดร้ายแบบนั้น”
ส่วนกรณีที่ตนและลูกสาวเคยออกรายการโหนกระแสเมื่อปี 2561 จากกรณีดราม่า “อู่โหด! ต่อยลูกค้าผู้หญิง กรีดรถ หลังถูกโวยซ่อมรถไม่เสร็จ” ชาวเน็ตบางกลุ่มสงสัยว่าทำไมตนไม่เคยพูดเรื่องที่เคยออกรายการเมื่อ 8 ปีก่อน ฝั่งแม่ภัทรขออธิบายว่า “บางคอมเมนต์ก็ว่าแม่ ก่อนหน้านี้ไปออกโหนกระแสก็ไม่ยอมเปิดเผยว่าออกรายการโหนกระแส มันเป็นเรื่องที่มันหลุดจากความคิดเรา ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเลย
เรื่องที่ดีใจก็คือได้ช่วยคนแล้ว ส่วนเรื่องแรงกดดันเนี่ยสบายมาก ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง”
จากนั้น แม่ภัทรอัปเดตชีวิตกลังออกจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เล่าว่า “แม่ขายทุเรียน มันไม่มีรายได้ เราออกมาแล้วก็ต้องมาต่อสู้”
@pimyada_bew #บิวตี้ทันข่าว ♬ เสียงต้นฉบับ – บิวตี้ทันข่าวPimyada_bew
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