ลือสาเหตุเด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ชาวเน็ตโยงคัดค้านโรงงานขยะ-กลุ่มทุนจีน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:47 น.
ลือสาเหตุเด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ชาวเน็ตโยงคัดค้านโรงงานขยะ-กลุ่มทุนจีน

ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดอีกมุมปมย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง อ้างชาวเน็ตแฉอาจเกี่ยวกับการคัดค้านสร้างโรงงานขยะ พร้อมโยงอดีตผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี หลังพบลงนามเสนอให้ย้ายก่อนเกษียณ

วันที่ 8 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดเผยกระแสข่าวลือเกี่ยวกับสาเหตุที่ นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการที่ส่วนกลาง โดยอ้างข้อมูลจากชาวเน็ตว่า อาจมีเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับการคัดค้านก่อสร้างโรงงานขยะในจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ใช่เพียงปัญหาการช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำท่วมตามที่เป็นข่าว

ซ้อเปาระบุว่า นายอำเภอบ้านสร้างมีบทบาทสำคัญในการร่วมคัดค้านการสร้างโรงงานขยะ พร้อมเผยความคิดเห็นของชาวเน็ตที่อ้างว่า ประชาชนในพื้นที่ปราจีนบุรีพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ โดยนายเสฏฐวุฒิเป็นผู้คัดค้านโครงการ และไม่ได้ไปร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

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ลือเด้งนายอำเภอบ้านสร้าง
ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

อีกโพสต์หนึ่ง ซ้อเปากล่าวอ้างว่า นายอำเภอบ้านสร้างถูกสั่งย้ายเพราะคัดค้านการสร้างโรงงานขยะ พร้อมพาดพิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกับกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน ร

วมถึงกล่าวอ้างว่าอดีตผู้ว่าฯ เคยเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานขยะที่อำเภอกบินทร์บุรีด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงความเกี่ยวข้องกับการย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม มีการเปิดเผยหนังสือราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2569 เรื่อง ขอให้พิจารณาย้ายข้าราชการ ซึ่งลงนามโดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ

หนังสือระบุว่า นายเสฏฐวุฒิไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุอุทกภัย ส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดไม่มีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้กรมการปกครองพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกจังหวัดปราจีนบุรี

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ลือสาเหตุนายอำเภอบ้านสร้างโดนปลดเพราะขวางสร้างโรงงานขยะ
ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ต่อมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามคำสั่งกรมการปกครองที่ 2871/2569 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ให้นายเสฏฐวุฒิไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 รวมระยะเวลา 30 วัน โดยคำสั่งระบุเหตุผลว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

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ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวระหว่างประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ว่าได้รับรายงานถึงปัญหาการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้าง ทั้งเรื่องการประสานงานช่วยเหลือประชาชน การส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ และการอพยพผู้ประสบภัย พร้อมสั่งให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และวินัย

ประวัติ ‘เสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ’ นายอำเภอบ้านสร้าง ถูกสั่งช่วยราชการ หลังนายกฯ เดือดปมน้ำท่วม

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อย่างไรก็ตาม หลังข่าวคำสั่งย้ายเผยแพร่ออกไป ประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจนายเสฏฐวุฒิ โดยยืนยันว่าเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแจกถุงยังชีพ การขนย้ายสิ่งของ และการช่วยอพยพประชาชน จึงตั้งคำถามถึงเหตุผลของคำสั่งย้ายครั้งนี้

นายเสฏฐวุฒิให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า น้อมรับคำสั่งผู้บังคับบัญชา ยืนยันว่าที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้ว และไม่กังวลหากมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมระบุว่าสามารถตรวจสอบผลการทำงานย้อนหลังได้

สำหรับนายเสฏฐวุฒิ เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนย้ายมารักษาการนายอำเภอบ้านสร้างตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มากกว่า 4 ปี ก่อนมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ส่วนกลาง

ส่วนกระแสข่าวเรื่องการคัดค้านโรงงานขยะที่ซ้อเปาหยิบยกขึ้นมา ยังไม่มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ยืนยันว่าเป็นสาเหตุของคำสั่งย้าย รวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างโครงการโรงงานขยะกับการเสนอให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:47 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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