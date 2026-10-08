ขุดภาพ 8 ปีก่อน แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแส ‘กรรชัย’ โอด หนึ่งวันพันเรื่อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:22 น.
ขุดภาพ 8 ปีก่อน แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแส ‘กรรชัย’ โอด หนึ่งวันพันเรื่อง

หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพอดีต แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแสเมื่อ 8 ปีก่อน คดีอู่ซ่อมรถทำร้ายร่างกาย ลั่น หนึ่งวันพันเรื่อง

จากกรณีดราม่าครอบครัวของ “แม่ภัทร” ที่ออกมาร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสอ้างว่า “เบนซ์” ลูกชายแท้ ๆ หวังฮุบกิจการโรงงาน ถึงขั้นจ้างคนมาอุ้มตนเองไปขังไว้ที่เนิร์สซิ่งโฮมในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า 2 ปี ซ้ำยังทิ้งให้ทนทุกข์โดนขังในเตียงกรงเหล็กคล้ายกรงหมา

ด้านลูกชายได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ยืนยันว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าสถานที่ดังกล่าวมีสภาพเลวร้ายเช่นนั้น อ้างว่า “บีม” น้องสาวต่างหากที่เป็นคนจัดการนำแม่ไปฝากไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้

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ล่าสุดเรื่องราวมีมุมพีคที่ทำเอาคนทั้งประเทศต้องร้องอุ๊ย เพราะพิธีกรโหนกระแส “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ออกมาโพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย เผยให้เห็นภาพในอดีตของแม่ภัทรและลูกสาว เคยเดินทางมานั่งแท่นแขกรับเชิญในรายการโหนกระแสมาแล้วเมื่อ 8 ปีก่อน (ปี 2018)

ในครั้งนั้น ทั้งคู่มาออกรายการจากกรณีดราม่า “อู่โหด! ต่อยลูกค้าผู้หญิง กรีดรถ หลังถูกโวยซ่อมรถไม่เสร็จ” โดย หนุ่ม กรรชัย ได้เขียนแคปชันประกอบภาพระบุว่า “หนึ่งวันพันเรื่องของจริง พึ่งรู้ว่าแม่ภัทรกับลูกบีม เคยมาออกโหนแล้ว เมื่อ 8 ปีก่อน (2018) อืมมม”

หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพ 8 ปีก่อน แม่ภัทร-ลูกบีม เคยออกโหนกระแสภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย

ความคืบหน้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิง “โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม” จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า ทางศูนย์เปลี่ยนแปลงและปรับสภาพพื้นที่ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต มีการขึงลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบประตู เพดาน และหลังคาโดยรอบพื้นที่ให้บริการ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการดัดแปลงเตียงของผู้ป่วย โดยเพิ่มโครงเหล็กลักษณะคล้ายกรงขังเพื่อครอบปิดผู้ป่วยไว้อีกชั้นหนึ่ง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:22 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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