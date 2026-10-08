ผู้ว่าฯ ไอจิ แจงโต้ ปมจวกเทคบอลไทย เป็นความเข้าใจผิด ยันไม่ได้เหมารวมทีมชาติ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:31 น.
ผู้ว่าฯ ไอจิ แจงโต้ ปมจวกเทคบอลไทย เป็นความเข้าใจผิด ยันไม่ได้เหมารวมทีมชาติ

ผู้ว่าฯ ไอจิ โพสต์แจงโต้ ปมจวกเทคบอลไทย รีวิวอาหารน้อย เป็นความเข้าใจผิด ไม่ได้บอกว่าไม่อยากให้มา ยันไม่ได้เหมารวมทีมชาติ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ฮิเดอากิ โอมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ได้โพสต์ข้อความผ่าน X ชี้แจงกรณีที่ได้มีการแถลงพาดพิงถึงทีมเทคบอลทีมชาติไทยที่ได้มีการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับอาหารว่ามมีปริมาณน้อยเกินไป โดยระบุว่าเป็นกระทำเพื่อหวังยอดวิวหรือไม่ ก่อนที่จะกล่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า “คนแบบนี้ไม่อยากให้มาที่นี่ตั้งแต่แรก”

ฮิเดอากิ ระบุว่า “ในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ มีรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผมพูดพาดพิงถึงทีมชาติไทยว่า “ไม่อยากให้มา”

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ความจริงแล้วในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ ผมพูดว่า “เรื่องอาหารกลางวันใกล้สนามแข่งเทคบอล ที่มีคนบอกว่ามีอาหารให้แค่นี้ ผมว่ามันเกินไปหน่อย ทำแบบนี้มันเกินไป ตอนนั้นผมคิดเลยว่าผู้จัดการทีมและโค้ชของทัพนักกีฬาไทยมาทำอะไรที่นี่กันแน่ พวกเขาตั้งใจมาถ่ายคลิปเรียกยอดวิวแบบนี้หรือ”

จากนั้นผมจึงพูดต่อว่า “ตอนนั้นผมคิดจริงๆ ว่าไม่อยากให้คนแบบนี้มาเลย แต่เนื่องจากเป็นเรื่องนอกเหนือความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เราจึงเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้” ผมไม่ได้พูดในทำนองว่า “ไม่อยากให้มา” เพื่อเหมารวมถึงทีมชาติไทยแต่อย่างใด ผมได้ประท้วงอย่างจริงจังและเรียกร้องให้แก้ไขบทความที่มีเนื้อหาบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงแล้ว”

โพสต์ชี้แจงจากผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
X/ @ohmura_hideaki

จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีผู้ใช้บัญชี X ชาวไทยรายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอที่ ฮิเดอากิ โอมูระ ได้แถลงต่อสื่อไปก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วงหนึ่ง ฮิเดอากิ ได้กล่าวว่า “…ตอนนั้นผมคิดเลยว่าผู้จัดการทีมและโค้ชของทัพนักกีฬาไทยมาทำอะไรที่นี่กันแน่ พวกเขาตั้งใจมาถ่ายคลิปเรียกยอดวิวแบบนี้หรือ พูดตามตรงนะ ถ้าพูดไปมากกว่านี้อาจจะไม่ดี แต่ตอนนั้นผมคิดจริงๆ ว่าไม่อยากให้คนแบบนี้มาเลย…”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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