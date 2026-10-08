อาลัย นางงามวัย 22 ดวงซวย ถูกฟ้าผ่าดับสลดกลางสวนหลังบ้าน
อาลัย นางงามบราซิล คุณแม่ลูกอ่อน วัย 22 ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตหลังบ้านในวันรวมญาติ ขณะยืนหวีผมให้หลานสาวใต้ต้นไม้ในสวน ท่ามกลางฝนปรอย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศมีรายงานข่าวการเสียชีวิตของ อานา เบอาตรีซ อาเราฌู เฟร์เรรา (Ana Beatriz Araújo Ferreira) อดีตนางงามโรดิโอและนักศึกษากายภาพบำบัดวัย 22 ปี เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ขณะหวีผมให้หลานสาวที่สวนหลังบ้านแม่ ก่อนถูกฟ้าผ่าลงมาอย่างจัง
เหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมารวมตัวรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศฟ้าครึ้ม และมีฝนปรอยตลอดเวลา
ก่อนเกิดเหตุ อดีตนางงามวัย 22 เพิ่งอาบน้ำให้ลูกชายตัวน้อยวัย 5 ขวบเสร็จ จากนั้นเธอก็เดินไปตรงบริเวณจุดซักล้างของบ้าน ซึ่งบริเวณนั้นจะอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ที่แม่ของเธอปลูกเอาไว้ ขณะที่ “อานา เบอาตรีซ อาเราฌู เฟร์เรรา” กำลังหวีผมให้หลานสาว ฟ้าก็ผ่าลงมาตรงกลางระหว่างหลานสาว และ “อานา เบอาตรีซ อาเราฌู เฟร์เรรา” อย่างจัง จนหลานสาวหมดสติในทันที ต่อมาหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็มีอาการดีขึ้น และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันถัดมา
สำหรับตัวของ “อานา เบอาตรีซ อาเราฌู เฟร์เรรา” นั้น หลังถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้ว แพทย์ตรวจพบว่า เธอเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างทางขณะเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านออกไปประมาณ 230 กิโลเมตร และเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนร่วมชั้น รวมถึงแฟนนางงามที่เคยเชียร์เธอด้วย
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