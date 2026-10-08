เปิดเอกสาร ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีชงย้าย นอภ.บ้านสร้าง ลงนามวันสุดท้ายก่อนเกษียณ
เปิดเอกสารด่วนที่สุด ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีชงย้าย “นายอำเภอบ้านสร้าง” ออกนอกพื้นที่ ลงนามวันสุดท้ายก่อนเกษียณ ก่อนกรมการปกครองสั่งเด้งช่วยราชการ 30 วัน
จากกรณีกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปช่วยราชการที่ส่วนกลาง ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่ ล่าสุดมีการเผยแพร่เอกสารราชการที่เป็นจุดตั้งต้นของเรื่อง เป็นหนังสือชั้นความเร็ว “ด่วนที่สุด” จากศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2569 เรื่อง ขอให้พิจารณาย้ายข้าราชการ เรียนถึงอธิบดีกรมการปกครอง
เนื้อหาในหนังสือระบุว่า จังหวัดปราจีนบุรีเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2569 เป็นต้นมา ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการอำเภอตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีหน้าที่บริหารจัดการเหตุสาธารณภัยภายในเขตอำเภอ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายเสฏฐวุฒิไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย ส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงขอให้กรมการปกครองพิจารณาให้ไปดำรงตำแหน่งนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้ลงนามคือนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในขณะนั้น
จุดที่ถูกพูดถึงมากคือวันที่ลงนาม เนื่องจากวันที่ 30 กันยายนเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการก่อนเกษียณอายุ ผู้เสนอให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างตามหนังสือฉบับนี้จึงไม่ใช่นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะที่คำสั่งให้ไปช่วยราชการส่วนกลางนั้นลงนามโดยอธิบดีกรมการปกครอง
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองที่ 2871/2569 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นายเสฏฐวุฒิไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่วิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 รวม 30 วัน โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และไม่ได้ระบุว่าเป็นคำสั่งลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด
เดลินิวส์รายงานว่า ขณะนี้ยังไม่มีผลการตรวจสอบหรือคำวินิจฉัยที่ยืนยันว่านายอำเภอบ้านสร้างกระทำผิดทางวินัย ประเด็นทั้งหมดจึงยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ต้องติดตามว่าหลังครบกำหนด 30 วันจะมีคำสั่งหรือผลตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างไร
ด้านนายเสฏฐวุฒิให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่ตนคิดว่าสามารถทำได้ พร้อมระบุว่าไม่กังวลต่อการถูกตรวจสอบ
สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ อำเภอบ้านสร้างเป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัด โดยน้ำท่วมครอบคลุมทั้ง 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนทั้งบ้านเรือนและเส้นทางสัญจร ขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต้องอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่ และก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาตำหนิการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้างต่อสาธารณะด้วย
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