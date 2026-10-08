คนไทยทำเว็บพนันต่างประเทศได้ไหม? สรุปชัดใบอนุญาตต่างประเทศอย่างเดียวไม่พ้นผิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:05 น.
คนไทยทำเว็บพนันต่างประเทศได้ไหม? สรุปชัดใบอนุญาตต่างประเทศอย่างเดียวไม่พ้นผิด

ไขข้อสงสัยคนไทยทำเว็บพนันต่างประเทศผิดกฎหมายไหม หลังกระทรวงยุติธรรมเผยมีใบอนุญาตต่างชาติอย่างเดียวไม่พอรอดตัว เผยเตรียมใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 5 และ 6 เอาผิดหากพบการกระทำหรือผลเกิดในราชอาณาจักร

ล่าสุด กระทรวงยุติธรรมออกมาชี้แจงว่า ข้อความในลักษณะนี้เป็น ข่าวบิดเบือน เพราะการที่ธุรกิจตั้งอยู่ต่างประเทศหรือได้รับใบอนุญาตจากต่างประเทศ ไม่ได้หมายความว่าจะหลุดพ้นจากการบังคับใช้กฎหมายไทยโดยอัตโนมัติ

หัวใจสำคัญอยู่ที่ว่า การกระทำเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากน้อยเพียงใด

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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 กำหนดหลักว่า ผู้ที่กระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายไทย

ส่วนมาตรา 5 ขยายหลักไปถึงกรณีที่การกระทำเพียงบางส่วนเกิดขึ้นในประเทศไทย หรือแม้ลงมือจากต่างประเทศ แต่ผลของการกระทำเกิดขึ้นในไทยตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กฎหมายอาจถือว่าความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรได้

มาตรา 6 ยังครอบคลุมถึงกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นหรือถือว่าเกิดขึ้นในประเทศไทย แม้ผู้เป็นตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทำความผิดบางคนจะลงมือจากต่างประเทศ ก็อาจถือว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำความผิดในราชอาณาจักรเช่นกัน

หมายความว่า การนำบริษัทไปจดทะเบียนในประเทศที่อนุญาตให้ทำธุรกิจการพนัน หรือการตั้งเซิร์ฟเวอร์และสำนักงานไว้นอกประเทศไทย ไม่ใช่เงื่อนไขเดียวที่ใช้ตัดสินว่าเจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องจะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

หากข้อเท็จจริงพบว่าการดำเนินงานบางส่วนเกิดในไทย มีผู้ร่วมกระทำในไทย หรือมีลักษณะที่ทำให้ความผิดตามกฎหมายเกิดหรือถือว่าเกิดขึ้นในประเทศไทย เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณากฎหมายไทยประกอบได้

นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังต้องพิจารณา พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งกำหนดความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนัน การเข้าเล่น รวมถึงการประกาศ โฆษณา หรือชักชวนผู้อื่นให้เข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยตรงและโดยอ้อม

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เว็บพนันต่างประเทศผิดกฎหมายไหม
กระทรวงยุติธรรม
มาตรา 12 ของกฎหมายฉบับนี้กำหนดความรับผิดไว้ทั้งผู้จัดให้มีการเล่น ผู้ช่วยโฆษณาหรือชักชวน และผู้เข้าเล่นพนันในกรณีที่เข้าข่ายตามกฎหมาย

ดังนั้น คำถามว่า “ถ้าคนไทยไปเปิดเว็บพนันในประเทศที่การพนันถูกกฎหมาย จะทำได้หรือไม่” จึงไม่มีคำตอบว่า “ได้แน่นอน” เพียงเพราะได้รับใบอนุญาตจากประเทศนั้น

ในทางกลับกัน คำชี้แจงของกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้ระบุว่า คนไทยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันซึ่งดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายในต่างประเทศ จะมีความผิดตามกฎหมายไทยทุกกรณี

สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือ เว็บพนันดำเนินกิจกรรมอะไร อยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง มีการกระทำส่วนใดเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่ และผลของการกระทำเข้าหลักที่กฎหมายไทยถือว่าเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรือไม่

กระทรวงยุติธรรมจึงสรุปว่า ไม่สามารถนำข้อเท็จจริงเพียงว่า “ได้รับอนุญาตจากต่างประเทศ” มาใช้ยืนยันว่าบุคคลนั้นไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายไทยได้ การพิจารณาความรับผิดต้องดูข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 09:05 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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