GISTDA เผยสาเหตุ เขื่อนป่าสักฯ น้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียว หลังน้ำเพิ่มเกือบเต็มความจุ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 17:54 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 17:54 น.
GISTDA เผยสาเหตุ เขื่อนป่าสักฯ น้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียว หลังน้ำเพิ่มเกือบเต็มความจุ

GISTDA เผยสาเหตุ เขื่อนป่าสักฯ น้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียว หลังน้ำเพิ่มเกือบเต็มความจุ เผยเกิดจากฝนชะล้างปุ๋ยเกษตรลงเขื่อน

7 ตุลาคม 2569 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเห็นน้ำเปลี่ยนเป็นเป็นสีเขียว พร้อมอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์นี้

GISTDA ระบุว่า ภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน โดยกรณีของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบภาพจากดาวเทียม Sentinel-2C วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 กับ Landsat-8 วันที่ 1 ตุลาคม 2569 พบการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างเห็นได้ชัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

โฆษณา
ภาพดาวเทียม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียว
FB/ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อน (ซ้ายมือ) และหลังสถานการณ์ (ขวามือ) จากภาพแสดงถึงปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อน

ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคม 2569 ปรากฎสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียว เนื่องจาก พื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักฯ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก เมื่อเกิดฝนตก น้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่ดังกล่าว จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และอินทรียวัตถุต่างๆ ลงสู่เขื่อน

โดยหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณมาก ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว (Algae bloom) ทำให้เกิดเป็นปรากฎการณ์น้ำเขียวในเขื่อนฯ ดังที่เราเห็นในภาพ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 17:54 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 17:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฮลิคอปเตอร์ตกคร่าชีวิตมหาเศรษฐีซิมบับเวและภรรยา

สลด มหาเศรษฐีเฮลิคอปเตอร์ตก ไฟคลอกดับยกลำ หดหู่ศพไร้หัว ทิ้งร่างข้ามคืนสัตว์ป่ากัดกิน

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
รู้จัก &quot;คูราเซา&quot; อยู่ที่ไหน ประเทศเล็กในแคริบเบียนที่มีสถานะไม่เหมือนใคร

รู้จัก “คูราเซา” อยู่ที่ไหน ประเทศเล็กในแคริบเบียนที่มีสถานะไม่เหมือนใคร

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
ผลหวยลาว 7 ต.ค. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติย้อนหลังงวดวันพุธ-เลขนามสัตว์

ผลหวยลาว 7 ต.ค. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติย้อนหลังงวดวันพุธ-เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
ทัวร์ลงย้อนศร ผู้ว่าฯ ไอจิ โดนคนในชาติติงยับ ปมไล่ทีมเทคบอลไทย ชี้เป็นถึงผู้นำองค์กรไม่ควรหลุดคำนี้

ทัวร์ลงย้อนศร ผู้ว่าฯ ไอจิ โดนคนในชาติติงยับ ปมไล่ทีมเทคบอลไทย ชี้เป็นถึงผู้นำองค์กรไม่ควรหลุดคำนี้

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เฮลิคอปเตอร์ตกคร่าชีวิตมหาเศรษฐีซิมบับเวและภรรยา ข่าวต่างประเทศ

สลด มหาเศรษฐีเฮลิคอปเตอร์ตก ไฟคลอกดับยกลำ หดหู่ศพไร้หัว ทิ้งร่างข้ามคืนสัตว์ป่ากัดกิน

2 นาที ที่แล้ว
รู้จัก &quot;คูราเซา&quot; อยู่ที่ไหน ประเทศเล็กในแคริบเบียนที่มีสถานะไม่เหมือนใคร ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก “คูราเซา” อยู่ที่ไหน ประเทศเล็กในแคริบเบียนที่มีสถานะไม่เหมือนใคร

52 นาที ที่แล้ว
เจ้าตัวยังสบายดี &quot;มาลี โสเจียตา&quot; โต้ชาวเน็ตเขมร กุข่าวเสียชีวิต ลั่นระวังจะเป็นเปรต ข่าวต่างประเทศ

“มาลี โสเจียตา” ยังไม่ตาย โต้ชาวเน็ตเขมร กุข่าวเสียชีวิต ลั่นระวังจะเป็นเปรต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรสแมรี่ นักร้องยุค 90 โพสต์ขอความช่วยเหลือ เจอมรสุมหนี้สิน หาเงินรักษาลูก บันเทิง

นักร้องยุค 90 ตรอมใจ ลงทุนสาหัส-แบกหนี้ หาเงินรักษาลูกป่วย หวั่นนอนข้างถนน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาววัย 26 ปี ขอส่งพลังบวกให้คนอื่น ลั่น &quot;อย่ายอมแพ้&quot; แม้ตัวเองป่วยโรคไม่มีทางรักษา ข่าว

สาววัย 26 ปี ขอส่งพลังบวกให้คนอื่น แม้ตัวเองป่วยโรคไม่มีทางรักษา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำตอบ ผอ.ศบส.5 รับเห็นกรงเขียว อ้างใช้ชั่วคราว กรรชัยสวน อนุญาตขังคนได้ด้วยหรือ? ข่าว

เปิดคำตอบ ผอ.ศบส.5 รับเห็นกรงเขียว อ้างใช้ชั่วคราว กรรชัยสวน อนุญาตขังคนได้ด้วยหรือ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลังการ! ทีมกระโดดร่ม พาธงชาติไทยผืนยักษ์ โบกสะบัดเหนือพัทยา จ่อลุ้นสถิติโลก ข่าว

อลังการ! ทีมกระโดดร่ม พาธงชาติไทยผืนยักษ์ โบกสะบัดเหนือพัทยา จ่อลุ้นสถิติโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวียดนามอดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม วอลเลย์บอล

เวียดนาม อดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านโวย เด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ทั้งที่เห็นลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต่อเนื่อง ข่าว

ย้ายค้านสายตา เด้ง นายอำเภอบ้านสร้าง ช่วยราชการ ปมแก้น้ำท่วม ชาวบ้านแห่เซฟ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ ข่าว

อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สบส. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว ข่าว

สั่งแบล็กลิสต์ “ป้าแมว” เพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ห้ามกลับมาเปิดอีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก่งมาก! &quot;น้องแพรว&quot; ลูกสาวแม่ตุ๊ก สอบติดทันตแพทย์ มหาลัยดัง ถึงกับเฮลั่นบ้าน บันเทิง

เก่งมาก! “น้องแพรว” ลูกสาวแม่ตุ๊ก สอบติดทันตแพทย์ มหาลัยดัง ถึงกับเฮลั่นบ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก เครื่องบินซาฟารีชนม้าลายกลางรันเวย์ ล้อลงจอดขัดข้อง 30 ชีวิตรอดปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินซาฟารี ชนม้าลาย กลางรันเวย์ ล้อลงจอดขัดข้อง 30 ชีวิตหวิดดับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศบส.5 คือใคร? สรุปหน้าที่หน่วยงานตรวจศูนย์ดูแล หลังดราม่ากรงขังแม่ภัทร ข่าว

ศบส.5 คือใคร? สรุปหน้าที่หน่วยงานตรวจศูนย์ดูแล หลังดราม่ากรงขังแม่ภัทร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3.5 แสน ข่าว

CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3.5 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ เคลียร์ดรามา แก้มลิง บึงคู้บอน-บางชัน ยันไม่ใช่โครงการพระราชดำริ ข่าว

ชัชชาติ เคลียร์ดรามา แก้มลิง บึงคู้บอน-บางชัน ยันไม่ใช่โครงการพระราชดำริ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเกิด 2 ก.ย. 2510–1 ก.ย. 2511 ได้เงิน 600 บาท เช็กขั้นตอนรับเงิน เศรษฐกิจ

คนเกิด 2 ก.ย. 2510–1 ก.ย. 2511 รัฐแจกเงิน 600 บาท เช็กขั้นตอนรับเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;มินดา&quot; น้องสาว สส.ไอเดียร์ เปิดใจยันพี่เขยทำงานปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ บันเทิง

“มินดา” น้องสาว สส.ไอเดียร์ ออกโรงป้อง ยันพี่เขยทำงานปกติ ไม่มีเอี่ยวสแกมเมอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงช้าง เผยมีคนอยุ่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนาน 10 ปี ข่าว

ช็อก เหยื่ออยู่ในศูนย์ผู้สูงอายุนาน 10 ปี เหมือนนกในกรงทอง ไม่รู้หนทางทำกิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนอร์สซิ่งโฮม หรือคุก? อดีตผู้พักแฉมี &quot;แดนแรกรับ&quot; บุหรี่ของต้องห้าม ขาใหญ่คุมห้อง ข่าว

เนอร์สซิ่งโฮม หรือคุก? อดีตผู้พักแฉมี “แดนแรกรับ” บุหรี่ของต้องห้าม ขาใหญ่คุมห้อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ เข้าพบดีเอสไอ แจงสาเหตุ ทำไมบริจาคเงินให้ มูลนิธิกันจอมพลัง ข่าว

พุทธ อภิวรรณ เข้าพบดีเอสไอ แจงสาเหตุ ทำไมบริจาคเงินให้ มูลนิธิกันจอมพลัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน สับแหลก เตียงติดกรงเหล็ก ขังคนแก่ อ้างนวัตกรรม ลั่นทั่วโลกไม่เคยเจอแบบนี้ ข่าว

อ.ปวิน สับแหลก เตียงติดกรงเหล็ก ขังคนแก่ อ้างนวัตกรรม ลั่นทั่วโลกไม่เคยเจอแบบนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว เร่งช่วยเหลือ-ประสานครอบครัวรับตัวกลับ ข่าว

ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว เร่งช่วยเหลือ-ประสานครอบครัวรับตัวกลับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงช้าง ถูกบังคับนอนกรงเหล็กตั้งแต่วันแรก ข่าว

ลุงช้าง ถูกจับแก้ผ้า ขังเตียงกรงเหล็กตั้งแต่วันแรก ซ้ำต้องนอนกับคนป่วยจิตเวช

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถ เผยทำมาแล้วหลายครั้ง ข่าว

ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถ เผยทำมาแล้วหลายครั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไป“มาลี โสเจียตา” ยังไม่ตาย โต้ชาวเน็ตเขมร กุข่าวเสียชีวิต ลั่นระวังจะเป็นเปรต