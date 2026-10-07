GISTDA เผยสาเหตุ เขื่อนป่าสักฯ น้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียว หลังน้ำเพิ่มเกือบเต็มความจุ
GISTDA เผยสาเหตุ เขื่อนป่าสักฯ น้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียว หลังน้ำเพิ่มเกือบเต็มความจุ เผยเกิดจากฝนชะล้างปุ๋ยเกษตรลงเขื่อน
7 ตุลาคม 2569 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเห็นน้ำเปลี่ยนเป็นเป็นสีเขียว พร้อมอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์นี้
GISTDA ระบุว่า ภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน โดยกรณีของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบภาพจากดาวเทียม Sentinel-2C วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 กับ Landsat-8 วันที่ 1 ตุลาคม 2569 พบการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างเห็นได้ชัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อน (ซ้ายมือ) และหลังสถานการณ์ (ขวามือ) จากภาพแสดงถึงปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อน
ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคม 2569 ปรากฎสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียว เนื่องจาก พื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักฯ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก เมื่อเกิดฝนตก น้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่ดังกล่าว จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และอินทรียวัตถุต่างๆ ลงสู่เขื่อน
โดยหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณมาก ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว (Algae bloom) ทำให้เกิดเป็นปรากฎการณ์น้ำเขียวในเขื่อนฯ ดังที่เราเห็นในภาพ
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