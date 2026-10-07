ทัวร์ลงย้อนศร ผู้ว่าฯ ไอจิ โดนคนในชาติติงยับ ปมไล่ทีมเทคบอลไทย ชี้เป็นถึงผู้นำองค์กรไม่ควรหลุดคำนี้
กรณี ฮิเดอากิ โอมูระ (Hideaki Ohmura) ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ตำหนิทีมเทคบอลไทยเรื่องคลิปอาหาร เริ่มเกิดเสียงวิจารณ์ในประเทศญี่ปุ่น หลังเจ้าตัวกล่าวว่า “ไม่อยากให้มา” พร้อมตั้งคำถามว่าผู้เกี่ยวข้องกับทีมไทยมาแข่งขันเพื่อเรียกยอดรับชมหรือไม่
วันที่ 7 ตุลาคม 2569 เวลา 13.44 น. ตามเวลาญี่ปุ่น Mainichi รายงานความคืบหน้าว่า คำพูดของโอมูระไม่ได้สร้างกระแสเฉพาะในประเทศไทย แต่ในญี่ปุ่นเองก็มีเสียงวิจารณ์ว่า ถ้อยคำที่ใช้กับทีมไทยรุนแรงเกินไป
ก่อนหน้านี้ โอมูระกล่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำวันที่ 6 ตุลาคม ถึงคลิปอาหารบริเวณสนามแข่งขันเทคบอล โดยระบุว่า สิ่งที่เผยแพร่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก่อนตั้งคำถามในทำนองว่า ผู้เกี่ยวข้องกับทีมไทย “มาทำอะไรกัน” และ “มาเพื่อเรียกยอดวิวหรือ” จากนั้นกล่าวว่าไม่อยากให้คนที่ทำเช่นนี้มาเข้าร่วมการแข่งขัน
หลังคำพูดดังกล่าวถูกเผยแพร่ มาซากิ คิโตะ (Masaki Kito) ทนายความชาวญี่ปุ่น ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชี X โดยมองว่า ต่อให้ผู้บริหารคิดเช่นนั้น บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำองค์กรก็ไม่ควรพูดออกมา พร้อมเสนอว่า แม้เรื่องอาหารจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรง แต่ในฐานะผู้รับผิดชอบการแข่งขันระดับนานาชาติ ยังสามารถรับฟังความคิดเห็นและตอบด้วยวิธีอื่นได้
สื่อญี่ปุ่นรายงานในช่วงเย็นวันเดียวกันว่า หลังคำพูด “ไม่อยากให้มา” ถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้ X หลายรายวิจารณ์โอมูระ โดยบางส่วนมองว่า เขาสามารถชี้แจงเพียงว่าอาหารเป็นความรับผิดชอบขององค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องกล่าวในลักษณะปฏิเสธผู้มาแข่งขันจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม กระแสในญี่ปุ่นไม่ได้มีเพียงด้านเดียว ความเห็นบางส่วนปกป้องผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ โดยชี้ว่าอาหารที่เป็นประเด็นไม่ได้จัดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากคลิปทำให้ผู้ชมเข้าใจว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าภาพ ย่อมทำให้ฝ่ายจัดไม่พอใจได้
จุดเริ่มต้นของเรื่องเกิดขึ้นวันที่ 17 กันยายน เมื่อ โค้ชโอ๊ต เรวัต ผาบชมภู หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติไทย เผยแพร่คลิปผ่านเพจ Teqball Thailand Inside พูดถึงอาหารกลางวันบริเวณสนามแข่งขันว่ามีปริมาณน้อย พร้อมพูดแซวเรื่องการเลือกกับข้าวและผัก ลักษณะของคลิปเป็นการพูดคุยติดตลก ไม่ใช่การยื่นคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน
ต่อมาวันที่ 22 กันยายน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ไอจิ นาโกยา หรือ AINAGOC ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า อาหารและเครื่องดื่มที่ปรากฏในประเด็นของสนามเทคบอล ไม่ได้จัดเตรียมโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เหตุผลมาจากสถานะของเทคบอล ซึ่งถูกเพิ่มเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมส์ 2026 ภายหลัง โดยมีข้อตกลงว่า การเตรียมและดำเนินการแข่งขันเป็นความรับผิดชอบของสหพันธ์กีฬานานาชาติที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายของกีฬาเพิ่มเติมไม่ตกเป็นภาระของจังหวัดไอจิหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เอกสารการประชุมสภาจังหวัดไอจิเมื่อเดือนมีนาคม 2569 ยืนยันเงื่อนไขนี้ไว้เช่นกัน
Mainichi ยังรายงานว่า หลังคำพูดของโอมูระถูกสื่อไทยนำเสนอ มีเสียงวิจารณ์จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยจำนวนหนึ่ง รวมถึงความกังวลว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจกระทบภาพลักษณ์ของญี่ปุ่น ขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นก็เริ่มตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการใช้ถ้อยคำจากผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรณีนี้จึงแยกเป็นสองประเด็นชัดเจน ประเด็นแรกคือข้อเท็จจริงเรื่องอาหาร ซึ่งฝ่ายจัดยืนยันตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนว่าไม่ได้เป็นผู้จัดหา ส่วนอีกประเด็นคือ ความเหมาะสมของคำพูด “ไม่อยากให้มา” ซึ่งกำลังถูกวิจารณ์ในญี่ปุ่น แม้ต้นเหตุของข้อร้องเรียนจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ตาม
ล่าสุดยังไม่พบว่า โอมูระออกมาชี้แจงเพิ่มเติมหรือถอนคำพูดหลังเกิดกระแสวิจารณ์ในญี่ปุ่น ขณะที่ยังไม่พบแถลงการณ์ตอบโต้จากสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยต่อคำพูดของผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิอย่างเป็นทางการ
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