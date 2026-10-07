คู่รักหัวหมอ อ้างเจอเส้นขนในจาน หวังกินฟรี สุดท้ายโป๊ะแตก เพราะกล้องวงจรปิด
คู่รักหัวหมอ อ้างเจอเส้นขนในจานอาหาร หวังได้กินฟรี สุดท้ายโป๊ะแตก กล้องวงจรปิดจับพิรุธเต็มตา นาทีตีเนียนล้วงเสื้อดึงขนตัวเองมาใส่
นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ร้านค้า ร้านอาหารหลาย ๆ แห่งต้องเคยเจอ โดยคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกโพสต์ลงในหน้าเฟซบุ๊ก Paddy Row เผยให้เห็นนาทีลูกค้า 2 คน ซึ่งเป็นคู่รักกันพยายามตีเนียนทำหัวหมอ เพื่อหวังได้กินอาหารร้านดังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย แบบฟรี ๆ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 17.00 น. โดยคู่รักคู่หนึ่งได้เดินทางมารับประทานอาหารและสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไข่ รวมถึงเครื่องดื่ม หลังจากได้รับอาหารครบแล้ว ฝ่ายชายได้เรียกผู้จัดการร้านอาหารมาต่อว่า พร้อมนำจานอาหารมาให้ตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่อยู่ในจานอาหาร ก่อนจะอ้างว่า “พบเส้นผมอยู่ในจานถึง 6-7 เส้น” ก่อนจะพยายามเดินออกจากร้าน และไม่ยอมจ่ายเงินค่าอาหาร โดยกล่าวหาว่า “สินค้าคุณภาพแย่ ทำไมต้องจ่าย”
หลังจากลูกค้าคู่รักเดินออกจากร้านไป ทางด้าน ผู้จัดการร้าน นำจานดังกล่าวไปตรวจสอบ ก็ได้พบกับความผิดปกติ เมื่อเส้นผมที่อยู่ในจานนั้นกลับไม่มีคราบมัน ทั้งยังมีลักษณะสั้นมากไม่เหมือนเส้นผมทั่วไป ก่อนจะตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดย้อนดูเหตุการณ์ และต้องตกใจเมื่อพบภาพหลักฐานชัดเจนว่าชายคนดังกล่าวเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อหลายครั้ง และทำการดึงขนหน้าอกของตัวเองใส่ลงไปในจานอาหารเพื่อสร้างเรื่องร้องเรียนเท็จ
ผู้จัดการร้าน นำคลิปดังกล่าวส่งต่อให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารรายอื่น เพื่อช่วยกันระวังภัยพฤติกรรมมิจฉาชีพคราบลูกค้ากลุ่มนี้
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อ้างอิงจาก : FB Paddy Row