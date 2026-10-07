“มาลี โสเจียตา” ยังไม่ตาย โต้ชาวเน็ตเขมร กุข่าวเสียชีวิต ลั่นระวังจะเป็นเปรต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 17:39 น.
เจ้าตัวยังสบายดี "มาลี โสเจียตา" โต้ชาวเน็ตเขมร กุข่าวเสียชีวิต ลั่นระวังจะเป็นเปรต

เจ้าตัวยังสบายดี “มาลี โสเจียตา” โต้ชาวเน็ตเขมร กุข่าวเสียชีวิต ลั่นระวังจะเป็นเปรต ยันตอนนี้ยังสบายดี เลิกพฤติกรรมปล่อยข่าวปลอม

พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากกรณีที่มีชาวเน็ตชาวกัมพูชารายหนึ่งโพสต์ภาพของ พลโทหญิง มาลี ที่มีข้อความภาษาอังกฤษ “RIP” พร้อมระบุข้อความแปลได้ว่า “ล้มป่วยหนัก และได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง”

พลโทหญิง มาลี ระบุว่า “หมดคำจะพูด! กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานร่วมกับทีมงาน เพิ่งจะได้กินข้าวเที่ยง แต่บางคน..ว่างมาก กลับมานั่งพิมพ์ «RIP» ให้กันซะงั้น เดือนบุญแท้ๆ ไม่รู้จักไปทำบุญ มัวแต่สร้างบาป … ระวังชาติหน้าจะเกิดเป็นเปรต

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ขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงที่ส่งข้อความกันเข้ามามากมาย ตอนนี้ยังสบายดีและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ คิดจะกุเรื่องทั้งที ก็ควรหาเรื่องที่มันดูมีระดับกว่านี้หน่อย…อย่ามาแช่งกันให้ตาย ระวังกรรมจะตามสนอง เลิกได้ก็เลิกเถอะพฤติกรรมปล่อยข่าวปั่นป่วนแบบนี้ #ต่อต้านข่าวปลอม”

โพสต์ของ มาลี โสเจียตา
FB/ Maly Socheata

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 17:39 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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